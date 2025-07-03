В Пскове произошло массовое отравление

Политолог Рар: Каллас не понимает, почему Китай не придерживается западных «правил»
«Кая Каллас ведет себя как типичная еврочиновница. В этом она не отличается от Урсулы фон дер Ляйен или Анналены Бербок. Европейские политики всегда считают себя морально правыми. Они стоят на либеральных ценностях – свобода, демократия, права человека – считая их универсальным правилом. Причем другие принципы, по их версии, не должны действовать в этом мире», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
Каллас не понимает, почему Китай, сотрудничая с Западом, помогает России, шантажирует ЕС редкими металлами, не придерживается западных «правил игры», добавил собеседник. «У Пекина свои национальные интересы и своя мораль, что китайская сторона и объяснила главе дипломатии Евросоюза. Давление со стороны Европы для Китая неприемлемо», – указал эксперт.
«Однако европейцы и впредь будут упорно призывать Пекин вернутся в лоно политики «общих правил», которые на самом деле написаны Западом. Инцидент Каллас с главой МИД КНР – типичное выражение главного мирового конфликта. Международная система становится многополярной. Бывшая монополия Запада исчезает, и Европа воспринимает это очень болезненно», – заключил Рар.
Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас и министр иностранных дел Китая Ван И провели в Брюсселе 13-е заседание стратегического диалога ЕС – КНР. Евродипломат подтвердила приверженность Брюсселя конструктивному взаимодействию с Пекином «для решения глобальных проблем», говорится в распространенном по итогам встречи заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Каллас подчеркнула важность поиска решений для восстановления баланса экономических отношений. «Она также призвала Китай положить конец своей искажающей практике, включая ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые представляют значительные риски для европейских компаний и ставят под угрозу надежность глобальных цепочек поставок», – сказано в тексте.
Вместе с тем, глава дипломатии ЕС указала Китаю на якобы имеющие место «нарушения прав человека» и на «гибридные угрозы Европе, исходящие от КНР». Она настаивала на прекращении военно-технического сотрудничества Китая с Россией и призвала Пекин полностью поддержать требования Брюсселя о перемирии на Украине «без предварительных условий».
Говоря о Тайване, Каллас подтвердила приверженность Евросоюза политике «одного Китая», одновременно выразив «несогласие с любыми односторонними попытками изменить статус-кво, в том числе силой или принуждением». Стороны также обсудили «подготовку к саммиту лидеров ЕС и КНР в конце июля», когда Пекин и Брюссель будут отмечать 50-летие дипотношений.
Отметим, Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли сторонам преодолеть идеологические и политические разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой.