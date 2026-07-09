Защита семьи стала главным национальным приоритетом России

Эксперты назвали семью ключевой ценностью российского общества

Tекст: Олег Исайченко

«Семья уже много веков остается для нашего народа ключевой ценностью – основой и опорой жизни каждого человека, его моральным и материальным базисом», – отметил Владимир Шаповалов, эксперт ЭИСИ, доцент МГИМО МИД России, член Общественной палаты РФ.

Он напомнил, что в 2022 году День семьи, любви и верности вошел в официальный государственный календарь. И сегодня работа госорганов во главе с президентом Владимиром Путиным направлена на то, чтобы российская семья находилась под надежной защитой государства в политической, правовой и экономической плоскостях.

Государство и общество консолидируются вокруг идеи крепкой семьи не случайно, считает Елена Бродовская, замглавы департамента Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она назвала ориентацию на эти ценности российским цивилизационным кодом. По ее мнению, ответственность за семью неразрывно связана с патриотизмом, служением Отечеству и образом великой России. «Сегодня наша страна воспринимается как пространство последней нормальности», – подчеркнула политолог.

Защита семьи и традиционных ценностей – это вопрос национальной безопасности и сохранения России как цивилизации, солидарна Ольга Занко, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества. Она указала, что за время работы Думы VIII созыва принято более 30 законов в этой сфере. Но законодательство – лишь часть системы. Огромную роль играют общественные организации, которые становятся настоящим мостом между государством и семьями.

Особое место здесь занимает волонтерское движение. По словам Ольги Занко, участие в объединениях, в том числе в движении «Волонтеры Победы», все чаще становится семейной традицией и важной частью воспитания.

Одним из приоритетных направлений государственной политики стала поддержка семей военных. Юлия Белехова, руководитель Комитета семей воинов Отечества, созданного по инициативе президента и ветеранов СВО, рассказала о бесплатной юридической помощи, которую оказывают семьям.

Также вместе с волонтерами комитет ведет инициативу «История семьи – история страны», собирает творчество участников СВО: стихи, песни, картины. В рамках проекта «Связующая нить» удалось собрать семейные истории, рассказанные представителями молодежи, и познакомить с ними широкую аудиторию.

Поддержка семей – это не только забота о тех, кто в зоне риска, но и поощрение тех, кто строит большую семью. Оксана Ачкасова, замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей», напомнила о проекте «Это у нас семейное». Второй сезон конкурса объединил 726 тыс. человек, финал собрал 328 команд из 85 регионов. 60 победителей получили по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

«Конкурсанты шли за призом, а получили крутую и большую семью участников и опыт объединения в решении задач», – отметила она. Особенно показательно, что среди победителей есть семьи с 36 детьми, включая 22 приемных.

В этом контексте празднование Дня семьи, любви и верности идет в связке с деятельностью общественных организаций и семейных объединений,

подчеркнул Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи. По его словам, семейная политика – это не только набор мер поддержки, но и система ценностей и решений.

«Каждая семья должна чувствовать поддержку государства и общества в самых разных жизненных ситуациях. Только так можно укреплять страну и передавать детям то, чем мы по-настоящему дорожим», – резюмировал он.