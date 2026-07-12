Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
Следователи начали проверку причин гибели ребенка от упавшего дерева в Твери
Следователи проводят проверку обстоятельств гибели ребенка в Твери
В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о смертельном травмировании мальчика упавшим деревом в Конаковском муниципальном районе, после чего началась доследственная проверка.
С полученными травмами его доставили в медицинское учреждение, где несмотря на усилия врачей, скончался, рассказали в ведомстве.
По факту произошедшего следственным отделом по городу Конаково следственного управления СК России по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, три человека пострадали при падении деревьев под Рязанью. В Грайвороне ребенок Белгородской области получил осколочные ранения от атаки дрона ВСУ. Девушка на гидроцикле протаранила сапборд с тремя мужчинами.