Лукашенко назвал свое главное положительное качество
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью каналу RT назвал своим главным достоинством умение сохранять чувство борьбы с несправедливостью.
По словам белорусского лидера, он часто оценивает годы своего президентства, замечая как положительные, так и отрицательные моменты.
«Самое положительное мое качество – что я все-таки сумел, несмотря ни на что, сохранить вот это чувство борьбы с несправедливостью», – подчеркнул глава государства. Он добавил, что этот принцип стал его личным лозунгом.
Политик также отметил, что его нетерпимость к коррупции зародилась еще в детстве. Выросший в бедной семье, он сталкивался с несправедливостью даже в советские времена. Лукашенко убежден, что коррупция является вопиющим показателем несправедливости и лежит в основе самых страшных явлений, включая войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Рик Санчес назвал искренность главной причиной народной любви к белорусскому лидеру.
Президент Белоруссии отметил важность жизненного опыта для оценки действий американских политиков.
Глава государства объяснил свое решение остаться у власти нежеланием прослыть предателем.