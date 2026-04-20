    Россия сгладит мировой продовольственный шок
    Эсминец США открыл огонь по иранскому торговому судну
    Лукашенко назвал Путина и Трампа императорами
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону
    Иран заявил об атаке на американские военные корабли
    Глава новосибирского минсельхоза лишился поста
    Мерц созвал совбез из-за топливного кризиса в Германии
    Лукашенко предупредил Зеленского о риске потерять Украину
    Bloomberg: Противник военной помощи Киеву одержал сокрушительную победу в Болгарии
    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    20 апреля 2026, 08:53 • Новости дня

    Лукашенко назвал свое главное положительное качество

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава белорусского государства Александр Лукашенко назвал борьбу с несправедливостью своим главным достижением за годы пребывания на посту президента.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью каналу RT назвал своим главным достоинством умение сохранять чувство борьбы с несправедливостью.

    По словам белорусского лидера, он часто оценивает годы своего президентства, замечая как положительные, так и отрицательные моменты.

    «Самое положительное мое качество – что я все-таки сумел, несмотря ни на что, сохранить вот это чувство борьбы с несправедливостью», – подчеркнул глава государства. Он добавил, что этот принцип стал его личным лозунгом.

    Политик также отметил, что его нетерпимость к коррупции зародилась еще в детстве. Выросший в бедной семье, он сталкивался с несправедливостью даже в советские времена. Лукашенко убежден, что коррупция является вопиющим показателем несправедливости и лежит в основе самых страшных явлений, включая войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Рик Санчес назвал искренность главной причиной народной любви к белорусскому лидеру.

    Президент Белоруссии отметил важность жизненного опыта для оценки действий американских политиков.

    Глава государства объяснил свое решение остаться у власти нежеланием прослыть предателем.

    19 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    @ Наталия Федосенко/ТАСС
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сын учился в деревенской школе на равных условиях с другими детьми, а затем поступил в Пекинский университет.

    В интервью ведущему RT Рику Санчесу Лукашенко отметил: «У меня сын учился в деревенской школе, вместе со всеми, поддерживает со многими отношения. Он поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Но он к этому стремился. Он всегда хорошо учился».

    По словам президента, он лично следил за тем, чтобы сын не имел привилегий и учился в обычной обстановке, как и все остальные школьники. Лукашенко отметил, что его сын смог превзойти половину одноклассников по результатам обучения.

    Глава государства также подчеркнул, что желает сохранить в Белоруссии такой подход к образованию и равенству возможностей для всех детей.

    Накануне Лукашенко вместе с сыном Николаем посадил деревья на территории строящегося Национального исторического музея и парка Народного единства.

    Ранее белорусский лидер во время субботника потребовал возводить здание Национального исторического музея исключительно из отечественных материалов.

    Зимой глава государства вместе с сыном Николаем помогли горожанам убирать снег на улицах Минска.

    17 апреля 2026, 22:18 • Новости дня
    Зеленский угрожает руководству Белоруссии судьбой Мадуро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В приграничных районах Белоруссии якобы ведется подготовка артиллерийских позиций и строительство дорог в направлении украинской территории, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил о «подозрительной активности» в приграничной зоне Белоруссии со ссылкой на данные украинской разведки, пишет «Газета.Ru».

    «Россия еще раз будет пытаться втянуть в конфликт белорусское государство», – заявил украинский лидер.

    Зеленский также добавил, что поручил по соответствующим каналам предупредить руководство Белоруссии о готовности украинской стороны защищать свою территорию.

    По его мнению, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро должны стать «предостережением» для белорусских властей от возможных ошибок.

    В феврале советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии.

    Напомним, в ночь на 3 января 2026 года США провели спецоперацию «Абсолютная решимость» на территории Венесуэлы, в ходе которой элитный спецназ Delta Force захватил президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в их резиденции в Каракасе. По данным СМИ, штурм занял считанные минуты, после чего Мадуро задержали, вывезли вертолетом на десантный корабль ВМС США USS Iwo Jima и затем доставили в США для последующего суда по обвинениям в наркотерроризме.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    19 апреля 2026, 09:22 • Новости дня
    Лукашенко заявил о неприемлемости потери Белоруссии для России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потерять сегодня Белоруссию для России неприемлемо, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко заявил, что потеря Белоруссии сегодня для России неприемлема, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу RT он подчеркнул: «Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили, значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо».

    Лукашенко напомнил, что Белоруссия и Россия юридически связаны как союзные государства. По его словам, Москва недвусмысленно дала понять, что в случае угрозы применит «весь арсенал оружия» для защиты Белоруссии, и об этом осведомлен весь мир.

    Комментируя размещение российского тактического ядерного оружия на белорусской территории, Лукашенко отметил, что это решение связано с вопросами безопасности и обороны страны. Он пояснил, что такой шаг является фактором защиты для Белоруссии и усиливает ее безопасность с учётом всего военного потенциала России.

    Владимир Путин ещё в марте 2023 года объявил о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии по просьбе Минска, аналогично тому, как США держат своё вооружение у союзников. Уже в июне того же года первые ядерные заряды были доставлены в республику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал защиту Белоруссии важной частью новой ядерной доктрины страны.

    17 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Лукашенко: США не смогут ничего сделать с Россией при помощи ракет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что США не смогут добиться успеха в противостоянии с Россией при помощи ракет.

    «Россия – огромная территория, там ничего они (США) не сделают ракетами. Ракеты быстрее закончатся, чем территория России», – сказал он в интервью RT, передает ТАСС.

    Лукашенко отметил, что ситуация с Ираном подтверждает его слова о неэффективности ракетных ударов против большой страны. По мнению белорусского лидера, «факты показали, что США должны остановиться».

    Ранее Лукашенко посоветовал США «не лезть в Китай», если они не могут справиться с Ираном.

    18 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    Лукашенко об отношениях с Западом: Я не их сукин сын
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Минск поддерживает контакты с американской стороной исключительно ради экономического выживания государства, сохраняя при этом дружеские отношения с Москвой и Пекином, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко дал интервью каналу RT. В ходе беседы он подчеркнул, что многовекторная политика страны продиктована необходимостью экспортировать товары в Россию, Китай, Африку и на Запад.

    «Если в России меня кто-то упрекает, что я веду переговоры с американцами, я могу задать им вопрос: а вы что, не ведете с американцами диалог? Ведете. Но я веду диалог с американцами не против России и не против Китая», – заявил глава государства.

    «Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут. Но и в такой ситуации, потому что я президент этой страны... я должен исходить из интересов народа, а не собственных интересов», – пояснил Лукашенко.

    Политик напомнил, что именно Москва и Пекин открыли двери для белорусской продукции во время введения западных санкций. Благодаря этой поддержке республика смогла фактически спасти свою экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о возможной крупной сделке с Соединенными Штатами.

    Белорусский лидер отметил пользу своего жизненного опыта для оценки переговоров с американцами.

    Ранее политик назвал диалог Минска и Вашингтона переговорами равных сторон.

    17 апреля 2026, 17:04 • Новости дня
    Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью телеканалу RT, в котором остро раскритиковал политику США в вопросах демократии и соблюдения прав человека.

    Говоря о недавней атаке на школу в Иране, в результате которой погибли около 200 человек, включая детей и учителей, Лукашенко задал риторический вопрос, каким образом США могут говорить о правах человека, если сами совершают подобные действия, передает ТАСС.

    Лукашенко также отметил, что гибель людей в результате поощрения бомбежек Израиля вызывает сомнения в приверженности США демократии и правам человека. По его словам, внутри самой Америки «ничего не меняется», и это может свидетельствовать о наличии диктатуры в стране.

    «У нас – я об этом давно говорил – демократии вам придется учиться. У нас во сто крат этой демократии больше, чем у вас. Реальной демократии, реальных прав человека», – подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что невозможно говорить о правах человека, если человек убит, ведь у мертвого уже нет никаких прав.

    Ранее Иран потребовал международного суда из-за удара США и Израиля по школе в Минабе.

    Постпред США Уолтц отказался подтверждать причастность к удару по школе в Иране.

    17 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о будущем Белоруссии и сделке с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о будущем республики, возможной крупной сделке с Соединенными Штатами и шансах на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

    В интервью телеканалу RT Лукашенко отметил, что Белоруссия может сыграть уникальную роль в процессе восстановления сотрудничества между Россией и США, передает БелТА.

    В ходе почти двухчасового интервью, которое провел ведущий RT Рик Санчес, также обсуждалась геополитическая ситуация в мире. Лукашенко поделился своей оценкой конфликта на Ближнем Востоке, в частности войны США и Израиля против Ирана.

    В марте Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США.

    18 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Лукашенко назвал Макрона и Мерца временщиками в политике
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер Белоруссии Александр Лукашенко считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц – это временщики, которые «пришли, схватили и ушли».

    Лукашенко в интервью RT заявил, что Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц являются временщиками, которые заботятся только о собственной выгоде, передает ТАСС. Лукашенко отметил: «Они временщики. Пришли, схватили и ушли – вот основа их политики. Они не думают о народе Франции, Германии и так далее. И в этом их проблема».

    Президент Белоруссии также отметил, что раньше западные лидеры учили другие страны, включая Россию, Казахстан и Украину, но теперь, по его мнению, пришло время учиться у этих государств. Однако, как считает Лукашенко, западные политики не хотят делать соответствующие выводы.

    В беседе с журналистом Лукашенко согласился с предположением, что на Западе ему завидуют из-за высокой поддержки в стране. Он добавил, что среди политиков бывает зависть друг к другу и пожелал, чтобы у любого западного политика был уровень поддержки хотя бы 60%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии в интервью телеканалу RT объяснил многовекторную политику страны экономическими причинами.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона забывшими уроки истории политиками.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал немецкого канцлера большим циником.

    19 апреля 2026, 08:40 • Новости дня
    Лукашенко заявил об отсутствии желания посетить США и пожать руку Трампу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не горит желанием побывать в США и пожать руку президенту страны Дональду Трампу.

    Лукашенко в интервью RT заявил, что не испытывает большого желания посетить США и пожать руку президенту этой страны Дональду Трампу, передает ТАСС. Он заявил: «Неправда, что я прямо горю желанием побывать в США и просто пожать руку Дональду Трампу. Скажу откровенно, приятно было бы увидеть этого человека с глазу на глаз и пожать ему руку. Но это не самоцель, это не главное».

    Он также отметил, что возможная встреча с американским лидером не должна происходить по сценарию «вассала с императором». Лукашенко подчеркнул: «Если американская сторона видит, что завтра будет встреча вассала с императором, этого не будет. Это не какая-то напыщенность, не петушиная какая-то политика. Нет, это политика реального президента, который уважает собственный народ».

    Глава государства добавил, что его подход к отношениям с США отличается от позиции президента Украины Владимира Зеленского. Лукашенко отметил, что не собирается просить у Трампа деньги или оружие, хотя признал, что подобная помощь была бы полезна, однако Белоруссия справляется своими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии заявил о ведении диалога с американцами без ущерба для России.

    Белорусский лидер рассказал о возможной крупной сделке с Соединенными Штатами.

    Ранее глава государства сообщил о приближении очной встречи с Дональдом Трампом.

    20 апреля 2026, 08:45 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о несогласии с распадом СССР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был против распада СССР и считает, что его нужно было реформировать.

    Лукашенко заявил о своем несогласии с распадом Советского Союза и выразил мнение о необходимости его реформирования.

    В интервью каналу RT он подчеркнул: «Я голосовал против распада Советского Союза. Может, и нужна была реформа Советского Союза. Нужна была».

    По его словам, именно эта позиция повлияла на его действия после избрания президентом Белоруссии – Лукашенко отметил, что начал реформировать страну, чтобы она жила по своим возможностям.

    Глава Белоруссии также рассказал о своей роли в советские годы, уточнив, что был членом Коммунистической партии и выступал в ней конструктивным оппозиционером. «Все было непросто. Можно сказать, что внутри партии я был таким конструктивным оппозиционером», – заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что его взгляды и решения формировались исходя из реалий жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны СНГ не повторять ошибки Советского Союза.

    Белорусский лидер выразил намерение брать из советского прошлого только самое лучшее.

    Глава государства напомнил о попытках националистов в начале девяностых годов отказаться от всего русского.

    18 апреля 2026, 10:35 • Новости дня
    Лукашенко заявил о переговорах с США без ущерба для России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведёт диалог с американцами не против России и не против Китая.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу заявил, что его диалог с представителями США не ведется против России и не против Китая, сообщает РИА «Новости». «Я веду диалог с американцами не против России, не против Китая», – отметил он.

    Лукашенко также подчеркнул, что Москва сама поддерживает контакты с Вашингтоном. «Если в России меня кто-то упрекает, что я веду переговоры с американцами, я могу задать им вопрос: а вы что, не ведете с американцами диалог? Ведете», – сказал президент.

    По мнению Лукашенко, Россия и Китай остаются не только партнерами, но и друзьями Белоруссии. Он напомнил, что именно эти две страны поддержали Минск, когда против Белоруссии были введены западные санкции. Лукашенко отметил, что благодаря поддержке Москвы и Пекина Белоруссия смогла справиться с последствиями ограничительных мер и не видит оснований вести политику против них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне белорусский лидер рассказал телеканалу RT о возможной крупной сделке с Соединенными Штатами.

    До этого глава государства отметил пользу своего жизненного опыта для оценки переговоров с американцами.

    В марте Минск выразил готовность к заключению масштабного двустороннего соглашения с Вашингтоном.

    18 апреля 2026, 18:27 • Новости дня
    Лукашенко с сыном Николаем принял участие в субботнике у музея в Минске

    Tекст: Вера Басилая

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем посадил деревья на территории строящегося Национального исторического музея и парка Народного единства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботнике в Минске, передают «Вести».

    Вместе с младшим сыном Николаем он работал на площадке строящегося Национального исторического музея и в парке Народного единства.

    В ходе субботника Александр и Николай Лукашенко совместно высадили деревья рядом с музейным комплексом.

    Во время посадки деревьев президент спросил сына, какую часть работы он возьмет на себя. Николай в ответ сказал: «Буду сажать».

    Ранее белорусский лидер во время субботника потребовал возводить здание Национального исторического музея исключительно из отечественных материалов.

    Зимой глава государства вместе с сыном Николаем помогли горожанам убирать снег на улицах Минска.

    До этого президент Белоруссии пообещал жестко контролировать исполнение предписаний по благоустройству территорий.

    20 апреля 2026, 09:32 • Новости дня
    Лукашенко предупредил Зеленского о риске потерять Украину
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Владимир Зеленский не изменит свою политику и не остановится, то рискует потерять Украину.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский должен более взвешенно оценивать ситуацию и понимать, что слишком высокую цену платит за проводимую политику и продолжающуюся войну, передает RT.

    Лукашенко подчеркнул, что если Зеленский не примет соответствующих решений, то может потерять Украину.

    Президент Белоруссии добавил, что сочувствует Зеленскому, поскольку тот получил Украину уже «в готовом варианте» и должен был изменить ее политику, но не сделал этого. Лукашенко отметил, что национализм на Украине не был остановлен новым президентом, а националисты взяли верх из-за неопытности Зеленского.

    По словам Лукашенко, украинцы сами выбрали нынешнего президента, несмотря на его неопытность, и теперь несут ответственность за этот выбор, сталкиваясь с тяжелыми последствиями.

    «Украинцы платят за свое решение. Ведь они избрали Зеленского президентом? Они. Они знали, что он неопытный человек? Знали. Они знали недостатки? Может быть, не знали. Зачем голосовали?» – отметил Лукашенко.

    Он напомнил, что альтернативы на выборах были не лучше, но ответственность за происходящее лежит на всех украинцах.

    Лукашенко сравнил себя с украинским лидером Владимиром Зеленским, но при этом напомнил о своем жизненном опыте. «Я ж тоже был таким же зеленым, как он. Но у меня под ногами была земля, опыт определенный жизненный. А у него – шоу», – заявил белорусский лидер.

    Лукашенко также заявил, что Зеленский вновь встал на путь милитаризации и идет на поводу у Запада, надеясь на финансовую и военную поддержку.

    Ранее Лукашенко заявил об угрозе исчезновения Украины в случае продолжения боевых действий.

    До этого Лукашенко посоветовал киевским властям сохранять спокойствие ради спасения страны.

    18 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Лукашенко поручил не скупиться при создании Национального исторического музея

    Tекст: Мария Иванова

    Инспектируя стройплощадку исторического музея во время субботника, Александр Лукашенко потребовал отказаться от излишней экономии и возводить здание исключительно из белорусских материалов.

    Белорусский лидер посетил строящийся объект в рамках республиканского субботника, передает РИА «Новости». Вырученные от мероприятия средства пойдут на формирование постоянной экспозиции и сопутствующие работы.

    Осматривая площадку, глава государства потребовал опираться на внутренние резервы. «Все надо делать из своих материалов, как делают китайцы. Мы все можем сделать», – подчеркнул президент. В разговоре с министром культуры он посоветовал избегать излишней экономии и предложил подумать над окончательным названием учреждения.

    Новое здание вместит более 20 тыс. различных экспонатов. На втором этаже разместят артефакты от первобытного строя до XVIII века, а третий посвятят последующим историческим периодам вплоть до 1991 года. Четвертый ярус отведут под современную историю республики, зал торжеств и сменяемые выставки.

    Основные фасадные и кровельные работы уже полностью завершены. Строители планируют закончить обустройство прилегающего парка Народного единства к августу, чтобы открыть комплекс к 17 сентября. Вокруг здания высадят около 100 деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил церемонию открытия музея Славы Могилевщины. Глава государства выразил намерение сохранить лучшие достижения советской эпохи.

    19 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Глава МИД Литвы Будрис заявил о мечте наладить отношения с Белоруссией

    Tекст: Ольга Иванова

    Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис выразил надежду на восстановление прекрасных двусторонних связей с Минском после решения всех накопившихся вопросов.

    Глава внешнеполитического ведомства Литвы Кястутис Будрис признался в желании нормализовать дипломатические контакты с соседней республикой, передает РИА «Новости». Выступая на полях дипломатического форума в Турции, он поделился своими ожиданиями от будущего диалога двух стран.

    «Я хочу иметь налаженные контакты с Беларусью, это моя мечта, действительно... без лишних угроз. Я очень надеюсь, что однажды у нас будут прекрасные отношения после того, как мы решим все вопросы», – сказал литовский министр белорусскому телеканалу ОНТ. На уточняющий вопрос о готовности наладить отношения он подтвердил, что мечтает об этом.

    Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила о назначении представителя для политических переговоров с Минском, выдвинув ряд условий для их начала. В ответ глава МИД Белоруссии Максим Рыженков отметил готовность к диалогу, указав при этом на отсутствие реальных шагов со стороны Вильнюса.

    Отношения между странами обострились после закрытия Литвой осенью 2025 года двух пограничных пунктов пропуска из-за инцидентов с метеозондами. Несмотря на возобновление работы КПП в ноябре, напряженность сохранилась. Призывы Минска решить проблемы на уровне министерств иностранных дел пока остаются без ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы открыли два пункта пропуска на границе с Белоруссией.

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков выразил недовольство подходом Вильнюса к пограничным вопросам.

    Минск поддержал скорейшее восстановление нормального функционирования совместной границы.

    Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, все больше превращается в продовольственный. Как и почему это происходит, какие страны и регионы мира находятся под угрозой голода – и какое значение происходящее имеет для России как одного из крупнейших производителей продовольствия на планете? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Насильственная мобилизация доводит Украину до массовых убийств

    «В ВСУ мобилизуют все больше людей с психическими и физическими отклонениями. Здоровые сдают в армию больных, чтобы самим не идти воевать». Такими словами эксперты комментируют массовое убийство, произошедшее накануне в Киеве, и объясняют, почему число подобных трагедий будет расти по мере продвижения российских войск в зоне спецоперации. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

