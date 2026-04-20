Журналист из США Санчес объяснил, почему Лукашенко называют «батькой»
Журналист из США Рик Санчес, который сейчас работает на телеканале RT, рассказал, почему, по его мнению, президента Белоруссии Александра Лукашенко в народе называют «батькой».
Журналист поделился впечатлениями от общения с белорусским лидером. На канале «Беларусь 1», отвечая на вопрос, понял ли он по итогам интервью, почему Лукашенко называют «батькой», Санчес выразил мнение, что Лукашенко воспринимается гражданами как член семьи, передает РИА «Новости».
«Потому что он искренний, а искренность – это то, что мы обычно не видим у политиков. Когда он разговаривает с вами, у вас возникает ощущение, что вы разговариваете с обычным человеком, а не с политиком. Им никто не управляет, он не марионетка», – подчеркнул журналист.
«И я думаю, именно поэтому люди его так называют: они как будто считают его частью своей семьи», – сказал ведущий RT.
Телеведущий также отметил сильный антикоррупционный настрой президента Белоруссии и его борьбу за интересы простых граждан.
В завершение встречи Санчес подарил Лукашенко свою книгу об американской политике с дарственной надписью и пригласил главу государства на рыбалку, на что тот ответил согласием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в интервью Рику Санчесу президент Белоруссии рассказал об учебе своего сына Николая в обычной деревенской школе. При этом, как сообщил Лукашенко, его сын затем поступил в Пекинский университет.