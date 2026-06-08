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Перес сохранил пост президента мадридского клуба «Реал»
Флорентино Перес после голосования переизбран на должность президента испанского футбольного клуба «Реал», он победил своего конкурента бизнесмена Энрике Рикельме после решения о досрочном проведении процедуры.
Итоги выборов руководителя испанского гранда стали известны из официальной трансляции, передает РИА «Новости».
79-летний функционер обошел своего единственного конкурента.
Ранее глава команды объявил досрочные выборы из-за двух подряд сезонов без завоеванных трофеев. В январе 2025 года его уже переизбирали на четырехлетний срок. Примечательно, что с 2009 года процедура проходила на безальтернативной основе.
Перес руководил организацией с 2000 по 2006 год, а затем вернулся к управлению в 2009 году. За время его работы мадридцы семь раз выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат Испании, а также завоевали множество других престижных национальных и международных кубков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе мадридский клуб назначал Альваро Арбелоа новым главным тренером. В первом матче под его руководством команда уступила «Альбасете» в Кубке Испании.