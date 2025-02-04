Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Tекст: Валерия Городецкая

Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины и нынешний посол в Британии Валерий Залужный занял первое место в рейтинге доверия украинцев, передает ТАСС. Согласно совместному опросу с «Нью Имидж Маркетинг Групп», его показатель составил 72%. Президент Украины Владимир Зеленский получил лишь 49% доверия, заняв четвертую позицию.

На втором месте в рейтинге оказался руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) с 62%. Третье место занимает боксер Александр Усик, которому доверяют 60% украинцев.

Отчет подчеркивает снижение уровня доверия к Залужному с 75% в апреле 2024 года до 72% в январе 2025 года. Динамика доверия к Зеленскому также негативна: с 54% в апреле прошлого года до 49% в январе текущего. Уровень доверия к Буданову остался стабильным на уровне 62%.

Опрос проводился с 18 по 26 января 2025 года среди 1200 респондентов старше 18 лет на всей подконтрольной Киеву территории страны методом интернет-опроса с погрешностью не более 2,9%.

В феврале прошлого года опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что рейтинг доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому снизился на 13% после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного.