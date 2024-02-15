Назван масштаб падения рейтинга Зеленского на Украине после отставки Залужного

Рейтинг Зеленского на Украине упал на 13% после отставки Залужного

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в исследовании, опубликованном на сайте КМИС, доверие Зеленскому составляет 64% по сравнению с 77% в декабре (недоверие при этом выросло с 22% в декабре до 35% в феврале), также снизилось доверие к руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку на 6%, при этом возросло доверие сограждан к экс-президенту страны Петру Порошенко на 4%, передает РИА «Новости».

Формально среди всех респондентов новому главкому ВСУ Александру Сырскому доверяют 40%, не доверяют – 21%, а 4% имеют неопределенное отношение. При этом 35% респондентов не знали его в феврале. Среди 13 указанных в списке опроса деятелей больше граждане Украины доверяют Залужному – 94%.

Всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» был проведен с 5 по 10 февраля, к которому были добавлены вопросы относительно возможной отставки Залужного. Опрос был проведен в формате телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Выборка составила 1202 респондента для жителей всех территорий, подконтрольных Киеву. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,2%.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что политически уже умер.