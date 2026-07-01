В Казани подвели итоги чемпионата «Абилимпикс» для ветеранов СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Масштабное мероприятие посетили свыше 2 тыс. человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Свои навыки в 21 компетенции продемонстрировали около тысячи конкурсантов и экспертов, а победителями стали 63 человека.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко высоко оценил значимость всероссийских соревнований. «Абилимпикс» эффективно помогает нашим ветеранам СВО, а также входит в созвездие чемпионатного движения по профмастерству», – заявил политик. Он напомнил о квотах на поступление в вузы и возможности бесплатного переобучения для военнослужащих.

Заместитель министра обороны Анна Цивилева подчеркнула, что в прошлом году более 85% участников первенства успешно трудоустроились. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил о предоставлении льгот при зачислении в колледжи. Итоги турнира символично подвели 1 июля, в День ветеранов боевых действий.

Помимо основных соревнований, защитники попробовали силы в промышленной робототехнике и нейросетевом искусстве. Для участников также организовали обширную деловую, культурную и спортивную программы.

В конце июня в столице Татарстана стартовали соревнования профессионального мастерства для участников спецоперации.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам турнира.

Весной ветераны СВО подали более 800 заявок на участие в региональных этапах.