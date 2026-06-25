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    Охотникам на украинские беспилотники требуется прикрытие
    Новейший легкий истребитель Як-130М впервые поднялся в небо
    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии
    Генерал НАТО заявил о наращивании войск возле Калининграда
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    11 комментариев
    25 июня 2026, 13:24 • Новости дня

    Песков переадресовал Минску вопрос об отключении ретрансляторов Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отказался комментировать заявления Киева о прекращении работы белорусского оборудования, якобы помогавшего управлять российскими дронами при ударах по украинским объектам.

    «Что касается ретрансляторов, я не располагаю такой информацией, и работа ретрансляторов находится в компетенции соответствующих ведомств. Думаю, что вы можете на этот счет адресовать свои вопросы не Зеленскому в Киеве, а, наверное, в Минск, и там вам ответят», – цитирует его РИА «Новости».

    Таким образом пресс-секретарь отреагировал на просьбу прокомментировать недавние высказывания Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский потребовал от Минска убрать технику от украинской границы.

    Бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил украинского лидера в фабрикации данных о ретрансляторах.

    Политолог Владимир Скачко назвал слова главы киевского режима дешевой театральщиной.

    25 июня 2026, 01:35 • Новости дня
    Хакеры вскрыли истинные масштабы потерь в рядах ВСУ

    «Комсомольская правда»: За полгода ВСУ лишились около 400 тыс. солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Взломанные базы данных украинского командования показали катастрофический масштаб потерь военнослужащих, общая численность которых превысила 2 млн человек за четыре года.

    Кибергруппировки PalachPro и NoName057(16) получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины. Только за первые шесть месяцев этого года ВСУ лишились около 400 тыс. солдат.

    «К концу декабря прошлого года ВСУ с начала СВО недосчитались уже более 2-х млн. А за шесть месяцев текущего года ВСУ потеряли еще около 400 тыс. человек, что сопоставимо с потерями за весь 2023 год. Итого, общие безвозвратные потери ВСУ составили за четыре с небольшим года более 2,4 миллиона боевиков», – пишет «Комсомольская правда».

    Причем, что интересно, в Генштабе ВСУ перестали включать в потери иностранных наемников. Мол, своих хватает, еще чужих считать

    Причем Генштаб ВСУ перестал учитывать погибших иностранных наемников, ссылаясь на то, что своих хватает, отмечает источник издания.

    Свыше 5 тыс. бойцов из Латинской Америки остались на поле боя, при этом их гибель часто оформляют как несчастные случаи.

    Официальные заявления Владимира Зеленского о минимальном ущербе полностью опровергаются полученной информацией. В феврале он оценивал количество погибших всего в 46 тыс. боевиков ВСУ.

    Эксперты прогнозируют, что до конца года потери могут достигнуть одного миллиона человек из-за жестокой тактики командования.

    Огромные жертвы спровоцировали массовое дезертирство, число самовольно оставивших часть солдат приблизилось к 1 млн. Для восполнения дефицита личного состава военные патрули продолжают жесткие облавы на улицах городов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщил, что ВСУ за неделю потеряли 9,5 тыс. военнослужащих. ВСУ бросили остатки 79-й бригады в Запорожской области без поддержки. ВСУ отправили военных через заминированную украинскими войсками местность.

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    24 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Экс-премьер Польши Миллер отказался быть «бандеровским памперсом»
    Экс-премьер Польши Миллер отказался быть «бандеровским памперсом»
    @ Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что предпочитает быть «русской портянкой», чем «бандеровским памперсом».

    Во время беседы с журналистами радиостанции Radio Zet Лешека Миллера спросили о том, как он относится к ярлыку «пятой российской колонны», который ему часто приписывают в Польше, передает РИА «Новости». Политик не стал уходить от ответа и высказался предельно прямо.

    «Ну хорошо. Я в любом случае хочу быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом», – заявил бывший польский премьер.

    До этого Миллер уже выступал с критикой украинских властей. Он прогнозировал, что текущий курс Киева приведет к поражению в конфликте с Россией и полной смене политического руководства на Украине.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал прославление украинских националистов плевком в лицо полякам.

    Недавно Миллер предложил Киеву вернуть переданные Варшавой танки и самолеты.

    В прошлом году экс-премьер констатировал поражение Украины в вооруженном конфликте.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    24 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    Комбриг ВСУ обменял 50 солдат на внедорожник

    Командование бригады ВСУ обменяло 50 солдат на внедорожник для врио комбрига

    Комбриг ВСУ обменял 50 солдат на внедорожник
    @ Pavlo Bahmut/Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ передало свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады территориальной обороны Украины в обмен на внедорожник для врио комбрига, сообщили в российских силовых структурах.

    Врио командира одной из бригад украинской армии передал более 50 военнослужащих в другую часть в обмен на личный внедорожник, передает РИА «Новости».

    «За один внедорожник врио комбрига 58-й ОМПБр ВСУ А. Сорокин передал свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады теробороны, которая обещала не использовать пополнение на линии боевого соприкосновения», – сообщил источник агентства.

    Анализ украинских некрологов свидетельствует, что переброшенные из района Казачьей Лопани бойцы 58-й бригады были почти полностью уничтожены российскими военными в Краснопольском районе Сумской области. При этом к командованию бригады возникли вопросы о судьбе десятков солдат, которые по документам числились на позициях севернее Казачьей Лопани в Харьковской области.

    Солдаты 58-й бригады ВСУ спешно покинули окраины Казачьей Лопани.

    Российские войска полностью разгромили 119-ю бригаду теробороны в Серебрянском лесничестве.

    Украинское командование для удержания позиций перебросило в Сумскую область подразделения 29-й бригады.

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    25 июня 2026, 10:14 • Новости дня
    Трамп похвалил Зеленского

    Sky News: Трамп похвалил Зеленского за успехи в конфликте с Россией

    Трамп похвалил Зеленского
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте американский лидер Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского мужественным, отметив его способность удерживать позиции в конфликте с Россией.

    Президент США Дональд Трамп сделал соответствующее заявление во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, передает Sky News. Американский лидер ответил на вопрос журналиста о том, побеждает ли украинская сторона в текущем конфликте.

    «Он справляется довольно хорошо, как ни крути, по крайней мере, он держится. Много людей гибнет с обеих сторон, но я думаю, что он справляется довольно хорошо», – заявил Трамп. Он добавил, что Владимир Зеленский проявляет мужество, располагает отличной техникой, а также сильными бойцами.

    Слова президента прозвучали на фоне сообщений о разрушении железнодорожного моста в Крыму и ударах беспилотников по российской инфраструктуре. В то же время лидеры Германии, Франции, Италии, Польши и Британии на встрече в Берлине подтвердили намерение и дальше поддерживать Киев.

    Уходящий британский премьер Кир Стармер призвал усилить санкционное давление на российскую экономику и предоставить Украине больше военной помощи. Тем временем глава МИД Британии Иветт Купер анонсировала новый пакет поддержки на сумму почти 290 млн фунтов стерлингов для восстановления и энергетической безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация на недавнем саммите G7 попыталась заручиться поддержкой Дональда Трампа. Американский лидер выразил готовность оказать помощь Киеву при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана.

    До этого Владимир Зеленский упрекнул президента США в слабом давлении на Москву.

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    24 июня 2026, 23:14 • Новости дня
    Дмитрук: Зеленский победил ретрансляторы в Белоруссии, которые сам выдумал
    Дмитрук: Зеленский победил ретрансляторы в Белоруссии, которые сам выдумал
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший украинский парламентарий Артем Дмитрук, выехавший с Украины в 2024 году, заявил о создании главой киевского режима Владимиром Зеленским фиктивной угрозы БПЛА для имитации военных успехов на фоне отсутствия реальных достижений.

    Владимир Зеленский в среду заявил о прекращении работы с 22 июня неких ретрансляторов сигналов БПЛА, якобы бы установленных на территории Белоруссии, как только он потребовал этого.

    Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в фабрикации данных. Он считает, что украинский лидер намеренно выдумал историю про установленные в Белоруссии ретрансляторы сигнала беспилотников.

    «Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал. <...> Когда реальных достижений не хватает, в ход идут победы над собственными фантазиями», – приводит РИА «Новости» слова Дмитрука в Telegram-канале.

    Ранее Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии. Росгвардия уничтожила два украинских ретранслятора на харьковском направлении.

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    25 июня 2026, 11:10 • Новости дня
    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии

    Политолог Скачко: Ультиматум Зеленского Минску оказался дешевой театральщиной

    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский выглядит смешно: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. По его мнению, угрозы главы киевского режима в адрес Минска изначально были пустословием ради фейковой «победы».

    «Владимир Зеленский сделал громкое заявление в минувшую пятницу и фактически выдвинул ультиматум независимой стране. Как выйти из такой ситуации? В Киеве такие вопросы решаются просто: объявлением, что Белоруссия якобы выполнила требования Украины», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По оценкам собеседника, в этой ситуации глава киевского режима выглядит комично: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними. «Как говорится, голь на выдумки хитра. Я думаю, изначально угрозы Зеленского в адрес Минска были пустословием ради фейковой «победы» и пиара», – считает политолог.

    «Вся эта история – дешевая театральщина в исполнении Зеленского. Но как бы то ни было, действия и поведение киевских властей рано или поздно могут привести к кровавому итогу», – предупредил Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «Никто этих ретрансляторов не видел. Так можно хоть каждый день придумывать себе новые ретрансляторы, потом объявлять о том, что враги испугались и их отключили, и прекрасно себя чувствовать маленьким Наполеоном», – написала она в своем Telegram-канале.

    Политолог Александр Зимовский, в свою очередь, рассмотрел байки Зеленского с точки зрения физики. «Заявления о развертывании наземных псевдо-спутниковых сетей на приграничных мачтах игнорируют базовую геометрию распространения ультракоротких волн. На низменном рельефе Полесья радиус прямой видимости для антенны, поднятой даже на 50 метров, при высоте полета беспилотника в 30 метров составляет по формуле Введенского не более 40 километров с учетом рефракции», – отметил он в своем Telegram-канале.

    «Плотный лесной массив, обладающий высоким коэффициентом погонного затухания в дециметровом и сантиметровом диапазонах, превращает кроны деревьев в сплошной поглощающий экран. Сигнал маломощного автономного передатчика не способен эффективно пробить километры мокрого леса и болот, затухая задолго до пересечения государственной границы. Попытка компенсировать это увеличением мощности передающей аппаратуры мгновенно демаскирует объект», – пояснил эксперт.

    «Физически невозможно создать скрытый мощный радиомаяк: любая стационарная высокочастотная точка в приграничье пеленгуется комплексами радиотехнической разведки за считанные минуты, превращаясь в очевидную мишень», – добавил Зимовский. По его словам, идея интеграции военных модулей в существующие ведомственные мачты несостоятельна из-за проблемы электромагнитной совместимости.

    «Размещение передатчиков системы наведения в непосредственной близости от высокочувствительных приемников пограничной связи и технологических сетей неизбежно вызовет интермодуляционные помехи и забитие каналов. Это полностью парализует штатную работу систем безопасности самой Беларуси, на что не пойдет ни одно ведомство. Кроме того, концепция динамической ячеистой сети, транслируемой через сами БПЛА, наталкивается на жесткий дефицит энергетического баланса радиолинии», – пишет политолог.

    «Компактные дроны не могут нести тяжелые направленные антенны и мощные поворотные механизмы, а использование всенаправленных излучателей в условиях активного радиоэлектронного подавления со стороны Украины делает такую связь абсолютно нестабильной. Любой низковысотный околоземный радиосигнал гарантированно глушится комплексами РЭБ, имеющими преимущество по высоте и мощности, что делает наземную навигацию технически бессмысленной», – заключил аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. По его словам, эти устройства помогали в нанесении ударов дронами по Украине. «По имеющейся информации, которую мне доложил главнокомандующий [ВСУ Александр Сырский], а также разведка, с 22 июня ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси», – сказал он.

    Напомним, 19 июня Зеленский дал властям Белоруссии неделю на демонтаж или отключение совместных с Россией ретрансляторов, обеспечивающих навигацию беспилотных летательных аппаратов. В случае отказа Зеленский пригрозил атаковать эти объекты на территории республики.

    Кроме того, он намекнул на удары по белорусским НПЗ, которые снабжают топливом российскую армию. Зеленский повторил свои угрозы в адрес Минска 20 июня. По его словам, Украина выявила четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях. В Кремле данное заявление назвали вмешательством во внутренние дела другой страны и посягательством на ее суверенитет.

    Отметим, еще месяц назад в военном руководстве Украины заявляли, что первые 500 целей для ударов на территории соседней республики уже определены. Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Зеленскому необходимо нападение на Белоруссию.

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    25 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Удары нанесены по сети АЗС в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях

    «Укрнафта» заявила об ударах по сети АЗС в нескольких областях Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

    «АЗС «Укрнафты» пылают после ударов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. В компании сообщили, что удары по заправкам наносились «Геранями», – сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

    Кроме того, с использованием БПЛА был нанесен удар по автозаправочной станции «Укрнафта» в городе Херсон, подконтрольном ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной военной администрации Александр Ганжа заявил об ударе по АЗС в Днепропетровской области Украины. Днем ранее, 23 июня, удар был нанесен по АЗС на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По Днепропетровской области 22 июня нанесены удары дронами, артиллерией и авиабомбами.


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    25 июня 2026, 08:14 • Новости дня
    Британия собралась продать нефть с танкера Smyrtos в пользу Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лондон намеревается реализовать 100 тыс. тонн топлива с задержанного судна Smyrtos, а вырученные 46 млн долларов направить на помощь Киеву, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegraph со ссылкой на источники, в Лондоне считают, что груз на законных основаниях принадлежит Британии, поэтому для его реализации могут организовать аукцион, передает РИА «Новости».

    «Британский премьер-министр Кир Стармер рассматривает план продажи подсанкционной нефти, изъятой с российского теневого танкера, для финансирования войны на Украине», – пишет газета.

    Стоимость нефти на борту судна оценивается примерно в 35 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно 46 млн долларов. Вырученные средства планируют передать Киеву напрямую или направить на закупку военного оборудования. Также изучается вариант использования топлива для внутренних нужд Британии.

    По данным источников издания, после реализации груза и завершения расследования о нарушении санкций танкер отпустят. Ранее британские правоохранительные органы задержали гражданина Индии, находившегося на борту Smyrtos, по подозрению в обходе санкционных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня британские военные перехватили в проливе Ла-Манш нефтяной танкер Smyrtos.

    Позже правоохранители взяли под стражу капитана этого судна.

    В связи с данным инцидентом Лондон ожидает ответных действий Москвы.

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    24 июня 2026, 22:34 • Новости дня
    Посольство Израиля потребовало от Украины реакции на нацистское шествие в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство Израиля на Украине потребовало официальной реакции властей Украины на нацистское шествие в украинской столице, сообщили в дипмиссии.

    Израильские дипломаты потребовали официальной реакции местных правоохранительных органов на нацистское шествие в украинской столице, передают РИА «Новости». В посольстве отметили, что 21 июня участники марша выкрикивали нацистские лозунги и демонстрировали характерное приветствие.

    «Выражаем обеспокоенность в связи с этой акцией, которая оскорбляет память миллионов жертв нацизма. Надеемся на оперативную реакцию правоохранительных органов Украины в соответствии с законодательством», – подчеркнули представители дипмиссии.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков Андрея Мельника, одного из главарей ОУН-УПА (экстремистские организации, запрещенные в РФ). Кроме того, он присвоил наименование «Имени героев УПА» отдельному центру специальных операций ВСУ.

    В мае МИД Израиля жестко осудил решение украинских властей перезахоронить останки лидера националистов Андрея Мельника.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал подобные действия Киева открытой политикой реабилитации нацистских преступников. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на приверженность бывших украинских президентов нацистской идеологии.

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    25 июня 2026, 10:59 • Новости дня
    Минск дал украинским грибникам упрощенный пропуск в леса Белоруссии
    Минск дал украинским грибникам упрощенный пропуск в леса Белоруссии
    @ Pavel Fountikov/Wikipedia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Украины смогут беспрепятственно посещать заказник «Ольманские болота» для традиционного сбора ягод по поручению главы республики, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

    В официальном заявлении указывается: «Белоруссия, руководствуясь принципами дружбы и добрососедства и учитывая нужды простых людей, по указанию президента Республики Беларусь прорабатывает механизмы, которые позволят украинским гражданам по многолетней традиции посещать приграничные территории для сбора грибов и ягод в ранее установленных местах», передает РИА «Новости».

    Упрощенный режим будет действовать на территории республиканского ландшафтного заказника в Столинском районе Брестской области. Пограничники полностью подготовили инфраструктуру для сезонного наплыва людей. Подобная практика применяется уже не первый год из-за высокого интереса жителей соседней страны.

    Пересечь границу можно будет через три пункта пропуска: «Мутвица», «Хиничев» и «Селище». Они расположены на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое и Познань в Ровненской области. Соответствующие данные уже передали по дипломатическим каналам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил жителей Украины приезжать в республику на постоянное место жительства.

    В конце мая текущего года Минск зафиксировал более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    25 июня 2026, 04:35 • Новости дня
    Спасатели нашли возможный след пропавшего в Приморье вертолета

    МЧС: Найдено возможное местонахождение вертолета Robinson

    Tекст: Катерина Туманова

    В Тернейском округе Приморского края зафиксировали радиопомехи, которые могут указывать на местонахождение исчезнувшего несколько дней назад вертолета Robinson R-44, сообщили ГУ МЧС России по региону.

    Специалисты зафиксировали подозрительный сигнал в 12 километрах к северо-западу от населенного пункта Светлая. Эти радиопомехи могут помочь в обнаружении пропавшего вертолета Robinson R44, говорится в сообщении Max-канала ведомства.

    Для проверки предполагаемых координат Дальневосточное управление Росавиации направило дополнительный борт Ми-8 из Хабаровска.

    К масштабной поисковой операции присоединились две наземные группы  спасателей из Находки и Рудной Пристани. Во Владивостоке вылета ожидает еще один вертолет Ми-8, который отправится на помощь сразу после улучшения погодных условий.

    Связь с воздушным судном, выполнявшим мониторинг лесных пожаров, прервалась днем 21 июня. На борту находились два человека, при этом аварийный маяк в момент происшествия не сработал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж пропавшего воздушного судна выходил на связь за час до своего исчезновения. Росавиация приостанавливала поисково-спасательную операцию из-за наступления темноты и плохой погоды. СК завел уголовное дело после пропажи вертолета в Приморье.

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    25 июня 2026, 00:23 • Новости дня
    Внешний госдолг России упал до минимума с лета 2025 года

    Внешний госдолг России упал до минимума с прошлого лета

    Tекст: Катерина Туманова

    Объем государственных обязательств перед иностранными кредиторами сократился на 2 млрд долларов, достигнув самых низких значений с августа 2025 года.

    В конце весны внешняя задолженность России составила 54,9 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    С начала текущего года обязательства страны перед нерезидентами уменьшились на 2,4 млрд долларов. Меньший показатель фиксировался лишь в августе прошлого года на уровне 53,9 млрд долларов.

    В начале июня президент России Владимир Путин отмечал, что уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП страны. При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял о планах скорого и полного погашения внешней части обязательств государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в декабре 2025 года заявил о снижении внешнего долга российских предприятий почти вдвое. В апреле Силуанов назвал уровень государственного долга низким на фоне стабильности финансовой системы. В апреле также внешние обязательства России уменьшились сразу на 4,2 млрд.

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    25 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии в Каракасе

    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии РФ в Каракасе

    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии в Каракасе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Мощные подземные толчки потребовали срочной эвакуации дипломатического представительства России в Каракасе, сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    Российские дипломаты покинули здание посольства в Венесуэле после сильного землетрясения, заявил посол РИА «Новости».

    «Мы эвакуировались из здания посольства. Пострадавших нет, разрушений на территории тоже нет. Позднее будет проведена оценка состояния здания», – сообщил глава дипломатической миссии.

    Он отметил, что подземные толчки ощущались очень интенсивно. Сначала возникло ощущение приближающегося поезда метро, а затем последовали сильные удары снизу.

    В социальных сетях появились кадры с последствиями подземных толчков. На видеозаписях заметны повреждения строений, обрушения стен и облака пыли над некоторыми районами Каракаса. Официального подтверждения информации о пострадавших пока не поступало.

    Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,2 в 56 километрах от Валенсии. Геологическая служба США оценила силу стихии в 7,1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейсмологи зарегистрировали за сутки 22 июня 19 землетрясений у берегов Севастополя. У берегов Крыма 23 июня  зафиксировали серию из 22 землетрясений. Ученый Андрей Корженков   назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

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    24 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Лидеры пяти европейских стран выступили за прямые переговоры Москвы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководители Британии, Германии, Италии, Польши и Франции сделали совместное заявление о необходимости урегулирования конфликта на Украине.

    В опубликованном документе подчеркивается важность дипломатического формата при участии США и европейских партнеров, передает ТАСС.

    «Главы государств и правительств едины в том, что касается условий достижения справедливого и долгосрочного мира, и поддерживают предложения о прямом диалоге между Украиной и Россией при активном участии США и Европы», – сообщила пресс-служба немецкого кабмина.

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне по вопросу возможных контактов с Россией.

    По итогам этих переговоров европейские политики опубликовали совместное заявление с условиями прекращения конфликта на Украине.

    Позже канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран к мирному урегулированию совместно с США.

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    24 июня 2026, 22:28 • Новости дня
    Пушилин сообщил о трех погибших и четырех раненых после атак дронов ВСУ в ДНР
    Пушилин сообщил о трех погибших и четырех раненых после атак дронов ВСУ в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате ударов украинских дронов по территории Донецкой Народной Республики погибли три человека, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    Трагедия произошла в Калининском районе Горловки: при ударе по многоквартирному жилому дому погибли молодой человек 2004 года рождения и две женщины 1939 и 1951 годов рождения, сообщил в Max-канале Денис Пушилин.

    Он добавил, что в результате дрон-атак ранения средней степени тяжести получила женщина 1975 года рождения. В Волновахском муниципальном округе близ села Ближнее во время полевых работ пострадали двое мужчин 1966 и 1981 годов рождения, а на трассе Донецк – Мариуполь около села Калинино был ранен мужчина 1970 года рождения.

    Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Глава ДНР уточнил, что в результате атак БПЛА были повреждены два жилых дома, автобус, спецтехника, а также девять автомобилей в Донецке, Горловке, Мариуполе, Светлодарске, Углегорске и на автодороге Донецк – Мариуполь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак дронов ВСУ 22 июня пострадали 18 мирных жителей ДНР. На следующие день дроны ВСУ ранили семерых мирных жителей республики.

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