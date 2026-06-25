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    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими сами химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать – стали публично оскорблять и унижать.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

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    25 июня 2026, 11:10 • Новости дня

    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии

    Политолог Скачко: Ультиматум Зеленского Минску оказался дешевой театральщиной

    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский выглядит смешно: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. По его мнению, угрозы главы киевского режима в адрес Минска изначально были пустословием ради фейковой «победы».

    «Владимир Зеленский сделал громкое заявление в минувшую пятницу и фактически выдвинул ультиматум независимой стране. Как выйти из такой ситуации? В Киеве такие вопросы решаются просто: объявлением, что Белоруссия якобы выполнила требования Украины», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По оценкам собеседника, в этой ситуации глава киевского режима выглядит комично: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними. «Как говорится, голь на выдумки хитра. Я думаю, изначально угрозы Зеленского в адрес Минска были пустословием ради фейковой «победы» и пиара», – считает политолог.

    «Вся эта история – дешевая театральщина в исполнении Зеленского. Но как бы то ни было, действия и поведение киевских властей рано или поздно могут привести к кровавому итогу», – предупредил Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «Никто этих ретрансляторов не видел. Так можно хоть каждый день придумывать себе новые ретрансляторы, потом объявлять о том, что враги испугались и их отключили, и прекрасно себя чувствовать маленьким Наполеоном», – написала она в своем Telegram-канале.

    Политолог Александр Зимовский, в свою очередь, рассмотрел байки Зеленского с точки зрения физики. «Заявления о развертывании наземных псевдо-спутниковых сетей на приграничных мачтах игнорируют базовую геометрию распространения ультракоротких волн. На низменном рельефе Полесья радиус прямой видимости для антенны, поднятой даже на 50 метров, при высоте полета беспилотника в 30 метров составляет по формуле Введенского не более 40 километров с учетом рефракции», – отметил он в своем Telegram-канале.

    «Плотный лесной массив, обладающий высоким коэффициентом погонного затухания в дециметровом и сантиметровом диапазонах, превращает кроны деревьев в сплошной поглощающий экран. Сигнал маломощного автономного передатчика не способен эффективно пробить километры мокрого леса и болот, затухая задолго до пересечения государственной границы. Попытка компенсировать это увеличением мощности передающей аппаратуры мгновенно демаскирует объект», – пояснил эксперт.

    «Физически невозможно создать скрытый мощный радиомаяк: любая стационарная высокочастотная точка в приграничье пеленгуется комплексами радиотехнической разведки за считанные минуты, превращаясь в очевидную мишень», – добавил Зимовский. По его словам, идея интеграции военных модулей в существующие ведомственные мачты несостоятельна из-за проблемы электромагнитной совместимости.

    «Размещение передатчиков системы наведения в непосредственной близости от высокочувствительных приемников пограничной связи и технологических сетей неизбежно вызовет интермодуляционные помехи и забитие каналов. Это полностью парализует штатную работу систем безопасности самой Беларуси, на что не пойдет ни одно ведомство. Кроме того, концепция динамической ячеистой сети, транслируемой через сами БПЛА, наталкивается на жесткий дефицит энергетического баланса радиолинии», – пишет политолог.

    «Компактные дроны не могут нести тяжелые направленные антенны и мощные поворотные механизмы, а использование всенаправленных излучателей в условиях активного радиоэлектронного подавления со стороны Украины делает такую связь абсолютно нестабильной. Любой низковысотный околоземный радиосигнал гарантированно глушится комплексами РЭБ, имеющими преимущество по высоте и мощности, что делает наземную навигацию технически бессмысленной», – заключил аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. По его словам, эти устройства помогали в нанесении ударов дронами по Украине. «По имеющейся информации, которую мне доложил главнокомандующий [ВСУ Александр Сырский], а также разведка, с 22 июня ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси», – сказал он.

    Напомним, 19 июня Зеленский дал властям Белоруссии неделю на демонтаж или отключение совместных с Россией ретрансляторов, обеспечивающих навигацию беспилотных летательных аппаратов. В случае отказа Зеленский пригрозил атаковать эти объекты на территории республики.

    Кроме того, он намекнул на удары по белорусским НПЗ, которые снабжают топливом российскую армию. Зеленский повторил свои угрозы в адрес Минска 20 июня. По его словам, Украина выявила четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях. В Кремле данное заявление назвали вмешательством во внутренние дела другой страны и посягательством на ее суверенитет.

    Отметим, еще месяц назад в военном руководстве Украины заявляли, что первые 500 целей для ударов на территории соседней республики уже определены. Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Зеленскому необходимо нападение на Белоруссию.

    24 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    «Единая Россия» помогает пострадавшим от урагана на Урале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активисты партии «Единая Россия» оказывают всестороннюю помощь жителям Кушвы в Свердловской области, которые пострадали от мощного урагана.

    «В городе повреждены 124 частных дома, в том числе 32 строения разрушены полностью. На базе местного ДК открыт Центр гуманитарной помощи. Волонтерские группы занимаются обеспечением питьевой водой граждан, помогают в разборе завалов, расчистке дорог от поваленных деревьев. Дополнительно привезли банерную ткань и плотную пленку для укрытия крыш домов от дождя», – рассказал уполномоченный по волонтерской работе при ЧС Игорь Кастюкевич, сообщается на сайте «Единой России».

    В Бугуруслане Оренбургской области из-за подтоплений открылся специальный волонтерский центр. В настоящее время 40 человек занимаются доставкой воды и продуктов, а также планируют работу в пунктах временного размещения. К ним вскоре присоединятся добровольцы из Бузулука.

    Кастюкевич отметил, что волонтеры готовы оперативно помогать людям, предоставляя не только физическую, но и психологическую, а также юридическую поддержку. Напомним, 22 июня из-за обильных осадков на Урале затопило жилые дома и дороги, что привело к введению режима ЧС и эвакуации населения.

    Ранее глава Свердловской области Денис Паслер пообещал выплатить компенсации владельцам поврежденного ураганом жилья.

    В региональном управлении МЧС сообщили о 16 пострадавших в результате разгула стихии на Урале.

    Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Кушвинском муниципальном округе.

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    24 июня 2026, 19:41 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали охранника западных советников на Украине
    Российские военные ликвидировали охранника западных советников на Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лейтенант, служивший в засекреченной части по обеспечению безопасности иностранных делегаций, был уничтожен в зоне спецоперации российскими войсками.

    Информацию о ликвидации украинского военного подтвердили в силовых структурах, передает ТАСС.

    «Сообщается об уничтожении нашими войсками лейтенанта ВСУ Попилевича Александра Сергеевича (14.03.1999 г. р.). Военнослужащий украинской армии проходил службу в некой засекреченной части обеспечения безопасности иностранных делегаций», – рассказал собеседник агентства.

    Источник добавил, что вероятнее всего эта группа занималась непосредственной охраной западных советников. «Вероятнее всего, это подразделение занималось охраной западных советников, смерть которых подтверждать вряд ли кто-то будет», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины в Запорожской области.

    Удар авиабомбы ФАБ-3000 ликвидировал около 20 иностранных инструкторов в Днепропетровской области.

    В конце 2024 года армия России нанесла удар по месту дислокации десятка зарубежных наемников в Купянске.

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    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

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    24 июня 2026, 20:11 • Новости дня
    Медведев: Россия подаст в суд ООН на Прибалтику
    Медведев: Россия подаст в суд ООН на Прибалтику
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена привлечь к ответственности прибалтийские республики за ущемление прав русскоязычного населения, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума.

    Медведев подчеркнул готовность использовать все доступные инструменты защиты, передает ТАСС. Политик напомнил о существовании профильной конвенции 1965 года.

    «В ней предусмотрено право государства-участника на обращение в Международный суд ООН. Уже заявлены досудебные претензии прибалтийским странам в связи с их дискриминацией и грубым нарушением прав русскоговорящих граждан. В конце мая этого года досудебный этап был завершен. Скоро, соответственно, будут поданы жалобы в Международный суд ООН», – сказал Медведев.

    Напомним, Министерство иностранных дел России готовит иск к прибалтийским республикам из-за дискриминационной политики.

    В конце мая официальный представитель ведомства Мария Захарова объявила о завершении досудебной стадии урегулирования спора.

    Российские дипломаты решили перевести претензии к Латвии, Литве и Эстонии в судебное русло из-за притеснений русскоязычного населения.

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    24 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    Комбриг ВСУ обменял 50 солдат на внедорожник

    Командование бригады ВСУ обменяло 50 солдат на внедорожник для врио комбрига

    Комбриг ВСУ обменял 50 солдат на внедорожник
    @ Pavlo Bahmut/Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ передало свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады территориальной обороны Украины в обмен на внедорожник для врио комбрига, сообщили в российских силовых структурах.

    Врио командира одной из бригад украинской армии передал более 50 военнослужащих в другую часть в обмен на личный внедорожник, передает РИА «Новости».

    «За один внедорожник врио комбрига 58-й ОМПБр ВСУ А. Сорокин передал свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады теробороны, которая обещала не использовать пополнение на линии боевого соприкосновения», – сообщил источник агентства.

    Анализ украинских некрологов свидетельствует, что переброшенные из района Казачьей Лопани бойцы 58-й бригады были почти полностью уничтожены российскими военными в Краснопольском районе Сумской области. При этом к командованию бригады возникли вопросы о судьбе десятков солдат, которые по документам числились на позициях севернее Казачьей Лопани в Харьковской области.

    Солдаты 58-й бригады ВСУ спешно покинули окраины Казачьей Лопани.

    Российские войска полностью разгромили 119-ю бригаду теробороны в Серебрянском лесничестве.

    Украинское командование для удержания позиций перебросило в Сумскую область подразделения 29-й бригады.

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    24 июня 2026, 23:14 • Новости дня
    Дмитрук: Зеленский победил ретрансляторы в Белоруссии, которые сам выдумал
    Дмитрук: Зеленский победил ретрансляторы в Белоруссии, которые сам выдумал
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший украинский парламентарий Артем Дмитрук, выехавший с Украины в 2024 году, заявил о создании главой киевского режима Владимиром Зеленским фиктивной угрозы БПЛА для имитации военных успехов на фоне отсутствия реальных достижений.

    Владимир Зеленский в среду заявил о прекращении работы с 22 июня неких ретрансляторов сигналов БПЛА, якобы бы установленных на территории Белоруссии, как только он потребовал этого.

    Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в фабрикации данных. Он считает, что украинский лидер намеренно выдумал историю про установленные в Белоруссии ретрансляторы сигнала беспилотников.

    «Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал. <...> Когда реальных достижений не хватает, в ход идут победы над собственными фантазиями», – приводит РИА «Новости» слова Дмитрука в Telegram-канале.

    Ранее Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии. Росгвардия уничтожила два украинских ретранслятора на харьковском направлении.

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    24 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Российская авиация нанесла массированный удар по Славянской ТЭС
    Российская авиация нанесла массированный удар по Славянской ТЭС
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская боевая авиация атаковала Славянскую теплоэлектростанцию четырьмя фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

    Противник подтверждает прилет боеприпасов и повреждение седьмого энергоблока, сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    В публикации отмечается, что официально работа этого энергетического предприятия была полностью остановлена еще в апреле. Авторы полагают, что теперь территория неработающей станции используется в военных целях в интересах украинских войск.

    В феврале труба на Славянской ТЭС обрушилась после удара российских войск.

    На днях экипажи Воздушно-космических сил России применили авиабомбы ФАБ-500 для поражения военных объектов противника в ДНР.

    До этого российские истребители-бомбардировщики ликвидировали пункты управления беспилотниками в Доброполье точными попаданиями тяжелых боеприпасов.

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    25 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Удары нанесены по сети АЗС в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях

    «Укрнафта» заявила об ударах по сети АЗС в нескольких областях Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

    «АЗС «Укрнафты» пылают после ударов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. В компании сообщили, что удары по заправкам наносились «Геранями», – сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

    Кроме того, с использованием БПЛА был нанесен удар по автозаправочной станции «Укрнафта» в городе Херсон, подконтрольном ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной военной администрации Александр Ганжа заявил об ударе по АЗС в Днепропетровской области Украины. Днем ранее, 23 июня, удар был нанесен по АЗС на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По Днепропетровской области 22 июня нанесены удары дронами, артиллерией и авиабомбами.


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    24 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    В РПЦ попросили смягчить приговор сделавшей кальян на куличе москвичке
    В РПЦ попросили смягчить приговор сделавшей кальян на куличе москвичке
    @ Суды общей юрисдикции города Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители Московского патриархата решили вступиться за получившую реальный срок девушку после получения от нее письма с искренними извинениями за кощунственный перформанс.

    Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил о подготовке обращения в инстанцию, передает РИА «Новости».

    По его словам, документ уже передан стороне защиты. «По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике – о смягчении наказания», – рассказал представитель РПЦ.

    В апреле девушка использовала пасхальный символ в качестве чаши для курения в одном из столичных баров. Видеозапись поступка была опубликована в социальных сетях, что привело к возбуждению уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Подсудимая полностью признала вину и заключила досудебное соглашение.

    Мировой судья 27 мая приговорил фигурантку к трем годам и 25 дням колонии общего режима. Суровое наказание обусловлено наличием непогашенной условной судимости за незаконное хранение наркотических средств, вынесенной годом ранее. Апелляционная жалоба на решение суда будет рассмотрена 25 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая суд приговорил Ксению Белоусову к трем годам колонии. Адвокат Игорь Упоров допустил последующее смягчение наказания вышестоящими инстанциями. Месяцем ранее столичные следователи завершили расследование этого уголовного дела.

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    24 июня 2026, 16:09 • Новости дня
    Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в подмосковном Жуковском
    Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в подмосковном Жуковском
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл на территорию ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском, чтобы осмотреть отечественные самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.

    Экскурсию провели руководители отрасли, включая главу ОАК Вадима Бадеху и главных конструкторов машин, передает РИА «Новости». Позднее здесь же состоится совещание по вопросам развития авиации.

    В поездке президента сопровождали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, вице-премьер Виталий Савельев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф и другие высокопоставленные лица. Им представили турбовинтовой Ил-114-300 вместимостью до 68 пассажиров, призванный заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26.

    «Поставка трех самолетов ожидается в 2026 году и примерно такого же количества в 2027-м, в дальнейшем мощности производства будут наращиваться», – заявлял ранее глава Минтранса Андрей Никитин.

    Также делегация оценила ближнемагистральный узкофюзеляжный SJ-100 и базовую версию среднемагистрального лайнера МС-21-310. Последний способен перевозить 175 человек на расстояние свыше 3800 километров. Изначально оба самолета создавались в международной кооперации, однако западные санкции потребовали ускоренного импортозамещения всех систем и комплектующих.

    Из-за ухода иностранных партнеров сроки старта серийного выпуска несколько раз переносились. Теперь начало поставок полностью импортозамещенных версий SJ-100 и МС-21 запланировано на 2027 год.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных лайнеров SJ-100 и МС-21.

    Глава компании Вадим Бадеха пообещал выпустить первые пассажирские самолеты Ил-114-300 до конца текущего года.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров озвучил сроки получения сертификатов на новые воздушные суда.

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    25 июня 2026, 04:35 • Новости дня
    Спасатели нашли возможный след пропавшего в Приморье вертолета

    МЧС: Найдено возможное местонахождение вертолета Robinson

    Tекст: Катерина Туманова

    В Тернейском округе Приморского края зафиксировали радиопомехи, которые могут указывать на местонахождение исчезнувшего несколько дней назад вертолета Robinson R-44, сообщили ГУ МЧС России по региону.

    Специалисты зафиксировали подозрительный сигнал в 12 километрах к северо-западу от населенного пункта Светлая. Эти радиопомехи могут помочь в обнаружении пропавшего вертолета Robinson R44, говорится в сообщении Max-канала ведомства.

    Для проверки предполагаемых координат Дальневосточное управление Росавиации направило дополнительный борт Ми-8 из Хабаровска.

    К масштабной поисковой операции присоединились две наземные группы  спасателей из Находки и Рудной Пристани. Во Владивостоке вылета ожидает еще один вертолет Ми-8, который отправится на помощь сразу после улучшения погодных условий.

    Связь с воздушным судном, выполнявшим мониторинг лесных пожаров, прервалась днем 21 июня. На борту находились два человека, при этом аварийный маяк в момент происшествия не сработал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж пропавшего воздушного судна выходил на связь за час до своего исчезновения. Росавиация приостанавливала поисково-спасательную операцию из-за наступления темноты и плохой погоды. СК завел уголовное дело после пропажи вертолета в Приморье.

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    24 июня 2026, 19:17 • Новости дня
    Расчеты FPV-дронов сбили летевшие в Россию крупногабаритные БПЛА ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские расчеты FPV-дронов успешно перехватили и уничтожили тяжелые ударные беспилотники ВСУ, направленные вглубь России, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащие России ликвидировали крупногабаритные дроны-камикадзе ВСУ большой дальности, передает ТАСС. В Минобороны отметили, что противник пытался направить аппараты вглубь российской территории.

    Перехват осуществили операторы испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

    Украинские БПЛА были сбиты на больших высотах с помощью воздушных таранов. Среди уничтоженных аппаратов – E-300 Enterprise с боевой нагрузкой до 300 кг и дальностью до двух тыс. км, а также FP-2, несущий около 100 кг взрывчатки. Кроме того, военные ликвидировали легкий ударный B-2 и дрон «Анубис», способный пролететь около 1,5 тыс. км с 50 кг боевой части.

    В марте 2026 года расчеты центра «Рубикон» сбили тараном беспилотники RQ-35 Heidrun и FlyEye.

    В мае российский оператор поразил находящийся на земле украинский дрон-«ждун».

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    24 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    МИД: Гаагский арбитраж подтвердил права России на акватории вокруг Крыма
    МИД: Гаагский арбитраж подтвердил права России на акватории вокруг Крыма
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выигрыш дела в суде Гааги окончательно закрепил юрисдикцию Москвы над прилегающими к Крымскому полуострову водами, заявил директор правового департамента Министерства иностранных дел Максим Мусихин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

    «Абсурдные требования, все они были отвергнуты в международном арбитраже: Азовское море считается внутренним, все наши полномочия, полномочия РФ в акваториях вокруг Крыма, все подтверждены», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Напомним, международный арбитраж в Гааге отклонил требования Киева о статусе Азовского моря, сносе Крымского моста и выплате репараций Украине.

    Постоянная палата третейского суда закрыла Азовское море для иностранных военных кораблей.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал этот вердикт признанием суверенитета государства в обновленных границах.

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    24 июня 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами
    Путин заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская авиатехника по многим параметрам превосходит западные аналоги, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации на площадке Летно-исследовательского института имени М. М. Громова.

    «В силу большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импрортозаместить. Причем мы посмотрели сейчас технику, которую показывали… По ряду направлений, безусловно, добились не только того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов превышает иностранные, западные показатели», – заявил глава государства, его слова приводит канал Кремля в Max.

    В совещании принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Виталий Савельев и Юрий Трутнев, глава Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Ростеха Сергей Чемезов и глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

    Напомним, во время визита в Жуковский глава государства занял кресло пилота в импортозамещенном лайнере SJ-100.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных пассажирских самолетов SJ-100 и МС-21.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал окончание сертификационных испытаний этих машин до конца текущего года.

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    25 июня 2026, 00:23 • Новости дня
    Внешний госдолг России упал до минимума с лета 2025 года

    Внешний госдолг России упал до минимума с прошлого лета

    Tекст: Катерина Туманова

    Объем государственных обязательств перед иностранными кредиторами сократился на 2 млрд долларов, достигнув самых низких значений с августа 2025 года.

    В конце весны внешняя задолженность России составила 54,9 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    С начала текущего года обязательства страны перед нерезидентами уменьшились на 2,4 млрд долларов. Меньший показатель фиксировался лишь в августе прошлого года на уровне 53,9 млрд долларов.

    В начале июня президент России Владимир Путин отмечал, что уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП страны. При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял о планах скорого и полного погашения внешней части обязательств государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в декабре 2025 года заявил о снижении внешнего долга российских предприятий почти вдвое. В апреле Силуанов назвал уровень государственного долга низким на фоне стабильности финансовой системы. В апреле также внешние обязательства России уменьшились сразу на 4,2 млрд.

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    24 июня 2026, 16:56 • Новости дня
    Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае
    Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авария с вертолетом Ми-2 произошла на территории Краснодарского края.

    О падении летательного аппарата сообщили представители оперативных служб, передает ТАСС. Уточняется, что инцидент случился во время выполнения сельскохозяйственных работ.

    Осенью 2024 года вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу Кировской области.

    В сентябре 2025 года самолет Ан-2 потерпел крушение при выполнении сельскохозяйственных работ в Ростовской области.

    В ноябре того же года принадлежащий Кизлярскому электромеханическому заводу вертолет Ка-226 рухнул на частный дом в Дагестане.

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