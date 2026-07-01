Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.3 комментария
Стало известно о готовности Залужного баллотироваться в президенты Украины
«Украинская правда» сообщила о готовности Залужного баллотироваться в президенты
Посол Украины в Британии, экс-главком ВСУ Валерий Залужный сообщил Владимиру Зеленскому о готовности баллотироваться на пост президента, если выборы на Украине состоятся этой осенью, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.
Украинский посол в Британии Валерий Залужный заявил Владимиру Зеленскому о желании побороться за высший государственный пост, передает РИА «Новости».
Разговор состоялся в Киеве перед отставкой бывшего главкома украинских войск. Тогда действующий лидер страны прямо спросил генерала о его политических амбициях.
Отвечая на вопрос об участии в возможных осенних выборах на Украине, военный деятель дал утвердительный ответ. «И, по словам собеседников УП, дал однозначный ответ: «Да. Буду»», – отмечается в материале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале бывший главком ВСУ возложил на Владимира Зеленского полную ответственность за военные поражения Украины.
В конце прошлого года Валерий Залужный запланировал оставить должность посла в Великобритании для возвращения в Киев.
Британская газета The Times назвала генерала основным соперником действующего главы государства на возможных выборах.