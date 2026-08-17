Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Ученые обнаружили новую неуязвимую форму малярии
В Уганде выявили стойкую к лекарствам форму малярийного плазмодия
Международная группа исследователей открыла в Уганде новую мутацию возбудителя малярии, которая делает его устойчивым к самым эффективным современным препаратам.
В Уганде зафиксировано распространение новых форм малярийного плазмодия, обладающих высокой устойчивостью к антималярийным препаратам, передает ТАСС.
Неизвестные ранее мутации обнаружены в гене PX1, что требует скорейшей разработки новых лекарственных средств.
«Нас сильно беспокоит то, что эти мутации очень быстро распространяются – это говорит о том, что они играют важную роль в выживании плазмодия. Малярия по-прежнему остается одной из главных угроз для человечества, что в особенности касается Африки южнее Сахары. Рост ее стойкости к существующим лекарствам ослабит сдерживание распространения малярии и увеличит число ее жертв», – заявил доцент американского Брауновского университета Джеффри Бейли.
Специалисты проанализировали более 150 образцов крови пациентов, которым не помогали традиционные схемы лечения на основе артемизинина. Выяснилось, что устойчивость вызвана пятью мутациями в гене PX1, а не в привычном KELCH13. Это открытие заставило биологов изучить 1,5 тыс. архивных проб с 2004 по 2024 год.
Анализ показал, что изменения в геноме плазмодия возникли еще в середине двухтысячных годов. Сегодня такие мутации встречаются примерно у половины штаммов на западе и востоке Уганды, что серьезно снижает эффективность терапии и способствует быстрому распространению инфекции в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японские ученые предложили лечить малярию холодом.
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