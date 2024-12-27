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Коронавирус оказался одним из возбудителей неизвестной болезни в ДР Конго
Неизвестную болезнь в ДР Конго вызвали коронавирус и вирус гриппа AH1N1 на фоне малярии
В Демократической Республике Конго специалисты обнаружили, что вспышка неизвестной болезни, начавшаяся в октябре в провинции Кванго, вызвана коинфекцией вирусов гриппа AH1N1 и SARS-CoV-2 на фоне малярии, что уже привело к 143 смертям.
Специалисты, работающие в Демократической Республике Конго (ДРК), выявили коронавирусную инфекцию как одну из причин неизвестной болезни, вспышка которой произошла на западе страны, передает Actualite.
Национальный институт биомедицинских исследований ДРК сообщил, что новый всплеск заболевания связан с коинфекцией, когда одна клетка организма поражается несколькими вирусами одновременно. В данном случае возбудителями являются вирус гриппа AH1N1 и коронавирус SARS-CoV-2, которые также взаимодействуют с возбудителями малярии на фоне общего ослабления организма из-за недостаточного питания, передает ТАСС.
Сначала международная группа ученых полагала, что болезнь является тяжелой формой малярии. Однако дальнейшие исследования указали на наличие группы возбудителей, что изменило первоначальную гипотезу. Вспышка отмечена в октябре в провинции Кванго, где болезнь проявлялась в виде высокой температуры и сильных головных болей.
В соответствии с официальными данными правительства ДРК, общее число заболевших составляет 593 человека, из которых 36 умерли. Однако власти провинции Кванго утверждают, что число погибших достигло 143 человек. Ситуация характеризуется как сложная, и продолжаются усилия по сдерживанию и лечению заболевания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Демократической Республике Конго распространился неизвестный вирус, который вызывает головную боль и кровоизлияния и привел к гибели более 140 человек сообщила доктор биологических наук Анча Баранова.
Между тем Роспотребнадзор также следит за ситуацией в Уганде, где около 300 человек страдают от болезни, вызывающей неконтролируемую дрожь.
Кроме того Роспотребнадзор взял под контроль информацию о нескольких случаях неизвестного заболевания в Нигерии, из которых три оказались летальными.