Роспотребнадзор сообщил о вспышке неизвестной смертельной инфекции в Нигерии

Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с заболеваниями неизвестной этиологии в Нигерии

Tекст: Денис Тельманов

Роспотребнадзор взял под контроль информацию о неизвестной инфекции, которая распространилась среди студентов в Нигерии. Три случая заболевания закончились летальным исходом, а некоторые заболевшие находятся в критическом состоянии. Симптомы болезни пока не раскрыты в открытых источниках, сообщает ТАСС.



В ведомстве отметили, что информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание в России передается незамедлительно. В сообщении подчеркивается наличие развитой лабораторной базы и референс-центров, которые позволяют оперативно выявлять риски и принимать необходимые меры.

На российской границе функционирует система «Периметр», которая в постоянном режиме анализирует эпидемические риски. Она помогает выявлять граждан с признаками инфекций, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор приступил к мониторингу неизвестного заболевания в Демократической Республике Конго, задействовав лабораторные мощности и референс-центры ведущих научных организаций.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость микоплазменной пневмонией в России находится под контролем, но в группу риска входят дети, пожилые и лица с ослабленным иммунитетом, что требует соблюдения мер профилактики.