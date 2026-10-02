Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Жители Алешек подорвались на мине при попытке выйти за продуктами
Четыре жителя Алешек подорвались на мине по пути за продуктами
Глава Алешкинского округа Руслан Хоменко сообщил, что четыре мирных жителя подорвались на мине и получили ранения во время попытки выйти за продуктами в населенный пункт Раденск.
Четыре человека из Алешек получили ранения в результате подрыва на мине, когда пытались дойти до Раденска за продовольствием, передает ТАСС.
В интервью телеканалу «Таврия» Руслан Хоменко подтвердил наличие дефицита продуктов в Алешках. По его словам, именно нехватка еды вынудила людей попытаться покинуть город, что и привело к трагическому происшествию с подрывом.
Как отмечал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, Киев развернул «транспортную войну» против снабжения населения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила власти Украины в попытке создать «Бучу 2.0» из тяжелой гуманитарной ситуации в городе Алешки.