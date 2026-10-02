Четыре жителя Алешек подорвались на мине по пути за продуктами

Tекст: Мария Иванова

Четыре человека из Алешек получили ранения в результате подрыва на мине, когда пытались дойти до Раденска за продовольствием, передает ТАСС.

В интервью телеканалу «Таврия» Руслан Хоменко подтвердил наличие дефицита продуктов в Алешках. По его словам, именно нехватка еды вынудила людей попытаться покинуть город, что и привело к трагическому происшествию с подрывом.

Как отмечал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, Киев развернул «транспортную войну» против снабжения населения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила власти Украины в попытке создать «Бучу 2.0» из тяжелой гуманитарной ситуации в городе Алешки.