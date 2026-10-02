Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Кравцов заявил о 4 млн заявлений в колледжи в 2026 году
Министр просвещения Кравцов заявил о 4 млн заявлений в колледжи
В 2026 году в колледжи и техникумы России было подано почти 4 млн заявлений, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в поздравлении с Днем среднего профессионального образования.
Система среднего профессионального образования динамично развивается и становится все более востребованной, говорится в сообщении Минпросвещения России в Max.
Среднее профессиональное образование играет важную роль в обеспечении технологического лидерства и кадрового суверенитета страны. Флагманом развития системы стал федеральный проект «Профессионалитет».
«Особая гордость системы СПО – педагоги и студенты. Более 200 тыс. педагогических работников каждый день передают молодому поколению знания и опыт, трудовые традиции и веру в свои силы», – отметил министр.
В 2026 году движение «Профессионалы» объединило более 500 тыс. студентов, что подтверждает высокий уровень подготовки. Кравцов подчеркнул, что среднее профессиональное образование формирует основу сильной и технологичной России.