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Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с новым вирусом в ДР Конго
Роспотребнадзор взял на контроль распространение неизвестного вируса в Демократической Республике Конго
Роспотребнадзор приступил к мониторингу неизвестного заболевания в Демократической Республике Конго, задействовав для этого лабораторные мощности и референс-центры ведущих научных организаций для быстрого выявления рисков.
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о неизвестном заболевании в Демократической Республике Конго, сообщает ТАСС. Специалисты ведомства следят за развитием ситуации, чтобы оперативно реагировать и предотвращать потенциальные угрозы.
Пресс-служба Роспотребнадзора отмечает, что в их распоряжении находится сеть лабораторий и специализированные кадры, что позволяет быстро выявлять риски и принимать необходимые меры. Также функционируют референс-центры ведущих научных организаций, которые обеспечивают дополнительную поддержку в исследовании и диагностике новых заболеваний.
На данный момент конкретные подробности о самом заболевании и его проявлениях не уточняются. Однако ведомство подчеркивает, что готово к быстрому реагированию в случае необходимости, основываясь на существующих ресурсах и международном сотрудничестве.
Ранее Роспотребнадзор направил турецкому Минздраву запрос о ситуации с неизвестным вирусом после сообщений о массовых жалобах российских туристов и возможной вспышке вируса Коксаки.
В Краснодарском крае были зарегистрированы случаи заражения вирусом Коксаки, но вспышки заболеваемости нет, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
А в начале декабря Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость микоплазменной пневмонией в России находится под контролем, но в группу риска входят дети, пожилые и лица с ослабленным иммунитетом.