Роспотребнадзор подтвердил контролируемый уровень микоплазменной пневмонии

Роспотребнадзор сообщил о контролируемой заболеваемости микоплазменной пневмонией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заболеваемость микоплазменной пневмонией в России находится на контролируемом уровне, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что в группу риска входят дети, пожилые люди, лица с ослабленным иммунитетом и обструктивными заболеваниями дыхательных путей. В пресс-службе напомнили о важности соблюдения мер профилактики в период сезонного подъема заболеваемости.

В сообщении подчеркнули значимость личной гигиены, предотвращения переохлаждения и регулярной влажной уборки. Роспотребнадзор отметил, что микоплазмы неустойчивы во внешней среде и разрушаются под воздействием температуры, современных моющих и дезинфицирующих средств.

Микоплазменная пневмония – инфекционное заболевание, вызванное Мycoplasma pneumoniae, передающееся воздушно-капельным путем. Заболевание проявляет сезонность с инкубационным периодом до 14 дней, иногда до трех недель. Симптомы включают кашель и боль в груди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла слухи о возможной микоплазменной пандемии, подчеркнув, что эта инфекция не вызывает пандемийного процесса. Минздрав России заявил, что в стране имеются все необходимые препараты для лечения микоплазменной инфекции, и ситуация находится под контролем.