Tекст: Алексей Дегтярёв

Сумма украденных средств составила 10 млн долларов, из которых 5,4 млн были переданы украинской стороне, сообщил Малофеев. По его словам, оставшиеся деньги были поделены между участниками схемы, передает РИА «Новости».

Бизнесмен отметил, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту кражи средств. Группе бывшего президента США вменяются кража в особо крупном размере с банковского счета и организация финансирования терроризма.

Предприниматель подчеркнул, что Россия должна отвечать на подобные действия нанесением неприемлемого ущерба для противника, например, через финансовые потери западных элит и меры в отношении первых лиц.

В пятницу Следственный комитет завел дело о присвоении Соединенными Штатами денег Малофеева для финансирования ВСУ.

В прошлом месяце Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России.

В прошлом году Швеция захотела оплатить истребители для ВСУ российскими активами.