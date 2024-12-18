Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.2 комментария
Роспотребнадзор взял на контроль вспышку болезни с дрожью в Уганде
В Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о болезни в Уганде, вызывающей неконтролируемую дрожь
Роспотребнадзор следит за ситуацией в Уганде, где около 300 человек, преимущественно женщины и девочки, страдают от болезни, вызывающей неконтролируемую дрожь.
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о новом заболевании в Уганде, вызывающем неконтролируемую дрожь, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
Заболевание затронуло около 300 человек, большинство из которых женщины и девочки. Несмотря на отсутствие информации о вспышке на официальных сайтах профильных ведомств Уганды, Роспотребнадзор поддерживает постоянный контакт с Министерством здравоохранения этой страны для получения подтвержденной информации.
Ведомство заявляет о наличии лабораторной базы и квалифицированных специалистов для оперативного выявления рисков и принятия мер. Система Роспотребнадзора обеспечивает поступление информации о каждом подозрительном случае инфекционного заболевания без задержек.
На границах России в постоянном режиме действует система АИС «Периметр», предназначенная для анализа эпидемических рисков и выявления граждан с признаками инфекционных заболеваний из неблагополучных в эпидемиологическом плане стран. Это позволяет своевременно отслеживать потенциальные угрозы для здоровья населения.
Ранее Роспотребнадзор взял под контроль информацию о нескольких случаях неизвестного заболевания в Нигерии, три из которых привели к летальным исходам.
Также Роспотребнадзор приступил к мониторингу неизвестного заболевания в Демократической Республике Конго, задействовав для этого лабораторные мощности и референс-центры ведущих научных организаций для быстрого выявления рисков.
Кроме того, в Демократической Республике Конго распространился неизвестный вирус, он вызывает головную боль и кровоизлияния, сообщила доктор биологических наук Анча Баранова.