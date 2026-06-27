  • Новость часаРоссийская ПВО за ночь уничтожила 175 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как молодежь решает задачи национального масштаба
    Иран нанес удары по местам дислокации войск США
    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США
    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    Спецпредставитель ЕС: Санкции против России не имеют обязательной юридической силы
    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть
    Трамп потребовал сурово наказать Болтона
    Воевавший на стороне ВСУ литовский футболист Кайлюс ликвидирован в зоне СВО
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    9 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    12 комментариев
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    21 комментарий
    27 июня 2026, 10:45 • Новости дня

    Выезд школьников из лагеря «Артек» полностью завершен

    Минпросвещения: Выезд школьников из лагеря «Артек» полностью завершен

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Процесс возвращения детей из международного лагеря «Артек» в Крыму подошел к концу, сообщили в Минпросвещения.

    В пресс-службе профильного ведомства отметили, что решение связано с вынужденной паузой в работе курортной инфраструктуры региона, передают Вести.

    «По состоянию на 26 июня завершены мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра «Артек»», – заявили чиновники.

    Ребят отправили по постоянным местам жительства или перевели в санатории Кубани. Ситуацию лично контролирует глава министерства Сергей Кравцов. Для родителей продолжает работу специальная горячая линия, где специалисты предлагают альтернативные варианты летнего отдыха.

    Ранее глава республики Сергей Аксенов приостановил бронирование мест в местных учреждениях до первого сентября. При этом в Севастополе три загородных лагеря продолжают функционировать в штатном режиме. Всего за сезон 2026 года в Крыму намеревались принять свыше 200 тыс. местных школьников и более 70 тыс. гостей из других субъектов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов приостановил размещение детей в оздоровительных учреждениях региона до начала осени.

    Для оперативного решения возникающих вопросов Минпросвещения создало специальный оперативный штаб.

    Ведомство организовало плановый вывоз школьников из международного центра к местам постоянного проживания.

    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

    Комментарии (13)
    26 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    World Gymnastics отреагировала на скандал с российскими гимнастками в Румынии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) анализирует инцидент, возникший перед этапом Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока, когда организаторы в нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах, запретили использование российского флага и гимна.

    «Мы приняли к сведению ситуацию и оцениваем ее. Если появятся какие-либо обновления, которыми можно будет поделиться, мы сообщим о них в надлежащее время. На данном этапе у нас больше нет комментариев», – заявили в пресс-службе спортивной организации, передает РИА «Новости».

    Напомним, сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока.

    Глава Минспорта Михаил Дегтярев назвал инициативу местного градоначальника о запрете национальной символики нарушением Олимпийской хартии.

    Ранее Международная федерация гимнастики разрешила отечественным спортсменам выступать на международных стартах с государственным флагом.

    Комментарии (9)
    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    Комментарии (6)
    26 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне

    Роскосмос планирует построить АЭС на Луне до 2036 года

    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне
    @ nasa.gov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госкорпорация «Роскосмос» планирует возвести атомную электростанцию на поверхности спутника Земли в рамках развития российской космической программы и международного сотрудничества.

    Проект указа президента России об основах государственной политики в области космической деятельности опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, возведение объекта должно завершиться до 2036 года, передает «Интерфакс».

    «Создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы и проектов международного сотрудничества», – говорится в проекте.

    Кроме того, после 2036 года госкорпорация намерена приступить к созданию и выводу на орбиту транспортных средств, оснащенных ядерными энергетическими установками. Эти аппараты планируется использовать для дальнейшего освоения космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роскосмос и НПО Лавочкина заключили государственный контракт на развитие лунной электростанции.

    В начале текущего года специалисты госкорпорации определили участок для размещения будущей базы.

    До этого гендиректор ведомства Юрий Борисов сообщил о начале разработки ядерной энергетической установки.

    Комментарии (35)
    26 июня 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Иванова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Сергея Иванова, который в последние годы занимал пост спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя по вопросам экологии.

    Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

    Комментарии (8)
    26 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова отсудила деньги у шоу «Голос»

    Суд взыскал компенсацию за незаконное использование песни «Земля» в шоу «Голос»

    Солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова отсудила деньги у шоу «Голос»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Известная российская исполнительница Мария Макарова добилась выплаты 300 тыс. рублей за неправомерное исполнение хита из фильма «Брат-2» в эфире популярного телевизионного проекта.

    Московский суд обязал создателей музыкальной передачи выплатить Марии Макаровой денежную компенсацию, передает РИА «Новости».

    Поводом для разбирательства стало исполнение композиции «Земля» в 13-м сезоне проекта на этапе слепых прослушиваний. Впоследствии видеозапись номера появилась на официальном сайте и в социальных сетях.

    Артистка подчеркнула, что не давала согласия на переработку трека и доведение его до всеобщего сведения. По ее мнению, телеканал использовал популярный саундтрек для повышения собственных рейтингов и заработка на рекламе.

    «Следовательно, от незаконного использования спорного музыкального произведения с текстом ответчик получил доход и причинил материальный ущерб истцу», – говорится в исковом заявлении.

    Изучив материалы дела, инстанция признала нарушение исключительных авторских прав. Общая сумма взыскания составила 300 тыс. рублей, включая возмещение морального вреда и судебных издержек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный суд привлек музыкантов группы «Секрет» к многомиллионному разбирательству из-за мюзикла.

    Композитор Алексей Рыбников выиграл дело о нарушении авторских прав на песню «Бу-ра-ти-но».

    Арбитражный суд Брянской области взыскал с предпринимателя компенсацию за незаконное использование цитат из фильма «Брат-2».

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Группировка «Север» разгромила штурмовой полк ВСУ под Волчанском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение силам 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в Волчанском районе Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточняется, что речь идет об отдельных подразделениях полка, которые командование перебросило на этот участок линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    «Пытаясь остановить наступление группировки войск «Север» в Волчанском районе Харьковской области, командование ВСУ перебросило на данный участок фронта отдельные подразделения 225-го ОШП. Однако некрологи уничтоженных украинских националистов наглядно показывают, что штурмовое подразделение ВСУ ничего не смогло противопоставить нашим мотострелкам», – сообщил собеседник агентства.

    Ранее бойцы группировки «Север» показали наилучшие результаты по освобождению территорий в Харьковской области.

    Месяцем ранее эти подразделения установили контроль над харьковским населенным пунктом Чайковка.

    В конце прошлого года удары авиационных бомб практически уничтожили украинский 225-й отдельный штурмовой полк под Гуляйполем.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 16:06 • Новости дня
    МИД призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию
    МИД призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России призвало россиян отказаться от посещения Молдавии.

    «Официальный Кишинев в рамках проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса усиливает дискриминационные меры в отношении граждан России, въезжающих в Республику Молдова», – подчеркивается в заявлении на сайте МИД.

    Прибывающие в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов сталкиваются с прямым издевательством, отметили в ведомстве. Пассажиров подвергают тщательным допросам и проверкам, заставляя часами ждать в транзитной зоне без доступа к воде и еде. Кроме того, местные спецслужбы незаконно проверяют содержимое мобильных телефонов путешественников.

    Часто подобные мероприятия заканчиваются немотивированным отказом во въезде в страну. В МИД указали, что при вылете из столицы Молдавии процедуры досмотра искусственно затягиваются, из-за чего люди опаздывают на рейсы. При этом молдавские власти игнорируют запросы посольства и не допускают к задержанным консульских сотрудников.

    В январе российское дипломатическое ведомство уже советовало гражданам временно отказаться от поездок в эту страну.

    Накануне молдавские пограничники на несколько часов задержали дипломатических курьеров в аэропорту Кишинева.

    Из-за этого инцидента Москва вызвала посла республики Лилиана Дария для заявления решительного протеста.

    Комментарии (6)
    26 июня 2026, 15:44 • Новости дня
    ФСБ: Задержанный в Дагестане готовил теракты по всему миру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задержанный в Дагестане злоумышленник занимался террористической деятельностью на территории России, Соединенных Штатов и стран Европы, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Его действия координировали украинские спецслужбы, передает РИА «Новости». Непосредственным куратором преступника выступал проживающий в Киеве праворадикал Кирилл Макаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    «Террористическую деятельность в России, США и Европе задержанный вел при координации агентуры украинских спецслужб, среди которой проживающий в Киеве Кирилл Макаренко. В сетевых сообществах, созданных радикалами, Макаренко призывал к совершению теракта в Вашингтоне с использованием СВУ на основе аммонала», – рассказали в ведомстве.

    Известно, что родившийся в 1993 году киевский куратор руководит сетью неонацистских Telegram-каналов. Он напрямую связан с украинской разведкой и отвечает за организацию тайников со взрывчаткой и оружием на российской территории. В настоящее время радикал официально объявлен в розыск за подготовку терактов.

    В апреле силовики задержали готовившего взрыв у объектов Минобороны россиянина.

    Незадолго до этого в Пятигорске пособник украинских спецслужб признался в подготовке теракта.

    В марте сотрудники ФСБ предотвратили подрыв машины чиновника в Донецкой народной республике.

    Комментарии (3)
    26 июня 2026, 14:44 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 160 военных

    Минобороны: Россия вернула из украинского плена 160 военных

    Россия вернула из украинского плена 160 военных
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 160 российских бойцов, взамен украинской стороне передано аналогичное число военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Освобожденные из плена российские бойцы в настоящий момент находятся на территории Белоруссии, сообщается в канале ведомства в Max. Там с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Сначала военнослужащим окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. После этого их доставят в Россию для прохождения дальнейшего лечения и комплексной реабилитации в госпиталях военного ведомства.

    Особую роль в процессе обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты. Сообщается, что эта страна оказала гуманитарное посредничество при возвращении российских солдат на родину.

    В начале июня уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о первых результатах переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

    Несколькими днями ранее Министерство обороны сообщило об освобождении 185 российских бойцов.

    В середине мая Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205».

    Комментарии (2)
    26 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Пожарные в Белгородской области сняли с дерева девочку с котенком

    Tекст: Дарья Григоренко

    В городе Новый Оскол Белгородской области ребенок попытался вызволить застрявшего на высоком дереве котенка, но не смог спуститься обратно на землю, сообщило ГУ МЧС по региону.

    Сотрудники пожарно-спасательной части № 28 в Белгородской области пришли на помощь ребенку и животному. Накануне очевидцы обратились в службу спасения и сообщили, что на площади Свободы в Новом Осколе котенок взобрался на высокое дерево, передает РИА «Новости».

    «Он отчаянно мяукал, взывая о помощи. Жалобные призывы услышали гуляющие рядом дети. Одна из девочек решила помочь котенку и взобралась к пострадавшему на дерево. Но перепуганное животное в этот момент вскарабкалось еще выше. Пытаясь добраться до пострадавшего, девочка не заметила, как и сама оказалась высоко над землей и спуститься обратно уже не могла», – говорится в сообщении.

    Прибывшие спасатели установили трехколенную лестницу. Сначала они помогли аккуратно спуститься девочке, а после этого один из пожарных поднялся за котенком. Спасатель взял животное на руки и успешно вернул на землю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологде сотрудники Госавтоинспекции вытащили из горящего дома 11-летнюю девочку с домашним кроликом.

    В Канзасе пожарные распилили кресло-шезлонг для спасения застрявшего толстого кота.

    Московские спасатели вызволили из-под земли просидевшего там две недели питомца.

    Комментарии (3)
    26 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Славянской ТЭС

    Минобороны: ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ бомбами ФАБ-1500

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиация успешно поразила временные базы размещения украинских военных на территории Славянской теплоэлектростанции, использовав мощные авиабомбы.

    Воздушно-космические силы России атаковали пункты дислокации бойцов ВСУ в районе Николаевки в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Удар пришелся по объектам на Славянской ТЭС.

    «Разведывательными подразделениями ВС РФ на территории Славянской ТЭС в районе города Николаевка в ДНР были выявлены пункты временной дислокации подразделений 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    После обнаружения целей командование приказало уничтожить их авиационными средствами. Экипажи сбросили три бомбы ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции. Средства объективного контроля подтвердили точные попадания по заданным координатам, добавили в ведомстве. Также было опубликовано видео успешной атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи российских истребителей-бомбардировщиков разрушили пункт временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке тремя авиабомбами ФАБ-1500.

    Несколькими днями ранее авиация поразила позиции этого же подразделения двумя тяжелыми бомбами с универсальными модулями планирования.

    Министерство обороны сообщило о массированных ударах снарядами ФАБ-500 по центрам управления беспилотниками в Донецкой народной республике.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 14:06 • Новости дня
    Бастрыкин выступил за замену в школах «Разговоров о важном» уроками мужества
    Бастрыкин выступил за замену в школах «Разговоров о важном» уроками мужества
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил внедрить новый формат патриотического воспитания в школах с обязательным привлечением ветеранов СВО вместо привычных классных часов.

    С такой инициативой глава ведомства выступил на молодежном юридическом форуме в Петербурге, передает РИА «Новости».

    «Необходимо заменить «Разговоры о важном» уроками мужества и приглашать участников СВО, как мы это делаем в наших кадетских корпусах», – заявил Бастрыкин.

    Мероприятие проходит в рамках 14-го Петербургского международного юридического форума. Масштабное событие продлится в Северной столице до 26 июня включительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета предложил назначать участников спецоперации заместителями директоров школ по воспитательной работе.

    Министерство просвещения выделило самые популярные темы занятий проекта «Разговоры о важном».

    Президент России Владимир Путин лично провел такой открытый урок в одной из школ Кызыла.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 18:10 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в резиденции на Валдае.

    Беседа глав государств проходит в закрытом формате, передает ТАСС со ссылкой на близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    «Встреча президентов Беларуси и России началась. Главы государств общаются в формате «тет-а-тет» в резиденции Владимира Путина на Валдае», – говорится в сообщении канала.

    В повестке дня стоят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах и реализация совместных проектов. Кроме того, политики планируют обсудить международную тематику и текущую оперативную обстановку в регионе.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина и Лукашенко.

    Накануне президент Белоруссии рассказал о контактах с представителями главы киевского режима Владимира Зеленского.

    В середине июня Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Минск упростил правила закупки российской военной техники

    Лукашенко подписал закон об упрощении импорта военной продукции из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола, который значительно расширяет возможности местных предприятий по оперативному приобретению армейских комплектующих.

    Документ направлен на масштабное расширение взаимодействия между странами в оборонной сфере, передает ТАСС.

    «Протоколом предусматривается внесение изменений в указанный договор в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих», – отмечается в тексте.

    Принятые нововведения дадут возможность большему числу профильных заводов и компаний максимально быстро получать необходимую продукцию военного назначения. Ожидается, что это существенно ускорит процессы модернизации техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус заявил о заинтересованности армии в современных вооружениях.

    Весной Минск приобрел у России новые ракетные комплексы «Орешник». Позже президент республики Александр Лукашенко поручил повысить эффективность систем противовоздушной обороны.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин назначил экс-главу Белгородской области Гладкова послом в Абхазии
    Путин назначил экс-главу Белгородской области Гладкова послом в Абхазии
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия», – говорится в документе. Другим указом от этих обязанностей освобожден Михаил Шургалин.

    Ранее профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Вячеслава Гладкова на должность посла России в Абхазии.

    Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области орденом Александра Невского.

    Глава государства назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона участника программы «Время героев» Александра Шуваева.

    Комментарии (4)
    Главное
    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану
    В Финляндии назвали политику Евросоюза чистым злом
    Удар «Герани» обесточил работавшие в интересах ВСУ предприятия в Сумской области
    Посол МИД Трофимов: После СВО предстоит продумать взаимодействие с Европой
    Командование ВСУ признало тяжелое положение на южном участке фронта
    На вечеринке в Подмосковье два человека отравились насмерть
    НАСА сообщило о подготовке миссии по спасению обсерватории Swift

    Евросоюз напрашивается на газовую войну с США

    США угрожают ЕС тем, что он лишится американского СПГ, если не смягчит свои климатические требования. Для Европы это стало бы катастрофой, так как зависимость от поставок сжиженного газа из-за океана сильно выросла. Ситуация усугубляется тем, что от российского газа Брюссель сам избавляется. А катарский СПГ может исчезнуть по той же причине, что и американский. Зачем Евросоюз загоняет себя в угол? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Макрон лишил США «нейтралитета» по Украине

    «Они больше не являются нейтральным посредником», – так Эммануэль Макрон описал статус США в переговорах по Украине. Президент Франции отметил, что администрация Дональда Трампа ранее поддержала документ, в котором Штаты выступают партнерами Украины по вопросам военной помощи и антироссийских санкций. В ответ в Кремле отметили, что США никогда и не обладали «абсолютной нейтральностью» в украинском конфликте. С какой целью Макрон выступил с этим заявлением? Подробности

    Перейти в раздел

    Как молодежь решает задачи национального масштаба

    Рентген для металлургии, экзоскелеты для реабилитации и даже новые методы стоматологической диагностики – за всеми этими разработками стоят те, кто только что окончил институт. Молодые инженеры, врачи и айтишники не просто ищут работу – они создают технологии, которых в России еще не было. И многие из них прямо говорят, что хотят работать на развитие страны, подарившей им шанс реализовать себя. Подробности

    Перейти в раздел

    Французские программисты оставили Германию без новых фрегатов

    Многомиллиардный контракт, который должен был стать символом возрождения военно-морской мощи Германии, превратился в одну из крупнейших неудач в истории оборонных закупок ФРГ. Из-за постоянных срывов сроков, проблем с программным обеспечением и резкого удорожания проекта власти приняли решение отказаться от строительства перспективных фрегатов F126, безвозвратно потратив на эту программу более двух млрд евро. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации