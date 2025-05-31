  • Новость часаDaily Telegraph: «Коалиция желающих» готовится к прекращению поставок Киеву оружия США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    В суд направлено дело против пытавшегося въехать в Россию снайпера ВСУ из Армении
    Радиостанция «Судного дня» передала два новых загадочных сообщения
    «Северяне» отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область
    Британия собралась объявить Россию «непосредственной и насущной угрозой»
    Австралия решила обвинить Россию в угрозе новой волны ядерного распространения
    СМИ сообщили о мрачной атмосфере на встрече по Украине в Гааге
    Маск ответил на вопрос о синяке под глазом шуткой про пощечину Макрону
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    18 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    33 комментария
    31 мая 2025, 11:41 • Новости дня

    Среди обвиняемых в торговле детьми оказались главврачи частных клиник Приморья

    Tекст: Александра Юдина

    Трое главных врачей частных медклиник Приморского края стали обвиняемыми по делу о торговле младенцами, сообщили в правоохранительных органах.

    Всего по делу проходят восемь медицинских работников. Среди них – шесть репродуктологов и глава агентства по сопровождению программ репродукции, передает RT.

    Обвиняемым инкриминируется продажа 13 новорожденных детей за рубеж. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

    Ранее в Московской области задержали четырех человек, это семейная пара, врач и роженица, их подозревают в торговле младенцем. До этого в Москве задержали двух человек при попытке продать новорожденного ребенка за 1 тыс. долларов.

    30 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    В Госдуму внесен законопроект о новых возможностях цифровых госуслуг
    В Госдуму внесен законопроект о новых возможностях цифровых госуслуг
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В ближайшее время пользователям цифровых госуслуг могут предложить единое приложение, позволяющее подписывать документы, подтверждать личность и использовать электронный ID вместо бумажных документов, сообщил председатель правления РОЦИТ, первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

    Проект закона был внесен комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы. Инициаторами стали сенаторы и депутаты из различных парламентских фракций. Соответствующий документ появился в электронной базе законопроектов.

    По замыслу авторов, законопроект направлен на дальнейшее развитие отечественных цифровых сервисов и интеграцию их функционала в одном приложении для облегчения использования. В этом приложении гражданам станет доступна возможность подписывать документы с помощью Госключа и обмениваться подтвержденными персональными данными с другими проверенными пользователями.

    Законопроект предусматривает введение цифрового ID, который станет электронным аналогом удостоверения личности. С его помощью можно будет заселяться в гостиницы или подтверждать возраст при покупке товаров, отметил депутат Горелкин в своем Telegram-канале.

    В случае принятия закона отпадет необходимость носить с собой бумажный паспорт, водительское удостоверение и другие документы, такие как студенческий билет или карта школьника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый сервис на портале «Госуслуги» объединил инструменты предотвращения мошенничества и повышения цифровой грамотности, в него вошли комплексные инструкции и возможности проверки подозрительных действий на портале.

    Коментарии (15)
    30 мая 2025, 17:57 • Новости дня
    Макрон пригрозил расширением НАТО в Азии
    Макрон пригрозил расширением НАТО в Азии
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что появление северокорейских военных в Европе может привести к расширению присутствия НАТО в азиатском регионе, если Китай не вмешается.

    Макрон заявил, что в течение последних лет возражал против любой роли НАТО в регионе Азии, передает ТАСС. По его словам, аббревиатура организации подразумевает Северную Атлантику, и ранее он выступал против расширения альянса на восток.

    На конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Макрон подчеркнул, что ситуация с деятельностью КНДР в Европе вызывает серьезные опасения. Он призвал власти Китая приложить усилия, чтобы не допустить присутствия северокорейских военных на европейской территории.

    Макрон заявил: «В течение последних лет я возражал против того, чтобы НАТО играла какую-либо роль в Азии, потому что для меня Н – это Северная Атлантика. Но то, что происходит с Северной Кореей, действующей вместе с Россией на европейской земле, – это большой вопрос для всех нас».

    Французский лидер добавил, что если Китай не воспрепятствует военному участию КНДР в Европе, альянсу НАТО придется рассмотреть возможность расширения своей деятельности в азиатском регионе.

    Ранее министр безопасности КНДР Ли Чхан Дэ отметил участие северокорейских военных вместе с российскими в освобождении Курской области.

    Министр обороны отметил мужество военнослужащих КНДР, которые вместе с российской армией участвовали в освобождении региона от ВСУ.

    Коментарии (29)
    30 мая 2025, 22:30 • Видео
    Сербия подавала патроны Зеленскому

    Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    Коментарии (0)
    30 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    В Москве предотвращен готовившийся спецслужбами Украины теракт
    В Москве предотвращен готовившийся спецслужбами Украины теракт
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице предотвращен террористический акт, который планировалось совершить по заданию украинских спецслужб, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Задержан фигурант, им оказался местный житель, сказала Петренко ТАСС. По ее словам, возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Подозреваемому предъявлено обвинение, он арестован.

    По данным СК, по наставлению куратора с Украины обвиняемый планировал применить взрывное устройство для подрыва в местах массового скопления людей. В ходе обыска в жилище фигуранта изъят его мобильный телефон, при осмотре которого следствием обнаружены переписки с заданием забрать «схрон» в лесопарке на западе Москвы.

    Ранее в Нижегородской области ФСБ задержала семерых выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в вербовке сторонников террористической организации по указанию куратора из Польши.

    Коментарии (15)
    30 мая 2025, 21:42 • Новости дня
    В суд направлено дело против пытавшегося въехать в Россию снайпера ВСУ из Армении

    Генпрокуратура направила в суд дело против воевавшего в рядах ВСУ армянского снайпера

    В суд направлено дело против пытавшегося въехать в Россию снайпера ВСУ из Армении
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против гражданина Армении, который добровольно вступил в ВСУ в качестве снайпера, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

    Отмечается, что мужчина добровольно вступил в ряды ВСУ в 2022 году, действуя снайпером и участвуя в вооруженных столкновениях против российских военнослужащих на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области, передает Ura.ru.

    По данным следствия, с ноября 2022 по декабрь 2023 года он получал вознаграждение не менее 90 тыс. гривен ежемесячно за участие в боевых действиях. Во время пребывания в зоне конфликта он был ранен, после чего дезертировал, покинул территорию Украины транзитом через Молдавию и попытался въехать в Россию.

    Сейчас он находится под стражей, судебные материалы переданы в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу. Расследование продолжается, уточнили в ведомстве.

    В ноябре прошлого года гражданин Армении Армен Балян был задержан в аэропорту Домодедово за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, против него возбуждено уголовное дело.

    Ранее австралийского наемника Калеба Листа, воевавшего против российской армии в составе украинского батальона, заочно приговорили за наемничество.

    Коментарии (8)
    30 мая 2025, 17:30 • Новости дня
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    @ Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия принципиально готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, если с другой стороны будут предприняты встречные шаги, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя отметил, что для перемирия страны Запада должны прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина обязана остановить мобилизацию, передает ТАСС. По его словам, европейские спонсоры Киева фактически приказывают Владимиру Зеленскому продолжать боевые действия до последнего украинца.

    Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц сообщила, что украинская сторона подготовила меморандум, в котором содержатся положения об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о подготовке документа для обсуждения прекращения огня на Украине.

    Коментарии (13)
    30 мая 2025, 14:43 • Новости дня
    Украина предложила перемирие на суше, море и в воздухе

    NYT: Проект меморандума Украины предлагает перемирие на суше, море и в воздухе

    Украина предложила перемирие на суше, море и в воздухе
    @ Liu Lei/Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона подготовила меморандум, в котором содержатся положения об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц.

    По данным NYT, в тексте документа отдельно подчеркивается необходимость комплексного подхода к прекращению огня на всех направлениях, передает ТАСС.

    По словам источника издания, Киев предлагает, чтобы выполнение условий перемирия контролировали «международные партнеры». Собеседник отметил: «Мониторинг соблюдения перемирия должны осуществлять именно представители других стран, чтобы обеспечить объективность».

    Ранее украинские представители заявляли о том, что направили российской стороне меморандум с изложением своего видения прекращения огня и других аспектов урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о включении в переговоры с Киевом темы безопасности судоходства.

    МИД России заявил, что российская делегация готова 2 июня представить в Стамбуле меморандум с позицией России по урегулированию.

    Коментарии (36)
    30 мая 2025, 21:06 • Новости дня
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки ракет Taurus на Украину приведут к более глубокому вовлечению Германии в конфликт с Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «И отверточная сборка "Таурусов", как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», – заявил Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что действия Германии связаны с «развернутой Европой кампанией по саботажу мирного процесса» и попыткой спровоцировать Россию на ответные меры, чтобы затем представить их американским властям как доказательство неготовности Москвы к переговорам.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus, отметив, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей». До этого он заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России.

    Коментарии (32)
    30 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Политолог объяснил визит вдовы Абэ к Путину в Москву

    Политолог Кистанов: Визит вдовы Абэ к Путину стал позитивным сигналом из Токио

    Политолог объяснил визит вдовы Абэ к Путину в Москву
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Синдзо Абэ – символ улучшения российско-японских отношений. Визит его вдовы Акиэ Абэ в Москву может свидетельствовать о том, что в Токио пришли к пониманию: нельзя дальше «замораживать» двусторонний диалог, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Кистанов. В четверг Владимир Путин в Кремле принял вдову бывшего японского премьера.

    «Акиэ Абэ – не политик, но за ней стоит моральный авторитет ее покойного мужа. Экс-премьер Синдзо Абэ всегда стремился к укреплению российско-японских отношений. Он также искал компромиссное решение вопроса южной части Курил с последующим заключением мирного договора», – напомнил Валерий Кистанов, руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

    Эксперт указал: высказываются разные предположения, почему Акиэ Абэ решила приехать в Москву. При этом официальный Токио открещивается от этого визита и заявляет, что власти не консультировали вдову. «Правительство страны представляет все так, будто это ее личная инициатива», – уточнил собеседник.

    «Ностальгические чувства, конечно, могли подтолкнуть Абэ совершить эту поездку и встретиться с Путиным. Но мне кажется, в данном случае нужно смотреть глубже. Кабмин как минимум позволил случиться этому визиту. Мне кажется, события следует расценивать как позитивный сигнал со стороны Японии», – считает он.

    По его словам, после начала конфликта на Украине диалог между странами оказался «на самом низком уровне за весь послевоенный период». «Токио, будучи активным членом «Большой семерки», вводил антироссийские санкции, а Москва в ответ включила Японию в список недружественных государств», – добавил эксперт.

    Однако ситуация поменялась с возвращением в Белый дом Дональда Трампа. «Президент США в определенной степени внес раскол в монолитную позицию коллективного Запада по поводу украинского кризиса. Японские власти не могут противоречить курсу Вашингтона, ведь Штаты для них не только крупнейший торгово-экономический партнер, но и фактически гарант безопасности, суверенитета», – пояснил политолог.

    «Таким образом, визит Акиэ Абэ в Москву может свидетельствовать, что в Японии пришли к пониманию: нельзя дальше «держать в морозильнике» наши отношения. Я думаю, Токио готов двигаться по пути нормализации диалога», – допустил аналитик, предположив, что такие настроения присутствуют в окружении Сигэру Исибы.

    Кистанов также указал, что ранее вдова экс-премьера Японии встречалась с Трампом. «Еще до его инаугурации в Японии были сильно обеспокоены тем, что он будет проводить жесткую политику в отношении Токио в экономической сфере, требовать увеличения военных расходов. Антияпонские шаги Белого дома в его первую каденцию как раз смягчал Синдзо Абэ», – напомнил собеседник.

    «В силу отсутствия политического тяжеловеса, на переговоры к новоизбранному американскому лидеру отправили Акиэ Абэ. Они тоже вели ностальгические беседы, вспоминали теплыми словами покойного экс-премьера. Мне кажется, вырисовывается параллель: прием Путиным Акиэ Абэ может стать предзнаменованием того, что отношения России и Японии будут налаживаться», – заключил Кистанов.

    Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ – вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Президент вручил ей букет цветов, на что женщина по-русски ответила: «Спасибо». Глава государства также подчеркнул, что рад ее видеть. Он рассказал, что помнит, как она сопровождала мужа во время его визитов в Россию.

    Говоря об убитом в 2022 году японском экс-лидере, Путин отметил значительный вклад политика в развитие отношений двух стран. «У меня с ним сложились очень добрые личные отношения», – пояснил он. Президент добавил, что он видел «искреннее стремление» Абэ в деле налаживания связей Москвы и Токио.

    После окончания встречи вдова экс-премьера Японии отправилась в Большой театр. По словам журналиста Александра Юнашева, Путин предоставил ей свой личный автомобиль. Как отметил Такаи Имаи, бывший секретарь Синдзо Абэ, произошедшее показало всему миру особый характер отношений двух государств, который невозможно прервать даже в самых сложных обстоятельствах.

    Более холодно на визит Акиэ Абэ в Москву отреагировали действующие власти Японии. Так, Есимаса Хаяси, генеральный секретарь кабинета министров страны, отказался от оценки состоявшейся встречи. Однако он уточнил, что правительство в настоящий момент рекомендует воздерживаться от любых поездок в Россию.

    Напомним, отношения Москвы и Токио резко ухудшились после начала СВО. Так, еще в феврале 2022 года страна присоединилась к санкциям против Центробанка РФ, напоминает РБК. Под ограничения Японии также попали более 700 организаций, а список запрещенных к экспорту товаров и технологий превысил 800 наименований, пишет ТАСС.

    Коментарии (7)
    30 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Объявлено о планах Лондона контролировать переговорщиков Киева в Стамбуле

    Посол Келин сообщил о планах Лондона контролировать переговорщиков Киева в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник премьер-министра Британии по безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Стамбул для участия во втором раунде переговоров между Москвой и Киевом, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    В эфире телеканала «Россия 24» Келин отметил, что Пауэлл намерен присутствовать на переговорах и оказывать влияние на украинскую делегацию, чтобы она не вышла за установленные Западом рамки, передает РИА «Новости».

    По словам Келина, присутствие британского советника объясняется желанием «держать украинскую сторону на коротком поводке» и не допустить, чтобы Киев изменил свою позицию без согласования с западными кураторами.

    Келин также подчеркнул, что Британия выстраивает долгосрочные планы по Украине, в том числе используя так называемую коалицию желающих. Он добавил, что в британской столице понимают – деятельность этой группы инициирована для создания раздражителей, затрудняющих достижение мира между Россией и Украиной.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова утром в понедельник к продолжению переговоров с украинскими представителями.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.

    Коментарии (16)
    30 мая 2025, 19:37 • Новости дня
    В Британии сравнили доходы России за время СВО с полученной Киевом помощью

    СМИ: Доходы России от энергоресурсов с начала СВО втрое превысили полученную Киевом помощь

    В Британии сравнили доходы России за время СВО с полученной Киевом помощью
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заработала на экспорте углеводородов более 883 млрд евро с начала специальной военной операции на Украине, что почти втрое больше, чем Киев получил помощи от союзников, пишет BBC.

    По данным BBC (российская служба ВВС признана иноагентом в РФ), из этой суммы 228 млрд поступили от государств, которые ввели против России санкции, причем 209 млрд евро пришлись на Европейский союз. Украина за тот же период получила 309 млрд евро в виде помощи, включая 73 млрд от Евросоюза.

    Китай стал крупнейшим покупателем российских нефти и газа с показателем 252 млрд евро, а ЕС занял второе место. Частично российская нефть перерабатывается в Турции и Индии и впоследствии возвращается на западные рынки через реэкспорт.

    Отмечается, что поставки трубопроводного газа из России напрямую в Евросоюз продолжались вплоть до прекращения транзита через Украину в январе текущего года. Поставки российского газа в Европу через Турцию увеличились на 26,77% в этом году, а Венгрия и Словакия продолжают закупки сырой нефти по трубопроводам, говорится в материале.

    Несмотря на западные ограничения, с начала 2024 года доходы России от экспорта ископаемого топлива сократились лишь на 5% по сравнению с прошлым годом, объемы экспорта снизились на 6%, следует из статьи, а доходы от трубопроводного газа выросли на 9% в годовом выражении.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия, несмотря на санкции, продолжает оставаться лидером на мировых энергетических рынках и активно развивает логистику.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

    Коментарии (6)
    30 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    В Армянской церкви ответили на слова Пашиняна про «чулан с рухлядью»

    Tекст: Денис Тельманов

    Высказывание Никола Пашиняна о церкви вызвало резкую реакцию духовенства и общественности, усугубив уже напряженные отношения между государством и Армянской апостольской церковью.

    Как передает ТАСС, предстоятель Сюникской епархии Армянской апостольской церкви епископ Макар Акопян обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в подрыве взаимного уважения между церковью и государством из-за его недавних высказываний.

    Епископ отметил: «Это не просто лингвистическая ошибка. Когда лидер государства говорит о церкви в таких словах, он косвенно подрывает основу взаимного уважения между государством и церковью и ставит под угрозу духовное равновесие общества».

    Акопян подчеркнул, что духовенство с тревогой восприняло сравнение Пашиняна армянских церквей с «чуланами с рухлядью», назвав это не только крайне неудачным, но и оскорбительным высказыванием в адрес структуры, которая веками была духовным светом народа.

    Днем ранее во время заседания правительства Пашинян резко раскритиковал Армянскую церковь, заявив, что она стала «чуланом, где хранится всякая рухлядь». После этого архиепископ Аршак Хачатрян, глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, в открытом письме обвинил премьера в нехватке образования и кризисе публичных коммуникаций.

    Утром 30 мая на страницах Пашиняна и его супруги в Facebook появились резкие и уничижительные высказывания в адрес духовенства, некоторые – с использованием нецензурной лексики. На фоне скандала оппозиция выступила с жесткой критикой премьер-министра, а часть общественно-политических деятелей предложила отлучить его и супругу от церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал запустить реформу конституции в случае, если суд выступит против соглашения с Азербайджаном.

    Армянская полиция усилила меры безопасности и перекрыла проход к зданию МИД во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван.

    Бывший президент Армении Роберт Кочарян подчеркнул важность восстановления стратегического партнерства с Россией и интеграции иранского фактора в региональную политику.

    Коментарии (11)
    30 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    В Хмельницкой области Украины около 100 жителей устроили столкновение с военкомами
    В Хмельницкой области Украины около 100 жителей устроили столкновение с военкомами
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Каменце-Подольском в Хмельницкой области на Украине в ходе конфликта военкомы насильно задержали мужчину, а местные жители заблокировали их автомобиль и вызвали полицию.

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов на Украине) насильно поместили мужчину в служебный автомобиль, сообщает издание «Страна». По данным журналистов, женщина, пытавшаяся помешать действиям военкомов, была сбита ими.

    После этого около 100 человек собрались возле машины, заблокировали ее движение и повредили шины. Сотрудники военкомата вызвали полицию, которая выставила кордон между военкомами и горожанами, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

    В областном территориальном центре комплектования подтвердили эти события, заявив, что действия местных жителей расцениваются как «грубое препятствование деятельности ВСУ». По их словам, эти действия могут быть квалифицированы как сопротивление исполнению служебных обязанностей. Судьба задержанного мужчины неизвестна.

    В феврале у здания ТЦК в городе Каменце-Подольском на Украине произошел взрыв, погиб человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что военкоматы стали для украинцев воплощением зла.

    Коментарии (11)
    30 мая 2025, 21:41 • Новости дня
    Диетолог рассказал, почему нельзя есть горячую картошку

    Диетолог Гинзбург порекомендовал есть картофель холодным

    Диетолог рассказал, почему нельзя есть горячую картошку
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Специалисты проводили исследования, где сравнивали, сколько здоровья прибавляет употребление картофеля людям, В результате пришли к выводу, что чем больше человек потребляет картофеля, тем хуже», – рассказал газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург. Однако, по его словам, вреда от картофеля будет существенно меньше, если его есть холодным.

    «Картофель относится к углеводистым продуктам, то есть основная его энергетическая составляющая присутствует в виде крахмала. Крахмал – это питательное вещество, состоящее из молекул глюкозы. По сути, кроме самой глюкозы это еще и ряд соединений, сахаров. Но крахмал также присутствует в хлебе, крупах, бобовых. И все зависит от того, насколько быстро он из тех или иных продуктов усваивается», – говорит Гинзбург.

    Он поясняет, что чем быстрее расщепляется и усваивается крахмал, тем хуже для организма, поскольку в этом случае резко повышается уровень глюкозы в крови. Вследствие возникает неприятная для обмена веществ ситуация: много глюкозы, много инсулина, а потом уровень глюкозы начинает падать, что тоже плохо.

    «Специалисты проводили исследования, где сравнивали, сколько здоровья прибавляет употребление картофеля людям, – продолжает врач. – В результате пришли к выводу, что чем больше человек потребляет картофеля, тем хуже. В связи с этим диетологи относят картошку к менее желательным продуктам. Однако, также имеет значение способ ее употребления».

    Картошку можно готовить по-разному, говорит диетолог. «Кто-то любит ее зажарить в масле, готовит из нее картофель фри или чипсы. Такие добавки делают ее только более вредной. То же самое касается и пюре: когда мы мнем картофель, то рушим его волокна, делая его еще более усваиваемым, что тоже не очень хорошо для нас. Но если соблюдать баланс и есть, скажем, его с салатом или капустой, то, безусловно, польза будет налицо», – считает собеседник.

    Но этот картошку можно сделать более полезной, если есть картофель не горячим, а остывшим, добавляет диетолог. «Было проведено исследование, в котором выяснили, что при остывании часть крахмала в картофеле переходит в резистентный крахмал, что куда более полезно для микрофлоры кишечника. Поэтому, подавать картофель к столу стоит остывший. Кроме того, стоит обращать внимание на сорт картофеля. Полезнее оказываются менее рассыпчатые, поскольку в них больше пищевых волокон и белка. В результате такой картофель медленнее расщепляется», – объяснил Гинзбург.

    «Соответственно, если брать менее рассыпчатый картофель, не есть его горячим и делать из него сложные гарниры, добавляя салаты, зелень, капусту тушеную, или подавать его в супе, то этот продукт вполне можно считать полезным. Здоровому человеку я не рекомендовал бы его есть более 3–4 раз в неделю», – заключил Гинзбург.

    Коментарии (40)
    30 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

    Песков назвал условие для прямых переговоров Путина и Зеленского

    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что возможность прямых переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может быть рассмотрена лишь после достижения определенных результатов на переговорах между делегациями России и Украины, передает ТАСС.

    Он отметил, что Владимир Путин всегда поддерживал контакты на высшем уровне, однако подобные встречи должны быть тщательно подготовлены и основаны на результатах работы делегаций.

    Песков подчеркнул, что только после появления конкретных успехов на переговорах между российской и украинской сторонами можно будет говорить о встрече лидеров и о проведении диалога на высшем уровне.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (4)
    30 мая 2025, 19:15 • Новости дня
    Требования к размеру ручной клади у «Победы» признаны незаконными
    Требования к размеру ручной клади у «Победы» признаны незаконными
    @ Ведомости/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Авиакомпания «Победа» умышленно ограничила размеры ручной клади до ширины четыре сантиметра, создав невозможные условия для перевозки личных вещей пассажиров, сообщили в Генпрокуратуре России.

    Московская межрегиональная транспортная прокуратура установила, что авиакомпания «Победа» злоупотребила правом самостоятельно устанавливать размеры ручной клади. Ключевое нарушение заключалось в существенном уменьшении допустимой ширины ручной клади до четырех сантиметров, передает ТАСС.

    Прокуратура также указала, что такие действия «Победы» привели к созданию условий, при которых перевозка разрешенных законом предметов – таких как портфель, дамская сумочка, рюкзак, детское устройство для переноски, складное кресло-коляска или букет цветов – стала невозможной. По оценке прокуратуры, компания умышленно создала заведомо неприемлемые условия для пассажиров, нарушая законодательство о правах потребителей.

    «По результатам рассмотрения Щербинским районным судом Москвы искового заявления Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте требования удовлетворены, указанные действия признаны незаконными», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее Генпрокуратура добилась признания незаконным взимания АО «ТКП» дополнительных 185 рублей с пассажиров при покупке авиабилетов.

    Коментарии (20)
    Главное
    Украина пропустила выплату 665 млн долларов по госдолгу
    Каллас назвала союз России и Китая величайшим вызовом
    Среди обвиняемых в торговле детьми оказались главврачи частных клиник Приморья
    Костин предложил поспорить «на десять щелчков» о снижении ставки ЦБ
    Иностранец осужден в Великом Новгороде за изнасилование дочери
    Губерниев заявил о «чудовищном раздолбайстве» в ситуации с допингом в России
    Нефтяные компании США начали закрывать буровые установки и увольнять работников

    Чем опасны амбициозные планы США по экспорту СПГ

    США мечтают утроить свой экспорт СПГ на мировой рынок. При этом они уже и так являются крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа. Реализация этих крайне амбициозных планов опасна, причем не только для России, но и для самих Соединенных Штатов. Что не так с ростом этого ресурса? Подробности

    Перейти в раздел

    Визит вдовы Абэ к Путину подарил надежду отношениям России и Японии

    Российско-японский диалог пополнился неожиданным событием: Владимир Путин в Москве встретился с вдовой экс-премьера Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, Акиэ Абэ. Официальный Токио отказался оценивать итоги данного визита, однако эксперты отмечают, что произошедшее может свидетельствовать о попытке нормализовать отношения двух стран. Какую роль может сыграть приезд Акиэ Абэ в диалоге Токио и Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»

    Сначала она не приняла решение мужа пойти добровольцем на СВО. Теперь она благодарна своему бойцу за то, что по его примеру вышла из привычного ей образа жизни. Оренбургский психолог Галина Данчук рассказала спецкору газеты ВЗГЛЯД о том, что переживают жены участников СВО, когда их мужья уходят воевать, и чем она может помочь тем, кто вернется с фронта к своим семьям. Подробности

    Перейти в раздел

    Методы давления на Россию в Европе стали переносить на Африку

    Франция собирается ограбить Алжир. Отношения двух стран переживают кризис, в каких-то аспектах напоминающий российско-европейские отношения, и примерно те же беззаконные методы Париж угрожает применить к представителям алжирской элиты. Что к этому привело и какими будут последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    • Германия сделала ставку на долгую войну

      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации