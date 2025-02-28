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В Подмосковье задержали четверых участников сделки о продаже новорожденного
В Московской области задержали четырех человек, это семейная пара, врач и роженица, их подозревают в торговле младенцем, сообщили в Следственном комитете России в пятницу.
Правоохранители задержали работника частного медицинского центра и роженицу, а также двух супругов, их подозревают в торговле новорожденным с использованием поддельных документов, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Согласно данным следствия, в феврале супруги захотели купить новорожденного, после этого они начали искать продавца. Они нашли беременную, находящуюся в России незаконно. С ней договорились о продаже ребенка, который должен был скоро родиться.
Потом они нашли в Щелково частный медцентр и врача, которая согласилась за 150 тыс. рублей помочь с родами и оформлением ребенка по паспортным данным покупателей.
Врач дала роженице паспорт новоиспеченной матери и спровоцировала у нее преждевременные роды с помощью медпрепарата. После этого врач вызвала скорую помощь, сообщив ложные сведения о роженице.
18 февраля при выписке из больницы с новорожденным женщина отдала ребенка покупателям, супруги отправили ей деньги на банковскую карту. После этого всех задержали сотрудники ФСБ и МВД.
В скором времени суд рассмотрит вопрос об избрании всем четверым меры пресечения.
Ранее в Москве задержали двух человек при попытке продать новорожденного ребенка за 1 тыс. долларов.