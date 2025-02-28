В Подмосковье задержали четверых участников сделки о продаже новорожденного

Tекст: Алексей Дегтярев

Правоохранители задержали работника частного медицинского центра и роженицу, а также двух супругов, их подозревают в торговле новорожденным с использованием поддельных документов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Согласно данным следствия, в феврале супруги захотели купить новорожденного, после этого они начали искать продавца. Они нашли беременную, находящуюся в России незаконно. С ней договорились о продаже ребенка, который должен был скоро родиться.

Потом они нашли в Щелково частный медцентр и врача, которая согласилась за 150 тыс. рублей помочь с родами и оформлением ребенка по паспортным данным покупателей.

Врач дала роженице паспорт новоиспеченной матери и спровоцировала у нее преждевременные роды с помощью медпрепарата. После этого врач вызвала скорую помощь, сообщив ложные сведения о роженице.

18 февраля при выписке из больницы с новорожденным женщина отдала ребенка покупателям, супруги отправили ей деньги на банковскую карту. После этого всех задержали сотрудники ФСБ и МВД.

В скором времени суд рассмотрит вопрос об избрании всем четверым меры пресечения.

Ранее в Москве задержали двух человек при попытке продать новорожденного ребенка за 1 тыс. долларов.