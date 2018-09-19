В Совфеде предрекают распад Украины из-за запрета русского языка

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что принятое львовскими депутатами решение о запрете русского языка – это национализм и путь к распаду страны.

«Решение Львовского областного совета – это национализм в самом его неприглядном виде. На Украине идет санкционированный Киевом культурный геноцид - агрессивное вытравливание всеми возможными способами русского духа, и Львовская область выступает в качестве полигона», – написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Он отметил, что это «классический случай, когда ненависть реально ослепляет», что, по его мнению, привело к наикратчайшему пути самораспада страны.

Ранее Львовский областной совет принял решение о запретепубличного использования «русскоязычного культурного продукта». В планах львовских депутатов – распространение закона по всей стране.

Напомним, что Украина ввела запрет обучения на языках национальных меньшинств в рамках усиленной антироссийской пропаганды.

В августе на Украине запретили ввоз ряда российских книг.