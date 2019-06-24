Зеленского обвинили в подыгрывании российским «историческим мифам»

Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович выразил недовольство политикой президента Владимира Зеленского, обвинив его в «подыгрывании» российским и советским «историческим мифам».

«Я пока не вижу никакой политики национальной памяти от господина Зеленского, даже не знаю, кто отвечает за эти вопросы в Администрации президента. Никаких контактов с АП нет, есть только некоторые заявления, иногда более удобные, иногда менее удобные», – передает его слова ТАСС.

Он раскритиковал слова Зеленского в день начала войны 22 июня.

«Но на самом деле война пришла 1 сентября 1939 года. Мне жаль, что президент ретранслирует российские мифы о начале войны 22 июня. Для России и СССР этот миф важен, чтобы спрятать часть войны, когда СССР воевал на стороне нацистской Германии», – сказал Вятрович.

Он призвал Зеленского «учесть эти вещи» и не повторять больше подобные «ошибки».

В мае Вятрович призывал Зеленского «публично присягнуть на верность националистам».