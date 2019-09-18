Вятрович уволен с должности главы института нацпамяти Украины

Директор Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, сообщила пресс-служба кабмина.

«Освобожден Вятрович Владимир Михайлович от должности председателя Украинского Института национальной памяти по соглашению сторон», – говорится в сообщении пресс-службы.

Сам Вятрович в Facebook заявил, что за пять лет на посту директора ему удалось достичь большую часть из того, что он планировал.

«Украина свободна от тоталитарной символики, архивы КГБ открыты, справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена, реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась, проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчание мифов о нашем прошлом», – отметил он.

С 2008 по 2010 годы Вятрович работал директором архива Службы безопасности Украины. На должность главы Института нацпамяти был назначен в марте 2014 года.

Ранее Вятрович обвинил Зеленского в подыгрывании российским «историческим мифам». Также он призывал президента «публично присягнуть на верность националистам».

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