Историк: На День независимости Зеленский кормил украинцев байками

«На Украине псевдоисторическая байка о «взятии Дюнкерка запорожцами» ходит давно. Мало того, даже в учебниках она присутствует наряду с другими побасенками», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк и политолог Владимир Корнилов. Президент Украины Зеленский, поздравляя страну с Днем независимости, напомнил о том, как казаки под руководством Богдана Хмельницкого и Ивана Сирко взяли французскую крепость.

«Не совсем правильно говорить, что Украине – 28 (лет). Ведь до 91-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси... казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк», – накануне заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении по случаю «Дня незалежности».

Поход Хмельницкого и Сирко на Дюнкерк расхожая байка, но не подтвержденная ни одним историческим источником и не раз опровергавшаяся самими украинскими историками после исследования ими документов, пояснил историк, политолог и публицист Владимир Корнилов. «Якобы в 1645 году запорожские казаки на своих лодочках-чайках переплыли Балтийское море и в поддержку французов овладели крепостью Дюнкерк, которую удерживали испанцы. Причем описывается это с такими подробностями, как ночью казаки подняли белые флаги, обманули испанцев...» – отмечает Корнилов. Во время Тридцатилетней войны в 1645 году французские войска под началом принца Конде действительно осаждали (а не захватили) Дюнкерк, и, к слову, это была не первая битва этой войны близ этого города – лишь в 1658 году французам удалось разбить здесь испанцев (что было запечатлено на многочисленных картинах – см. фото).

Что касается «участия запорожцев», то, как поясняют историки, «ноги растут» из книги французского автора XVII века Пьера Шевалье – жизнеописания тогдашнего посла Франции в Речи Посполитой графа де Брежи. Автор утверждал, что посол способствовал найму запорожских казаков для службы французскому королю. О том, что «Хмельницкий был во Франции», писал историк XIX века Николай Костомаров, однако «отец украинской историографии» Михаил Грушевский ни разу не упоминает этот эпизод. Впрочем, как утверждали, опираясь на архивы, польские историки, речь шла о найме поляков, а не украинцев.

«Это тем не менее не помешало президенту Зеленскому использовать этот миф в своем официальном заявлении», – отметил Корнилов. Как он отметил в своем Facebook, с тем же успехом президент-комик мог бы сослаться на мультсериал про казаков, которые первый чемпионат Европы по футболу выиграли и подарили инопланетянам очень необходимое тем ведро для летающей тарелки. «Вот такова сейчас украинская историография», – добавил Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД.

«На Украине вся история и историография строится на высосанных из пальца мифах.

Можно прочитать в некоторых книгах, в том числе претендующих на научность, о том, что, скажем, парижский аэропорт Орли был назван в честь великого украинского деятеля, составителя первой в мире конституции Пылыпа Орлика», – констатировал собеседник. Конституцию Орлика упомянул и Зеленский в своем обращении к нации.

«Никого не волнует, что название «Орли» появилось чуть ли не раньше названия «Париж», а Орлик никакую конституцию не составлял», – отмечает Корнилов. Действительно, название коммуны Орли, где расположен аэропорт, происходит от латинского «Аврелиакум», а на месте Парижа в римские времена было поселение Лютеция. А соратник Мазепы и союзник шведов Филипп Орлик в 1710 году составил не «первую в мире конституцию», а некое обращение к казакам, написанное по образцу прокламаций королей Речи Посполитой (которую те подписывали при вступлении на престол).

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