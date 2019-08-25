Историк: На День независимости Зеленский кормил украинцев байками

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25 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:21  |  vz.ru
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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Американские «Томагавки» развязали Москве руки

Российские крылатые ракеты «Калибр» в наземном варианте станут одним из ответов на демарш СШАФото: Вадим Савицкий/
пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Владимир Путин поручил симметрично ответить на испытанную в США ракету средней дальности. Факт запуска ракеты говорит о том, что она у американцев существует, и более того – они уже готовы ее размещать, в том числе и у российских границ. Впрочем, эксперты считают, что в США не просчитали всех последствий и их решение по выходу из ДРСМД ставит Москву в более выгодное положение. Подробности...
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Стыковке «Союза» с МКС помешала «игрушка для дворца пионеров»

Присутствие «Федора» на борту «Союза» не пошло на пользу штатному ходу полета к МКСФото: кадр из видео
Пилотируемый корабль «Союз МС-14», в командирском кресле которого находится антропоморфный андроид «Федор», не смог пристыковаться к МКС. Вероятной причиной ЧП называется уникальная неполадка в системе сближения «Курс». Повторная попытка пристыковаться намечена на понедельник. Есть ли шансы на успех этой идеи и какова роль «Федора» в возникновении нештатной ситуации? Подробности...
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Грузия нашла обходной путь в Евросоюз

В хронически антироссийской Литве хронически антироссийская Грузия получила только моральную поддержкуФото: twitter.com/GitanasNauseda
Президент Грузии выступила с заявлением, суть которого сводится к следующему: раз ЕС не пускает нас в дверь, мы влезем в окно. Есть у нее и конкретные предложения о том, как обойти вето, фактически наложенное странами Западной Европы на дальнейшее расширение Евросоюза. В чем заключается грузинский план? И каковы шансы на то, что он будет реализован? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Как жовто-блакитный флаг был символом русского мира

Олег Хавич, политический аналитик
Ещё 170 лет назад жёлто-синий флаг во Львове был символом слова «русский». Современные «профессиональные украинские патриоты» о подобных истоках своей национальной символики даже не подозревают. Подробности...
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Либеральная метафизика пармезана

Андрей Бабицкий, журналист
Наши либералы отстраивают свою метафизику на убежденности в том, что человек является прежде всего существом поглощающим и эту его потребность должны обеспечивать общество, государство, и Европейский Союз вкупе с Америкой. Подробности...
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Флаг вечной России

Дмитрий Юрьев, политолог
Народным становится военное знамя, омытое кровью. Народным становится знамя, входящее в быт. Народным становится знамя борьбы и победы. Народным становится знамя, когда его поднимают в небо символом «Умираем, но не сдаёмся». Подробности...
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    Путин ответил США на ракетный вызов. Что дальше?

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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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              Историк: На День независимости Зеленский кормил украинцев байками

                 25 августа 2019, 12:40
              Фото: общественное достояние
              Текст: Михаил Мошкин

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              «На Украине псевдоисторическая байка о «взятии Дюнкерка запорожцами» ходит давно. Мало того, даже в учебниках она присутствует наряду с другими побасенками», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк и политолог Владимир Корнилов. Президент Украины Зеленский, поздравляя страну с Днем независимости, напомнил о том, как казаки под руководством Богдана Хмельницкого и Ивана Сирко взяли французскую крепость.

              «Не совсем правильно говорить, что Украине – 28 (лет). Ведь до 91-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси... казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк», – накануне заявил президент Украины Владимир Зеленский  в своем поздравлении по случаю «Дня незалежности».

              Поход Хмельницкого и Сирко на Дюнкерк расхожая байка, но не подтвержденная ни одним историческим источником и не раз опровергавшаяся самими украинскими историками после исследования ими документов, пояснил историк, политолог и публицист Владимир Корнилов. «Якобы в 1645 году запорожские казаки на своих лодочках-чайках переплыли Балтийское море и в поддержку французов овладели крепостью Дюнкерк, которую удерживали испанцы. Причем описывается это с такими подробностями, как ночью казаки подняли белые флаги, обманули испанцев...» – отмечает Корнилов. Во время Тридцатилетней войны в 1645 году французские войска под началом принца Конде действительно осаждали (а не захватили) Дюнкерк, и, к слову, это была не первая битва этой войны близ этого города – лишь в 1658 году французам удалось разбить здесь испанцев (что было запечатлено на многочисленных картинах – см. фото).

              Что касается «участия запорожцев», то, как поясняют историки, «ноги растут» из книги французского автора XVII века Пьера Шевалье – жизнеописания тогдашнего посла Франции в Речи Посполитой графа де Брежи. Автор утверждал, что посол способствовал найму запорожских казаков для службы французскому королю. О том, что «Хмельницкий был во Франции», писал историк XIX века Николай Костомаров, однако «отец украинской историографии» Михаил Грушевский ни разу не упоминает этот эпизод. Впрочем, как утверждали, опираясь на архивы, польские историки, речь шла о найме поляков, а не украинцев.

              «Это тем не менее не помешало президенту Зеленскому использовать этот миф в своем официальном заявлении», – отметил Корнилов. Как он отметил в своем Facebook, с тем же успехом президент-комик мог бы сослаться на мультсериал про казаков, которые первый чемпионат Европы по футболу выиграли и подарили инопланетянам очень необходимое тем ведро для летающей тарелки. «Вот такова сейчас украинская историография», – добавил Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД.

              «На Украине вся история и историография строится на высосанных из пальца мифах.

              Можно прочитать в некоторых книгах, в том числе претендующих на научность, о том, что, скажем, парижский аэропорт Орли был назван в честь великого украинского деятеля, составителя первой в мире конституции Пылыпа Орлика», – констатировал собеседник. Конституцию Орлика упомянул и Зеленский в своем обращении к нации.

              «Никого не волнует, что название «Орли» появилось чуть ли не раньше названия «Париж», а Орлик никакую конституцию не составлял», – отмечает Корнилов.  Действительно, название коммуны Орли, где расположен аэропорт, происходит от латинского «Аврелиакум», а на месте Парижа в римские времена было поселение Лютеция. А соратник Мазепы и союзник шведов Филипп Орлик в 1710 году составил не «первую в мире конституцию», а некое обращение к казакам, написанное по образцу прокламаций королей Речи Посполитой (которую те подписывали при вступлении на престол).  

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