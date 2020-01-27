Взгляд
27 января, понедельник  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
Разделы

Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши

Сезон низких цен на газ в Европе украинцы не заметят Фото: REUTERS/Vitaliy Hrabar
Новый оператор украинского национального достояния – газотранспортной системы Украины – радуется старту поставок газа из Польши по виртуальному реверсу. Там уверяют, что теперь смогут покупать через Польшу даже американский СПГ. Чем же эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет?  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Испания хвастается участием в блокаде Ленинграда

Всего через «Голубую дивизию» прошло порядка 40 тысяч человек. Свое название она получила по цвету рубашек фалангистов, ставших частью их формы Фото: Scherl/Global Look Press
Одна из крупнейших газет Испании решила похвалить знаменитую «Голубую дивизию» за войну против СССР и за участие в блокаде Ленинграда, когда «испанские солдаты проявили свои лучшие качества». Что это – очередная попытка Европы пересмотреть итоги Второй мировой войны или хамская глупость со стороны испанских националистов? Подробности...
Перейти а раздел…

Освобождение Освенцима раскрыло страшные масштабы Холокоста

Освобождение Освенцима стало одним из символов освободительных усилий Советской АрмииФото: Keystone Pictures USA/Zuma/Global Look Press
Ровно 75 лет назад, 27 января 1945 года, части 100-й стрелковой дивизии Первого Украинского фронта освободили город Освенцим и находящийся неподалёку концлагерь. С тех пор слово «Освенцим» стало нарицательным для обозначения крайних проявлений бесчеловечности. Как создавался и функционировал этот лагерь смерти – и как был освобожден? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему НАТО не сможет скопировать русскую концепцию A2/AD

У стран НАТО действительно нет аналогов «Искандера» и «Бастиона», не говоря уже про С-400Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Вашингтон вновь недоволен тем, что Москва успешно использует концепцию A2/AD, превращающую Калининград и Крым в береговые крепости, которые ограничивают деятельность восточного фланга НАТО. При этом США рекомендуют своим союзникам в Европе взять пример с России и выстроить аналогичную систему обороны. Но удастся ли им это сделать?  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

В Израиле за комичные куплеты Долгополову может прилететь год тюрьмы

Сергей Мардан, публицист
Современные европейские государства холят и лелеют всякого рода меньшинства. Россия, правда, пошла по особому пути и вместо того, чтобы выпустить закон «о защите чувств и прав гомосексуалистов», выбрала другую группу – верующих. Подробности...

Во Всеволоде Чаплине было столько намешано

Дмитрий Ольшанский, публицист
На лавочке у своего храма вдруг умер отец Всеволод Чаплин. Ужасно его жалко. Хотя сам отец Всеволод, несомненно, сказал бы, что нечего носиться с земной жизнью, не надо ее слишком ценить, он вообще был враг светского сентиментального либерализма. Подробности...

Интернет вдруг стал обязанностью

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русский сегмент интернета – самый свободный. Если кто-то и цензурирует свободу мнений в РФ, так это американская компания Facebook. Прямо на территории России. Парадокс? Нет. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Методы инквизиции в ЦРУ

    Куда уходят министры

    Смартфон мультимиллиардера сломали через WhatsApp

      Перейти а раздел…

      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
      Подробности...

      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
      Подробности...

      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

          Перейти а раздел…
          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
          • Да

          • Нет

          • Еще не определился

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В работе сервисов Mail.Ru произошел сбой
              Оставленные в Шереметьево дети оказались брошены матерьюВ Грузии объяснили причины дипломатической войны с конгрессменами СШАНидерланды впервые извинились за преследование евреевКоби Брайант погиб в авиакатастрофе
              Актриса Наталья Андрейченко пропала в МексикеПушков объяснил американцам, зачем Украина нужна СШАПремьера Украины назвали «сознательным идиотом»Доктор Мясников объяснил источник паники из-за китайского коронавируса
              Глава Чувашии отказался считать оскорбительной ситуацию с офицером МЧССирийская армия взяла стратегические высоты к югу и западу от АлеппоИсторик рассказал о планах нацистов по блокаде Ленинграда до войны с СССРАмериканские СМИ оценили боевую эффективность российского «Крокодила»

              рынок оружия


              Эксперт объяснил данные о превосходстве Китая над Россией в производстве вооружений

              «слишком по-детски»


              В Германии возмутились триумфом российских фигуристок

              скоропостижная кончина


              Названа причина смерти протоиерея Чаплина

              Видео

              поправки в Конституцию


              В ожидании перемен в России начали вспоминать 1993 год

              виртуальный реверс


              Украина рано радуется поставкам газа из Польши

              нефтепровод «Дружба»


              Лукашенко беднеет без российской нефти

              Масштабные хищения


              Коррупция стала атрибутом власти в США

              Борьба за правду


              Дмитрий Бабич: И заспорили славяне, кто из них антисемит

              Здравый смысл


              Алексей Алешковский: Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм

              Государство из сериала


              Антон Крылов: Украина не вернется из мира страшных сказок

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство?

              Зачем Испания хвастается участием в блокаде Ленинграда

              Всего через «Голубую дивизию» прошло порядка 40 тысяч человек. Свое название она получила по цвету рубашек фалангистов, ставших частью их формы    27 января 2020, 11:56
              Фото: Scherl/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Бавырин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Одна из крупнейших газет Испании решила похвалить знаменитую «Голубую дивизию» за войну против СССР и за участие в блокаде Ленинграда, когда «испанские солдаты проявили свои лучшие качества». Что это – очередная попытка Европы пересмотреть итоги Второй мировой войны или хамская глупость со стороны испанских националистов?

              «Нет никаких сомнений в том, что самым смелым поступком «Голубой дивизии» стала оборона русского города Красный Бор под Ленинградом», – пишет журналист Мануэль Вильяторо в одной из крупнейших испанских газет ABC. 

              Тут надо понимать две вещи. Во-первых, испанцы «обороняли» русский город от советских войск. Во-вторых, то наступление Красной армии было частью операции «Полярная звезда», призванной разблокировать Северную столицу. Эта операция провалилась, в том числе благодаря действиям испанцев.

              Другими словами, одна из ведущих испанских газет хвастается тем, что испанским помощникам Гитлера удалось почти на год продлить блокаду Ленинграда – бесчеловечное военное преступление, которое занимает особое место в нашей национальной памяти.

              Но с испанской точки зрения все выглядит иначе. А по сути является эгоистичным пиренейским выпендрежем, но не идейной русофобией, как в большинстве случаев такого рода.

              Это почти аксиома: если какая-нибудь европейская страна начинает героизировать пособников нацистов из числа своих граждан, в конечном счете эти действия направлены против Российской Федерации. Наглядный пример – кабмин современной Польши, первое польское правительство, где открыто чтят Свентокшискую бригаду. Подобного не позволяло себе даже резко антикоммунистическое правительство в изгнании, так как радикальные националисты, составлявшие упомянутую бригаду, активно сотрудничали с вермахтом, воевав не столько «за Польшу», сколько против коммунистов. Теперь Варшава считает, что это синонимы.

              Пафос испанцев, превозносящих «подвиги» «Голубой дивизии», иного рода. Это похвальба собственной удалью без привязки к актуальной политике. Дело в том, что советские командиры не считали испанцев серьезным противником, а немецкие решились доверить им только второстепенный участок фронта. Однако именно испанская оборона в итоге предопределила плачевный исход «Полярной звезды». Тогда «Голубая дивизия» понесла наиболее значительные потери за свою историю, в силу чего само сочетание русских слов «Красный Бор» в Испании узнаваемо.

              То есть это такой понт. Немцы, мол, держали наших дедов за голытьбу и распущенных пьяниц, иногда даже путали их с евреями (исторический факт: когда некоторые бойцы дивизии ушли в самоволку на территории Польши, гестапо арестовало их именно как евреев), а они смогли выстоять против военной машины Сталина и Жукова.

              При этом испанские историки не грешат против истины, когда заявляют, что свою политическую задачу «Голубая дивизия» выполнила. С нашего угла зрения, ее бойцы (а всего их было до 40 тысяч человек), разумеется, оккупанты и преступники, действия которых не имели никакого практического смысла. В 1941 году Франко отправил их в мясорубку на Восточный фронт, а в 1943-м бесславно вернул назад под давлением Британии и США (тут союзникам необходимо отдать должное). Так себе достижение – безуспешно повоевать за Гитлера.

              Но сам Франко видел ситуацию иначе. Во-первых, он стремился избежать полномасштабного втягивания в мировую войну и желал откупиться от навязчивого и требовательного союзника – нацистского Берлина – малым вкладом, сиречь всего одной дивизией.

              Во-вторых, он до последнего боялся того, что Гитлер может вторгнуться в Испанию для оккупации Гибралтара,

              поэтому считал нужным продемонстрировать немцам храбрость и самоотверженность испанских солдат.

              В-третьих, каудильо старался снять внутриполитическое напряжение и «выпустить пар» радикальных кругов в собственном лагере. Среди его сторонников (в первую очередь в «Фаланге») было немало тех, кто призывал вступить в войну на стороне Германии, чтобы «ответить СССР» за поддержку республиканцев в гражданской бойне 1936-1939 годов.

              Все эти задачи оказались выполнены. А личное участие Франко в этой схеме доказывает, сколь важное значение он ей придавал. Достаточно того, что командующим дивизии был назначен Агустин Муньос Грандес. На момент ее создания он – один из самых талантливых военачальников страны, министр правительства, генеральный секретарь «Фаланги» и доверенное лицо каудильо. Впоследствии – министр обороны Испании и официальный преемник Франко.

              Но официально дивизия была сугубо добровольческой, и значительное количество ее солдат действительно были лично мотивированы на то, чтобы нанести коммунистам «встречный визит» и отомстить за погибших в гражданскую родственников. До такой степени, что часть личного состава проигнорировала в 1943-м указ о возвращении в родные Пиренеи и осталась на фронте, перейдя из вермахта в войска СС. В конечном итоге несколько тысяч испанцев даже участвовали в обороне Берлина.

              Существовала и прямо противоположная тенденция. В «Голубой дивизии» оказались и некоторые бывшие республиканцы, пытавшиеся тем самым отвести маховик франкистских репрессий от родственников. Некоторые из них воевали вплоть до 1943 года, поскольку это приносило двойное жалование – от Мадрида и от Берлина, которое было необходимо их семьям в разоренной и нищей Испании. Но другие переходили через линию фронта и сдавались советским войскам, о чем впоследствии сожалели.

              Сперва солдат из «Голубой дивизии», вне зависимости от мотивов сдачи, не выделяли из общего числа военнопленных, но впоследствии вовсе не признавали их таковыми, поскольку официально Испания и СССР не воевали. Как следствие, испанцы получили возможность вернуться на родину на несколько лет позднее, чем немцы и итальянцы

              Несколько десятков человек остались жить в СССР.

              Мотив мести за советское участие в испанской гражданской войне до сих пор присутствует в историческом сознании части правых консерваторов королевства, отсюда и такие статьи. Другая часть из тех, кто воспевает «подвиги» «Голубой дивизии», следуют в русле семейной памяти о предках, в которых хочется видеть как минимум храбрецов.

              Сохранению подобных настроений способствует и то, что «Голубая дивизия» избежала «дефранкизации», которая происходит в современной Испании. По своим принципам она похожа на украинскую «декоммунизацию», но тут проще объяснить на примере. Если бы «Голубая дивизия» воевала в гражданскую войну, названные в ее честь или в честь ее командиров улицы переименовали бы, но поскольку она была частью истории совсем другой войны – Второй мировой, улица с таким названием есть даже в Мадриде.

              В сухом остатке, восторженные воспоминания о «Голубой дивизии» в испанских газетах – продукт творчества либо идейных франкистов-антикоммунистов, которых в королевстве не так много и которых продолжают задвигать в маргинальное поле, либо часть семейных воспоминаний со свойственной Пиренеям героизацией рода.

              Это нагло. И это неприятно. Но это часть совсем других процессов, чем попытки Украины, Польши, стран Балтии и ряда других государств пересмотреть итоги Второй мировой войны с параллельной демонизацией современной России.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............