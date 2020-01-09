Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

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9 января, четверг  |  Последнее обновление — 10:20  |  vz.ru
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Когда мир окунется в новую рецессию

Предпосылок для нового глобального кризиса немалоФото: Yuya Shino/Reuters
Новый глобальный кризис неизбежен, вопрос лишь в том, когда именно он случится. Уходящий 2019 год еще четче очертил те болевые точки в мировой экономике, которые в одночасье могут превратиться в раковую опухоль на последней стадии. Удастся ли в 2020 году отсрочить рецессию и готова ли Россия к ней?  Подробности...
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Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

В Польше хотят запретить толкование истории «с российской точки зрения»Фото: ТАСС
В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» – с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это и как подобный запрет будет выглядеть? Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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«Филигранный» удар Ирана дал шанс не допустить войны

Ракетный удар Ирана стал первой «пощечиной» СШАФото: Mahmood Hosseini/Reuters
Беспрецедентные ракетные удары КСИР по военным базам США могли показаться началом большой войны. На деле эта акция, скорее всего, стала максимально бескровным выходом из острой фазы ирано-американского конфликта на данном этапе. Как в реальности будут развиваться события, зависит от решения Трампа, но пока ситуация выглядит выгодной для обеих сторон. Главный вопрос дня – имеет ли ко всему этому отношение катастрофа украинского самолета? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

Олег Хавич, политический аналитик
Вице-спикеру польского Сейма от левых грозит тюрьма за то, что он назвал солдат Красной армии освободителями Польши, один из районов Праги установит памятник гитлеровским коллаборантам… Далее везде? Подробности...
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              Олег Хавич

              Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

              Олег Хавич
              политический аналитик
              		9 января 2020, 09:04

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              В Польше вот уже несколько недель продолжается скандал, связанный с заявлениями вице-спикера Сейма, лидера Союза левых демократов Влодзимежа Чарастого о Красной армии. В конце ноября в эфире польского государственного телевидения этот политик сказал: «В Польше, включая лагеря, погибло 700 тысяч советских солдат.

              Возвращенные территории были освобождены двумя армиями: одной было Войско Польское, в том числе генерал Войцех Ярузельский был в нём, а вторая была армией, в которой были русские или советские солдаты, также были и украинцы, и другие. Если кто-то обвиняет погибших советских солдат, пусть он скажет это матери, чей ребенок погиб. Это мои взгляды, взгляды польских левых. Советские солдаты освободили Польшу».

              Уже на следующий день депутат Сейма от правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) Доминик Тарчиньский заявил, что подаст на Чарастого заявление в прокуратуру, обвиняя коллегу в «пропаганде тоталитарного режима». «Я считаю, что это противоречит польскому законодательству. Такие слова не должны звучать, мы должны реагировать во имя достоинства польской нации!» – заявил политик. А через несколько дней на Чарастого подали ещё одно заявление в прокуратуру по тому же поводу, это сделали депутаты Сейма от националистической конфедерации «Свобода и Независимость», конкурирующей с ПиС за крайне правый польский электорат.

              Радикалы также потребовали отозвать Чарастого с поста вице-спикера парламента. «Мы имеем дело с необычной ситуацией. Высокопоставленный функционер Сейма назвал вступление в Польшу войск, враждебных нашей государственности, нашей польской традиции, освобождением. Этот спор продолжается уже давно. Никто не отрицает, что ввод советских войск в Польшу положил конец немецкой оккупации. Однако на нормальном языке, без четкой идеологии, мы называем эту ситуацию оккупацией определенной территории, а не освобождением», – заявил депутат Сейма от националистической конфедерации Кшиштоф Босак.

              Согласно ст. 256 Уголовного кодекса Польши, публичная пропаганда «фашистского или другого тоталитарного режима» грозит ограничением или лишением свободы на срок до двух лет. Возможно, это повлияло на позицию пана Чарастого, который в интервью польскому радио через неделю после первого заявления, хоть и снова сказал, что «Красная армия вместе с польской выгнала гитлеровцев из Польши», согласился с утверждением ведущего о том, что «солдаты Советской армии насиловали, воровали и убивали». То есть левый политик фактически оправдал снос памятников благодарности Красной армии, произошедший в последние годы в Польше.

              Фото: Scherl/Global Look Press

              Уничтожают память о советских воинах и в соседней Чехии, причём делают это изощрёнными способами. Всё началось со знаменитого «розового танка» – именно в этот цвет перекрасили памятник советским танкистам, освободившим Прагу от гитлеровцев. Над памятником, открытым в июле 1945-го в присутствии маршала Конева, в 1991-м поглумились лично 15 депутатов парламента тогда ещё Чехословакии. Даже отправленному в военный музей танку так и не вернули родную окраску. А уже в наши дни у пражских властей дошли руки и до памятника самому Коневу.

              Летом 2018-го на его постаменте установили «разъясняющую» табличку на чешском и русском языках, где акцентировано внимание на участии советского военачальника в подавлении восстания 1956 года в Венгрии и «проведении информационной разведки перед вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию», а в сентябре 2019-го городское начальство постановило перенести монумент Конева в музей.  

              Инициатором последнего решения выступил староста района Прага-6 Ондржей Коларж, который убежден, что освободили Прагу от нацистов не войска под командованием Конева, а части так называемой Российской освободительной армии генерала Власова. А его коллега, староста района Прага-Ржепорые Павел Новотны 11 декабря 2019-го добился от совета своего района единогласного решения об установлении памятника власовцам.

              Памятник появится к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны и будет сопровождаться табличкой о том, что около трех сотен солдат РОА в мае 1945 года помогали чехам бороться с нацистами, несмотря на совершенные ими ранее военные преступления. Кстати, первый импровизированный памятник власовцам в Праге был создан на месте клумбы возле советского танка ещё в мае 1991 года.

              На решение депутатов района Прага-Ржепорые не повлияли напоминания историков о том, что власовцы находились под командованием Генриха Гиммлера, то есть речь идёт о возведении памятника эсэсовцам. Кстати, не волнует служба в СС и героизаторов польских «борцов с коммунизмом»: ещё в 2017 году Сейм Польши единогласно принял решение отпраздновать 75-ю годовщину создания так называемых Национальных Вооружённых Сил, отдельно отметив, что их частью была Свентокшиская бригада.

              Вот только польские депутаты не удосужились упомянуть, что в январе 1945-го под Краковом эта бригада вошла в союзные отношения с 59-м армейским корпусом вермахта, потом вместе с частями гитлеровской армии отступила на территорию протектората Богемия и Моравия (ныне территория Чехии), где её солдаты и офицеры получили статус польских добровольцев СС (SS-Polnisch-Freiwillingen). Личный состав бригады был частично обмундирован в униформу СС с польскими знаками различия.

              Фактически выполняя решение своего парламента, 17 февраля 2018-го премьер-министр Польши Матеуш Mоравецкий возложил венок и зажёг свечу на могилах военных Свентокшиской бригады в Мюнхене, оправдывая это также тем, что в последние дни войны они перешли на сторону американских войск. Подобным аргументом на Украине любят оправдывать своих добровольцев СС – из дивизии «Галичина».

              Кстати, несмотря на то, что в этой стране также существует закон о запрете пропаганды тоталитарных режимов, символика дивизии СС «Галична» не запрещена и свободно продаётся на улицах украинских городов, а символы других эсэсовских подразделений с гордостью носят военнослужащие нынешней украинской армии. Может, в Киеве чуть более откровенны и прямолинейны, чем в Праге и Варшаве, или просто немного опережают своих восточноевропейских собратьев по героизации нацистских коллаборантов?..

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