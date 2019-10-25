Соловьев объяснил, что удерживает Европу от реабилитации Гитлера

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал результаты социологического опроса в Германии, согласно которому 41% немцев считает, что евреи «слишком много говорят о Холокосте».

«Ревизия истории дает свои всходы. Скоро начнут дискуссии о роли и личности Гитлера и постепенно перейдут к его обелению. Шаг в этом направлении уже сделан. Ведь даже у меня на передаче прозвучал из уст одного из либералов тезис, что в «Холокосте виноват не только Гитлер» и что «массовое уничтожение евреев началось после того, как Советский Союз вошел в Польшу...» – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

«Именно память о Холокосте и активность еврейского сообщества удерживает Западную Европу от реабилитации Гитлера. Надолго ли хватит?» – добавил телеведущий.

Накануне были опубликованы результаты опроса, проведенного в Германии Всемирным еврейским конгрессом. Исследование показало, что, по мнению 41% граждан Германии, евреи «слишком много говорят о Холокосте». Кроме того, каждый четвертый опрошенный (25%) заявил, что «в сегодняшней Германии возможно повторение нечто подобного Холокосту». 12% заявили, что евреи «несут ответственность за большинство войн в мире», а по мнению 22% опрошенных, евреев «ненавидят за их поведение».

Напомним также, 9 октября произошла стрельба в синагоге в немецком Галле. Неизвестные открыли огонь из автомата, бросили гранату на кладбище и скрылись на автомобиле. Позже один из подозреваемых был задержан, второй попал в ДТП. При этом атаковавший синагогу мужчина транслировал происходящее в Twitch.

Задержанный сознался в преступлении, заявив о правоэкстремистских и антисемитских мотивах.