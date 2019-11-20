России не нужно останавливаться на легализации свастики

Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.

Нацистскую символику и свастику как самый знаменитый образ в этом ряду запрещали сразу несколько законов: где-то этот запрет был категоричным, как в законе «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне», где-то относительным, как в законе «О противодействии экстремистской деятельности». Но ключевая проблема была в статье КоАП 20.3, точнее, эта проблема появилась там пять лет назад – в 2014-м, когда союз «либо» заменили на союз «и».

До того юридическая ответственность возникала только при демонстрации свастики с целью пропаганды нацизма, но благодаря союзу «либо» одной демонстрации оказалось достаточно. Как следствие, возникли десятки дел, выставляющих российское правосудие в нелепом свете.

К примеру, в Архангельске суд принял решение оштрафовать человека только за то, что он разместил в социальной сети «ВКонтакте» знаменитый снимок фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея, запечатлевший Парад Победы 1945 года и штандарты фашистской Германии у подножия Мавзолея. Впоследствии это решение было отменено, но многие другие – нет.

В Ставрополе студента наказали за репост записей с фотографиями из Музея Второй мировой войны в Польше. В Смоленске под суд попала журналистка, опубликовавшая снимок своего родового дома в период немецкой оккупации.

В Сочи владелец магазина «Лавка старьевщика» был оштрафован за продажу военной формы морского кадета времен Третьего рейха, а в Иркутске претензии возникли к попытке продать на Avito коллекционные открытки с Муссолини и Гитлером.

В Москве громкий скандал вызвало изгнание из «Детского мира» коллекционных оловянных солдатиков, причем уголовное дело было возбуждено по составу «возбуждение ненависти и вражды».

В каждом из этих случаев правоохранительные органы придрались именно к изображению свастики.

Нельзя сказать, что санкции за эти нарушения были «драконовскими», обычно речь шла о штрафе в 1–2 тыс. рублей. Но если в 2013-м было 256 таких процессов, то в 2018-м – 1639. Тогда общая сумма штрафов составила почти два миллиона рублей, а около сотни человек были заключены под административный арест длительностью до 15 суток.

В 2019-м маховик продолжил раскручиваться – только за первые полгода судами были рассмотрены 1672 дела. Теперь, после принятия поправок, осталось дождаться только внесения изменений в КоАП (что депутаты обещают сделать в ближайшее время) – и этой практике будет положен конец.

Понятно, что поправки принимаются в свете приближения 75-летнего юбилея Победы. Почему этого не было сделано раньше – открытый вопрос, которым задаются сами депутаты.

«Норма, которую мы исправляем данным законопроектом, наверняка принималась из самых благих побуждений, но со значительной степенью недомыслия. Никто в тот момент не дал себе труда задуматься, к чему приведет полный запрет на демонстрацию нацистской символики. Как мы поступим с фильмами о Великой Отечественной войне, в том числе входящими в золотой фонд нашего кинематографа? Что будет с документальной кинохроникой, фотографиями, советскими плакатами, карикатурами Кукрыниксов и прочим визуальным рядом, где присутствует свастика?» – вопрошает председатель комитета по культуре Елена Ямпольская.

Действительно, получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – там тоже присутствует свастика. Таких дел в нашей истории не было, но было очень похожее: за свастику был оштрафован человек, разместивший во все том же «ВКонтакте» пародию на сериал про Штирлица, выпущенную, между прочим, Первым каналом.

Все это казалось смешным, но государство не может позволить себе казаться смешным. Да и борьба с экстремизмом – это, в общем-то, не шутки.

Теперь демонстрация нацистской символики станет легальной «в произведениях науки, литературы и искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях», если это формирует «негативное отношение к идеологии нацизма», не пропагандирует его и не оправдывает. В спорных ситуациях решение будет принимать суд.

Как подчеркнула Ямпольская, ситуация возвращается к «здравому смыслу». Но это не повод останавливаться на достигнутом – в Российской Федерации немало странных законодательных ограничений.

Возьмем, к примеру, Роскомнадзор, налагаемые которым штрафы для СМИ в десятки и даже сотни раз больше тех, которые КоАП предлагает за демонстрацию нацистской символики. В ситуации с пресловутой свастикой данное ведомство, стоит отметить, выступало с позиций того самого «здравого смысла»: свои пояснения, когда нацистский символ можно демонстрировать, а когда нельзя, оно опубликовало еще в 2015-м, то есть на четыре года раньше депутатов.

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Но журналистов по-прежнему могут оштрафовать, например, за рассказ о том, каким способом совершили самоубийство те или иные исторические фигуры – вплоть до Гитлера.

Крайне странным выглядит и «замазывание» сигарет в кино и документальной хронике, что практикуется при показе их на ТВ – таково требование закона о борьбе с курением.

Но круче любого закона – самоцензура, вызванная странной правоприменительной практикой. Наглядный пример: в числе утвержденных символов новогодней Рязани (а этот город избран новогодней столицей страны) наряду с Авдотьей Рязаночкой и Забавой Путятишной фигурирует некий Евпатий. Просто Евпатий. Очевидно, речь идет о легендарном рязанском богатыре Евпатии Коловрате, но славянский коловрат по недомыслию считают синонимом свастики и иногда используют в качестве эмблемы для неонацистских движений. Бесфамильный Евпатий в этом, разумеется, не виноват, нацистские идеи он явно не пропагандирует.

Пропагандирует ли нацизм свастика как таковая – это тоже неоднозначный вопрос, даже если не действует уточнение про образовательные, научные и прочие цели. Человеконенавистническая идеология Гитлера – это совокупность экстремистских догм, а не древний символ солнца.

Даже если кто-то вытатуирует свастику у себя на лбу, сомнительно, что это будет иметь пропагандистский эффект и способствовать распространению экстремистской идеологии. Скорее человек тем самым пошлет сигнал всем остальным, мол, «я дурак, не связывайтесь со мной, не подходите близко» – и за такое предварительное информирование ему можно даже сказать спасибо.

Пересмотр странных ограничительных мер, введенных в прошлом под соусом «благих намерений», – нормальная практика, которой не стоит стесняться, в противном случае законотворческий процесс вовсе застопорился бы. Гораздо хуже, когда ту или иную норму принципиально отказываются оценивать по ее КПД, руководствуясь нежеланием признать ошибку. Да, штраф в тысячу рублей, как в случае большинства дел со свастикой, погоды не сделает. Но осадок останется.

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