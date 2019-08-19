Аттракцион в Германии закрыли за сходство со свастикой

В Германии закрыли аттракцион «Полет орла» в парке развлечений города Лёффинген после того, как посетители разглядели в нем сходство со свастикой, передает телерадиокомпания SWR.

Аттракцион «Полет орла» высотой 23 метра был открыт в начале августа, при вращении карусель напомнила посетителям свастику. Администрация, устанавливая аттракцион, не догадывалась о его сходстве с эмблемой фашизма, пока от посетителей не начали поступать жалобы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на SWR.

По словам управляющего парка Патрика Хасслера, подобный инцидент недопустим, поэтому было принято решение приостановить работу карусели. Конструкцию аттракциона планируется изменить, чтобы не вызывать у посетителей неправильных ассоциаций.

В декабре 2018 изображение свастики появилось в центре Киева на арт-объекте.