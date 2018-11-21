На гигантской синей руке в центре Киева появилась свастика

Вандалы разрисовали арт-объект в виде большой синей руки в Киеве огромной свастикой, сообщают СМИ.

На месте происшествия нет ни коммунальщиков, ни полиции, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что арт-объект был установлен рядом с постаментом, где некогда стоял памятник Ленину. Городские власти заявляли, что он символизирует собой дружбу и общение.

Инсталяция называется Middle Way, она была установлена на время, создателем памятника выступил румынский скульптор Богдан Раци.

На фотографию памятника, разрисованного свастикой, отреагировали пользователи соцсетей. Так, сотрудник киевской газеты «Сегодня» в комментарии к фото у себя в Facebook написал: «По этой фотографии вы можете понять три вещи: не мне одному синяя рука напомнила одно характерное движение начала прошлого века; некоторые вандалы так и не научились рисовать свастики к концу 2018 года; камеры на Бессарабской площади не висят».