На месте памятника Ленину в Киеве появилась большая синяя рука

В центре Киева рядом с постаментом, где располагался памятник Ленину, появился новый арт-объект – большая синяя рука.

«Арт-объект устанавливается временно и изображает гигантскую руку, которая символизирует дружбу и общение», – приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы Киевской городской администрации.

Сообщается, что автором нового арт-объекта стал румынский скульптор Богдан Раци.

Напомним, что на Украине принят закон о декоммунизации, в рамках которого в стране снесли все памятники советскому вождю Владимиру Ленину, а также переименовывают географические названия и отрицают итоги Великой Отечественной войны. При этом попытки украинских властей превратить нацистов в героев встречают сопротивление большого количества жителей.