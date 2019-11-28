Чехия превращает советского маршала в «человека-монстра»

Чешские политики делают хамские заявления в адрес советских полководцев и хвалят предателя – генерала Власова. По их мнению, именно Власов должен называться освободителем Праги, а маршал Конев – «психически больной человек-монстр». Кто и зачем занимается подобными оскорблениями и есть ли в этих утверждениях хоть доля истины?

В Чехии продолжает разгораться скандал вокруг переноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу и планов установки другого монумента – предателю Власову и вообще власовцам, как «освободителям Праги». Инициатором всего этого безобразия стал староста (глава местного самоуправления) пражского района Ржепорье, западного спального пригорода чешской столицы Павел Новотны.

Новотны очень активен и горяч. Он аргументирует свою позицию как умеет, публикуя оскорбительные тексты в адрес СССР, России, Владимира Путина, маршала Ивана Конева и Советской армии. Конева он назвал «худшим военным командиром в истории вашей страны (это цитата из «открытого письма Российской Федерации», всей сразу), психически больным человеком-монстром, исключительным убийцей». Он «отдал преступный приказ бомбить город Млада-Болеслав на следующий день после окончания войны». Конев был «паршивый полководец и сука, недостойная почитания в школьных учебниках». Советская армия Прагу не освобождала, а освободили ее части РОА, а Конев «пришел на «перезагрузку» на третий день». По этой причине Павел Новотны и предлагает установить памятник Власову и власовцам, а все советское снести.

Также староста Ржепорья объявил Владимира Путина и российского посла в Праге персонами нон грата на территории района. То есть, полиция района должна будет арестовать посольскую машину, если посол Александр Змеевский решит посетить это захолустье. Случился этот дипломатический казус после того, как посольство РФ в Праге «предупредило» чешскую сторону о «негативных последствиях» установки памятника Власову. Новотны перечисляет имеющиеся у него в наличии «вооруженные силы», включая пожарных.

Иными словами, Новотны собрал в одно целое все мифы о событиях начала мая 1945 года и скомпоновал их в максимально хамской форме. При этом установка памятника районного значения вполне в его компетенции, несмотря на окрики из офиса президента Чехии. Так у них местное самоуправление устроено.

Староста района Ржепорье – фигура в Чехии известная. Всю свою прежнюю жизнь Павел Петрович Новотны, 1981 года рождения, сын местного актера и комика, работал в желтой прессе. Сперва корреспондентом и папарацци, а затем и сам основал несколько сайтов, которые других слов, кроме «скандал», «секс» и «миллион» не употребляли. Он участник различных развлекательных телешоу, а однажды выиграл телевизионный турнир по покеру, причем выступал он там в темных очках с муляжом мужского полового органа на лбу.

В 2002 году он вдруг примкнул к Гражданской демократической партии, одной из основных чешских праволиберальных сил. ГДП и выдвинула его в старосты района Ржепорье, где семья Новотных и живет. Победить ему удалось, однако, только после создания коалиции с Зелеными и Пиратами.

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Отвязался с поводка Павел Новотны не самостоятельно. Он сам признает, что насоветовал ему все это старший коллега по партии Павел Жачек, основатель Института исследований тоталитарных режимов, а также депутат парламента Чехии, где является одним из руководителей комитета по обороне. А еще выше над всем этим стоит Яромир Штетина, депутат Европарламента, ярый антикоммунист и русофоб (даром, что его бабушка была одним из создателей Чешской коммунистической партии), один из авторов так называемой «Пражской декларации о европейской совести и коммунизме», приравнявшей нацизм и коммунизм. Позднее Штетина также был одним из инициатором учреждения Европейского дня памяти жертв нацизма и сталинизма. Штетина считается специалистом по России, поскольку в начале 1990-х годов работал московским корреспондентом газеты «Lydovy noviny». Сейчас именно Яромир Штетина популяризирует демарши Павла Новотны через социальные сети и чешские популярные медиа.

Вообще, дискуссии о роли власовцев в освобождении Праги от немцев и о событиях в городе Млада-Болеслав ведутся с конца 1980-х годов, просто сейчас в Чехии нашлись люди, которые рискнули повторить все эти мифы в сознательно оскорбительных и неприемлемых для России тонах. Понятно, что Павел Новотны – фигура, с одной стороны, управляемая старшими товарищами, а с другой - его имидж, прошлое и характер как нельзя лучше подходят для такой чудовищной провокации. Нельзя придумать ничего более жуткого, чем оскорбления в адрес одного из маршалов Победы и установления памятника Власову, да еще за неполные полгода до празднования 80-летия Победы.

Давайте попробуем разобраться, о чем, собственно, говорит Новотны, а его злобным ртом часть чешского либерального истэблишмента. Все-таки Жачек и Штетина – не какие-то там клоуны с пенисом на лбу, а вполне себе уважаемые люди общеевропейского калибра. Кроме того, в Чехии сейчас это тема номер один, и со всех сторон сыплются комментарии историков и экспертов.

Об «освобождении Праги власовцами»

К началу мая 1945 Власов сконцентрировал свои две с половиной дивизии в районе севернее Праги. 1-я дивизия РОА под командованием генерала Сергея Буняченко самовольно оставила позиции, которые закрепило за ними командование вермахта, и двинулось в сторону Австрии в надежде сдаться наступавшим на Пльзень американцам.

Немецкий командующий войсками в «протекторате Богемия и Моравия» генерал Фредерик Шернер попытался вернуть дезертировавших власовцев на фронт, но ему это не удалось. В какой-то момент Буняченко вдруг решил, что американцы выйдут к Праге быстрее, чем Конев, и повернул свою дивизию на город. С ним связались руководители пражского восстания, в первую очередь генерал Карел Кутлвашр-«Бартош».

В Российской военно-историческом обществе считают, что у власовцев накопились обиды на немцев, которые они и выместили на гарнизоне Праги, выбив его за два дня из западных районов города, включая искомое Ржепорье.

3 мая посланец генерала Кутлвашра-«Бартоша» капитан Редль встретился в лесу под Прагой с Буняченко. 5 мая 1-я дивизия РОА, развернувшись в боевые порядки, стала входить в чешскую столицу. Утром 6 мая пражское радио передало открытым текстом: «Офицеры и солдаты армии Власова! Мы верим, что вы на последнем этапе борьбы против немецких захватчиков как русские люди и советские граждане поддержите восставшую Прагу». Это было сильное, но противоречивое заявление. Люди-то, конечно, русские, но вот насчет «советских граждан» – это было некоторое преувеличение.

Буняченко требовал от чехов, чтобы те официально закрепили за его дивизией «союзнический статус». Таким образом, власовцы становились бы воюющей стороной на стороне союзников, то есть приобретали бы статус, скажем, итальянских партизан, что гарантировало бы им защиту американцев. Чехи такие гарантии давать отказались. Они знали, что творила РОА при подавлении Варшавского восстания.

После этого в ночь на 8 мая 1-я дивизия РОА покинула Прагу и беспорядочно двинулась к австрийской границе, оставив плохо вооруженных чешских повстанцев без помощи. Отступление РОА и немцев привело к паническому бегству на запад всей группировки и разрушению фронта. Шернер добежал до Тироля, где сдался американцам. Буняченко был захвачен отрядом СМЕРШа у города Непомук. Сам генерал Власов смог уйти на американскую зону в район Пльзеня, где в теории его должен был ждать испанский самолет – генерал Франко официально предоставил ему политическое убежище. Американский капитан Донахью предлагал снабдить Власова документами и продовольственными карточками, чтобы он мог самостоятельно передвигаться по американской зоне, но генерал Паттон отказался. Пльзень, как и вся территория Чехословакии, находились в советской зоне, и продвигавшийся внутрь территории, временно занятой американцами, патруль 25-го танкового корпуса настиг автоколонну, в которой находился Власов. Начальник РОА ехал в штаб 3-й армии США в Пльзене, чтобы официально сдаться США и попросить политического убежища. Но оказался сперва в штабе Конева, а затем в Москве.

Утром 9 мая части Конева вошли в Прагу, где немецкий гарнизон продолжал официально сопротивляться примерно до 16.00. После этого он капитулировал, но до многих этот приказ не дошел, и сопротивление в городе продолжалось еще два дня. При освобождении Праги погибло более тысячи советских солдат. Потери власовцев оцениваются примерно в 300-350 человек.

12 мая спецгруппа НКВД при координации с 3-й армией США провела операцию по уничтожению возле город Пршибрам остатков дивизий СС «Валленштайн» и «Дас Райх», отказывавшихся сдаваться. Эсэсовцы также пытались просить убежища у американцев, но им было грубо отказано. На этом и закончилась война.

С точки зрения здорового человека, власовцы не «освободили Прагу», а сперва пытались использовать чехов в своих собственных интересах, а когда не вышло, просто предали восставших, оставив их один на один с немцами. В общественное сознание миф об «освобождении Праги власовцами» вошел с подачи Солженицына, которому такую трактовку событий сами же власовцы в заключении и рассказали.

В социалистической Чехословакии эту историю старались вообще не расчесывать, поскольку отношение к власовцам было той «красной линией», которую пересекать было нельзя. Сейчас таких линий нет вообще, черное можно называть белым. И власовцы в одночасье стали «освободителями Праги», а Конев – убийцей и монстром.

Оскорбления в адрес маршала также имеют в первоисточнике тех же власовцев. СМЕРШ расстреливал их там, где находил, при любой попытке сопротивления. Сейчас люди типа Павла Новотны утверждают, что СМЕРШ расстрелял в Праге и вокруг нее примерно 300 власовцев, включая раненных. Такое возможно. Предателей никто не любит. Те же французские партизаны-маки с молчаливого одобрения американцев публично расстреливали коллаборационистов десятками. И ничего. Никто не обзывается.

О бомбардировке Млада-Болеслава

Этот небольшой городок к северо-востоку от Праги – столица автоконцерна «Шкода». В 1945 году немцы производили на нем «истребители танков» - самоходные установки Hetzer. Еще один завод располагался непосредственно в Пльзени – «пльзеньская Шкодовка». Американцы бомбили их с начала 1944 года, как и многочисленные заводы по производству синтетических масел и топлива по всем Судетам. «Пльзеньскую Шкодовку» американцы снесли полностью 25 апреля 1945 года, сбросив на завод и город сотни 500-килограммовых бомб. «С мая 1944 года американская авиация принимала участие в бомбардировках целей в Протекторате и Судетском крае, сначала это были, в первую очередь, предприятия по производству машинного масла и синтетического топлива, а потом к этому добавились, например, аэродромы», - разъясняет историк Национального технического музея Чехии, куратор авиационного архива и главный специалист оп бомбардировкам Чехии в 1945 году Михал Плавец. С августа 1944 вермахт не получил ни одной новой единицы Hetzer.

При этом традиционным ковровым бомбометаниям Судеты, Богемия и Моравия не подвергались, поскольку это была зона ответственности Советской армии. А она вообще территорию Чехословакии не бомбила, поскольку вся авиация 1-го Украинского фронта (2-я Воздушная армия) была занята Берлином и окрестностями. За Орлицкие горы на юг и юго-запад советские самолеты до 9 мая вообще не летали. Более того, 14 февраля 1945 года несколько американских «летающих крепостей» неожиданно отбомбились по Праге, убив 700 человек и ранив полторы тысячи. Впоследствии американцы распространили версию о том, что самолеты летели на Дрезден, но из-за ошибки навигации перепутали один город с другим, а убивать мирных чехов изначально не хотели. Но история запомнилась.

При этом чешское население пребывало в иррациональной уверенности, что их никто бомбить и убивать вообще не будет никогда. «Многие пражане находились в иррациональной вере, что Прага никогда не будет подвергаться авиационным налетам, – говорит историк Военно-исторического института Иржи Райлих, и рассказывает собственный семейный опыт. – Мой дед и отец жили на Кампе (район Праги – ВЗГЛЯД), и всегда, когда мимо летели американцы, вместо того чтобы прятаться, они вылезали на крышу посмотреть. Так было и 14 февраля 1945 года. И только когда у них стала гудеть под ногами земля, они побежали в укрытие».

Чешское население в принципе считало, что поскольку они по факту в войне не участвовали, а всю оккупацию жили мирно и никого не трогали, то война просто обязана обойти их стороной. С этим связано и такое же мифическое представление о том, что война по мановению волшебной палочки закончилась в 00.00 часов 9 мая, и даже ожесточенное сопротивление эсэсовских частей на территории Чехии не сломило этот стереотип. Все немецкие части должны были действительно с нуля часов 9 мая сложить оружие и оставаться там, где бы ни находились. По факту это произошло не везде.

По всей территории Судетов, Богемии и Моравии продолжалось паническое отступление власовцев и эсэсовцев, которые толпами бежали в сторону занятого американцами Пльзеня и Австрии. С утра 9 мая 5-я Воздушная армия принялась бомбить перекрестки дорог между Прагой и Брно, чтобы остановить это бегство. Одновременно американцы продолжали бомбить промышленные объекты в Судетах. Налеты возымели эффект. Например, к населенному пункту Роуднице-над-Лабем подошла крупная немецкая часть с танками и артиллерией, а чешское ополчение города отказывалось пропускать их дальше на запад. Дело шло к бойне, но после советского налета немцы сдались чехам.

Аналогичная история произошла и в небе над Млада-Болеславом, наложившись на американские бомбардировки завода «Шкода». Сейчас даже в путеводителях по городу и в экскурсионных турах по автоконцерну указывается, что завод был разрушен в 1945 году именно американской авиацией.

Основная претензия чешской стороны сводится к тому, что война формально закончилась с нуля часов 9 мая, а налеты на отступающие немецкие части шли весь день и односторонне прекратились только вечером 9 мая.

В ходе чего и пострадало мирное чешское население в нескольких населенных пунктах, из которых Млада-Болеслав стал символом из-за наличия в нем завода «Шкода» как основной цели. Но это немецкие части не прекратили сопротивление и продолжали перемещаться, хотя должны были стоять на месте и сделать «хенде хох».

Здравомыслящие чешские историки и публицисты утверждают, что советские и американские налеты 9 мая были оправданы с военной точки зрения. Но тут же переключают клапана: это, мол, была «фатальная политическая ошибка». Все та же иррациональная вера чехов в то, что их многовековое непротивление, тихое, мирное сидение в центре Европы на пиве и сотнях военных заводов гарантирует им безопасность и безбедное существование. Кроме того, в современном европеизированном сознании доминирует мнение, что советские войска должны были позволить немцам и власовцам спокойно уйти в американскую зону оккупации (хотя сами американцы, как показал опыт эсэсовцев, принимать их не хотели), а русские, мол, по своей азиатской сущности хотели взять в плен побольше рабов. Вот кто бы говорил, только не те, кто депортировал судетских немцев и присвоил себе их дома и имущество.

Нет, конечно, можно сдать свою страну на растерзание в 1938 году, а затем пытаться тихо отсидеться в кустах всю войну, штампуя автоматы и танки для вермахта и после этого предъявлять претензии. Это чрезвычайно удобная позиция. Есть нюансы, кто-то все-таки мыслит более разумно, чем Павел Новотны и его старшие товарищи из Европарламента. Да и среди обычных чехов достаточно тех, кто разумно и достойно относится к роли Советской армии в освобождении от фашистов Чехословакии.

Что касается Новотны: человек не задумывается, что было бы с ним и его предками с их еврейским происхождением, если бы Прага оставалась за немцами или власовцами. Как они вообще выжили – удивительно. Терезиенштадт вроде был под боком.

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