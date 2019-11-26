Россия предупредила о последствиях установки памятника «власовцам» в Праге

Посольство России в Чехии предупредило о нарушении республикой Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности в случае установки памятника «власовцам» в одном из районов Праги.

В диппредставительстве России в Чехии подчеркнули, что «Русская освободительная армия (под командованием Власова – прим. ВЗГЛЯД) являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха», передает ТАСС.

«В соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им (принципы Нюрнбергского трибунала подтверждены с участием Чехословакии в резолюции 95(1) Генассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года)», – указали в посольстве.

Установка памятника «власовцам» в районе Прага-Ржепорые стало бы «нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года». В ней закрепляется, что к таким преступлениям, а не только к совершившим их лицам, «никакие сроки давности не применяются, независимо от времени их совершения», подчеркнули в диппредставительстве.

В воскресенье староста Прага-Ржепорые предложил установить памятник «власовцам» на месте монумента в честь маршала Конева. В посольстве России высказывали возмущение в связи с решением о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

Президент Чехии Милош Земан заявлял, что решение властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу позорит Чехию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как борьба с памятником Коневу заставила вспомнить о «власовцах».

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