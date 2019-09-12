Земан счел ситуацию с памятником маршалу Коневу в Праге позором для Чехии

Решение властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу позорит Чехию, заявил президент страны Милош Земан.

«Это позор для нас», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Баррандов».

Маршала Земан назвал символом бойцов Красной армии, которые отдали свои жизни за освобождение Праги – «их было примерно 13 тысяч». Также Конев является символом «красноармейцев, павших при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч», сказал Земан.

О старосте района Прага-6 Ондржее Коларже Земан сказал, что это человек, «у которого отсутствует стабильность во взглядах». Президент страны напомнил, что в районе Прага-6 есть военные объекты Чехии, куда и можно было бы перенести памятник.

В конце августа вандалы уже не в первый раз осквернили памятник Коневу. Совет района Прага-6 принял решение о переносе памятника. На его месте решено установить памятник освобождения Праги. Посольство России возмутилось решением Праги.