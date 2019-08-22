Памятник маршалу Коневу осквернили в Праге

Вандалы в очередной раз осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, полиция проводит расследование инцидента, сообщил представитель правоохранительных органов Чехии Ян Данек.

Неизвестные написали спреем на постаменте памятника «Нет кровавому маршалу, не забудем» и дату «1968», передает РИА «Новости».

«Полиция проверяет данные видеокамер и следы, оставленные около памятника, будет проведено соответствующее расследование», – сказал Данек.

На ваш взгляд Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию в 1968 году? Положительно

Отрицательно

Затрудняюсь ответить



Посольство России в Чехии решительно осудило акт вандализма. После инцидента была направлена нота протеста в МИД Чехии.

Напомним, в мае 2018 года вандалы облили памятник розовой краской.

Чехия официально назвала события 1968 года «вторжением с оккупацией». Незадолго до этого на памятник маршалу Коневу добавили новые бронзовые таблички с информацией о его якобы участии в вводе войск в ЧССР.

Также Чехию и Словакию возмутила инициатива присвоить участникам ввода советских войск в ЧССР статус участников боевых действий.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, должна ли Россия извиняться перед чехами и словаками, а также рассказывала, как историю «пражской весны» подвергают избирательной цензуре.