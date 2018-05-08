Памятник маршалу Коневу осквернили в Праге

Вандалы облили розовой краской установленный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, сообщила представитель полиции Андреа Зоулова.

«Полиция получила сигнал об осквернении памятника», – передает ТАСС слова Зозуловой.

Напомним, в ноябре 2017 года в Праге неизвестные осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу на площади Интербригады.

По мнению местных властей, надпись на памятнике, которая рассказывает о заслугах маршала в освобождении Праги от нацистов, якобы не отражает действительности. Однако жители чешской столицы выступили против «корректировок» монумента.