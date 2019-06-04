В Госдуме ответили на возмущение Чехии и Словакии законопроектом о событиях 1968 года

«Чехия и Словакия могут по-своему рассуждать, но удалось предотвратить государственный переворот как таковой. Мы исходим из того, что в 1968 году люди выполняли воинский долг», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Юрий Швыткин. Так он отреагировал на возмущение властей Чехии и Словакии по поводу обсуждения в Думе инициативы присвоить участникам ввода советских войск в ЧССР статус участников боевых действий.

Контингент войск Организации Варшавского договора, «в который вошла не только Советская Армия, но и военные других государств, занимался наведением порядка. Люди рисковали жизнью, были потери, – отметил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. – Оставить незамеченной роль нашего народа в этом вопросе было бы неправильно. Должно быть установлено количество участников, оформлена юридическая составляющая. Люди, выполнявшие те задачи, должны иметь соответствующий статус».

Накануне участники круглого стола в Госдуме поддержали законопроект, по которому предлагается признать участников ввода советских войск в Чехословакию ветеранами боевых действий.

Во вторник стало известно, что власти Чехии и Словакии резко отреагировали на это обсуждение, назвав российский законопроект ревизионистским, то есть направленным на пересмотр истории. МИД Чехии подчеркнул, что вторжение войск стран Организации Варшавского договора в августе 1968 года являлось нарушением международного права. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что российский законопроект «не способствует взаимному доверию и хорошему сотрудничеству народов».

По оценке депутата Швыткина, Чехия и Словакия в данном случае проводят недружественную политику по отношению к России, и реакция Москвы на их возмущение может быть высказана по дипломатическим каналам. «Конечно, это международные отношения, но мы должны ориентироваться на внутреннее понимание нашего народа», – добавил Швыткин.

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Законопроект был внесен в Госдуму в 2016 году, депутаты от КПРФ предложили признать участников событий в 1968 году в Чехословакии ветеранами боевых действий и предоставить им соответствующие меры социальной поддержки. В январе 2018 года инициатива была отклонена Госдумой в первом чтении.

По мнению Швыткина, законопроект может быть заново внесен на рассмотрение Госдумы. Должна быть определенная процедура, возможно, законопроект будет внесен по-новому, с юридическо-техническими поправками, заметил депутат.

Отметим, что представители фракций ЛДПР и «Справедливой России», участвовавшие в прошедшем накануне обсуждении, считают, что документ необходимо принять в ближайшее время.

В августе 2018 года Чехия официально назвала события 1968 года «вторжением с оккупацией». Незадолго до этого стало известно, что на памятник маршалу Коневу в Праге добавили новые бронзовые таблички с информацией о его якобы участии в вводе войск в ЧССР.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, должна ли Россия извиняться перед чехами и словаками, а также рассказывала, как историю «пражской весны» подвергают избирательной цензуре.