Российский проект закона о событиях 1968 года возмутил Чехию и Словакию

Участники круглого стола в Госдуме поддержали законопроект, по которому предлагается признать участников вторжения в Чехословакию ветеранами боевых действий; Прага и Братислава сочли документ ревизионистским.

МИД Чехии заявил, что вторжение войск стран Организации Варшавского договора в августе 1968 года являлось нарушением международного права; там добавили, что против данных действий выступали как лидеры Чехословакии, так и большинство граждан, передает Deutsche Welle.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что российский законопроект «не способствует взаимному доверию и хорошему сотрудничеству народов».

Официальные Прага и Братислава расценивают документ российской стороны как попытку исторического ревизионизма.

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В 2016 году три депутата Госдумы от фракции КПРФ предложили признать участников вторжения в Чехословакию «ветеранами боевых действий». Законопроект предлагает предоставить им соответствующие меры социальной поддержки.

В январе 2018 года законодательная инициатива была отклонена Госдумой в первом чтении. В августе того же года Чехия официально назвала события 1968 года «вторжением с оккупацией».

Незадолго до этого стало известно, что на памятник маршалу Коневу в Праге добавили новые бронзовые таблички с информацией о его якобы участии в вводе войск в Чехословакию в 1968 году.

30 мая 2019 года законопроект рассматривали на круглом столе в Госдуме. Представители фракций ЛДПР и «Справедливой России» заявили, что документ необходимо принять в ближайшее время.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, должна ли Россия извиняться перед чехами и словаками, а также рассказывала, как историю ввода войск в Чехословакию подвергают избирательной цензуре.