Посольство России возмутилось решением Праги по памятнику Коневу

Российское посольство в Чехии возмущено решение властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей, говорится в комментарии диппредставительства России.

«Решение совета городского района Прага-6 о переносе памятника маршалу И.С. Коневу считаем возмутительным. Неожиданностью оно не стало, с учетом того, что именно районные власти инициировали кампанию вокруг мемориала, оскорбляющую память воинов Красной Армии, чехов и словаков, сражавшихся за освобождение Чехословакии и ее столицы от нацизма, и несут всю ответственность за сложившуюся ситуацию», – передает заявление посольства РИА «Новости».

В дипмиссии выразили надежду на то, что памятник останется на своем историческом месте, несмотря на решение властей района, а также на обеспечение его охраны по международным обязательствам по Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией от 1993 года.

Ранее сообщалось, что совет района Прага-6 принял решение о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. На его месте решено установить памятник освобождения Праги.

В конце августа вандалы осквернили памятник Коневу.