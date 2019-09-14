Война с памятниками в Праге заставила вспомнить о «власовцах»

Пока дипломаты России и Чехии ссорятся из-за статуи маршалу Коневу, которую пражские власти решили убрать с центральной площади, среди историков возобновился давний спор о том, кто именно выбил немцев из Праги в 1945 году – Красная армия под командованием Конева или восставшие «власовцы». Чехи теперь хотят поставить абстрактный памятник освободителям, не уточняя, каким именно.

Ссора правительств России и Чехии в пятницу вышла на новый виток. МИД Чехии вызвал на ковер посла Александра Змеевского, выразив ему протест против «оскорбительных высказываний» министра культуры Владимира Мединского. Замглавы МИД Алеш Хмеларж напомнил, что договор о дружбе двух стран предполагает взаимное уважение и равноправие.

Что же касается решения совета одного из районов Праги о переносе статуи маршала Конева, то оно является внутренним делом республики, заявил Хмеларж. Он «предостерег также от злоупотребления историей для политических целей», сообщили в дипломатическом ведомстве.

Змеевский в ответ отверг «претензии МИД Чехии», напомнив, что ранее ведомство «устранилось от урегулирования ситуации вокруг памятника Коневу».

Напомним, Мединский, комментируя решение переместить памятник, напомнил, что 12 тыс. советских солдат погибли, освобождая Прагу, а монумент маршалу Коневу возвели благодарные горожане. Главу же 6-го района Праги Ондржея Коларжа, решившего убрать памятник, министр назвал «гауляйтером местного масштаба».

Накануне совет района Прага-6 принял решение о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу с одной из центральных площадей на другое место. «За» голосовали 33 членов Совета, против выступил один, еще шестеро воздержались. Перед заседанием у стен административного здания прошел митинг – около 40 активистов выступили за сохранение монумента.

На месте монумента планируется теперь установить более абстрактный монумент – памятник Освобождению Праги.

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Напомним, что в чешском массовом сознании Прагу освободили не красноармейцы, а «власовцы». Этот укоренившийся стереотип озвучивал, например, президент республики Милош Зиман. Выступая в 2015 году по «Радио Прага», президент комплиментарно отозвался о командующем Русской освободительной армией (РОА) генерале Власове.

«Это как в человеческой жизни. Вы совершите нехорошие поступки, – которые Власов конечно сделал, – но в конце своей жизни сделаете одно хорошее дело», – сказал тогда глава Чехии.

Надо подчеркнуть, что президент тут сильно ошибся – даже если гипотеза о ключевой роли русских коллаборационистов и верна, благодарить стоит не Власова, а его подчиненного – командира Первой дивизии Русской освободительной армии генерал-майора (советского полковника-перебежчика) Сергея Буняченко.

Версия о том, что Прагу освободили не советские войска, а восставшая дивизия Буняченко, не раз озвучивалась западными историками и представителями антисоветской эмиграции. Ее, например, придерживался лауреат Нобелевской премии, писатель Александр Солженицын, упоминавший власовцев как «подлинных» освободителей Праги в первом томе «Архипелага ГУЛаг».

Согласно этой версии, 5 мая 1945 года Первая дивизия по приказу Буняченко примкнула к восстанию, которое в тот день с утра вспыхнуло в Праге, поскольку Буняченко решил помочь «братьям-славянам».

Тем самым Буняченко ослушался своего начальника, генерала Власова, который остался верен немецкому командованию. Бойцы дивизии внесли существенный вклад в освобождение города 5-6 мая. Однако из-за разногласий с чешскими коммунистами, которые также принимали участие в восстании, власовцы вынуждены были покинуть Прагу еще до прихода советских войск.

«Главная заслуга бойцов Первой дивизии в том, что они не позволили немцам подавить восстание в самом зародыше», – сказал газете ВЗГЛЯД сторонник этой теории, военный историк, исследователь истории РОА Сергей Дробязко. – Однако из-за политических разногласий они не довели дело до конца, и окончательно освободили Прагу уже бойцы Красной армии».

Впрочем, напоминает Дробязко, в тот момент многие немецкие части и так были деморализованы: «К тому моменту, когда советские танки вошли в город, между немцами и восставшими чехами уже была достигнута договоренность, согласно которой немецкие силы также частично покидали Прагу».

В свою очередь, сотрудник Института военной истории Алексей Исаев считает, что тезис про коллаборационистов Сергея Буняченко носит исключительно политический характер и не выдерживает никакой критики.

«В действительности в мае 1945-го через Прагу двигалась огромная группировка немецких войск – остатки группы армии «Центр»,

поэтому участие коллаборационистов, достаточно трусливых, как показал опыт участия «власовцев» в различных боевых действиях, представляется невозможным. Разбить немецкую группировку в Праге смогли только боеспособные части Первого Украинского фронта под командованием маршала Конева», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

Что касается решения муниципальных властей перенести памятник Коневу, то Исаев расценивает его как «войну с историей». Он также против идеи возвести монумент неким абстрактным освободителям Праги, который обсуждают пражские власти.

«В случае, когда установлен памятник конкретному человеку с конкретной фамилией – маршалу Коневу, каждый может увидеть, как именно он связан с историей Праги», – заключил историк. Дробязко же уверен, что окончательное решение по этому поводу нужно предоставить самим чехам.

Напомним, Конев был известным советским полководцем, получившим множество медалей и орденов, в том числе «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги». Однако, как напоминает «Коммерсант», в последние годы монумент неоднократно обливали краской вандалы, а в 2017 году глава района Ондржей Коларж распорядился установить рядом с монументом таблички на чешском, русском и английском языках. В них утверждается, что маршал действительно освобождал в 1945-м Прагу, однако позднее он же участвовал в подавлении венгерского восстания 1956 года, а также «руководил разведподготовкой» ввода советских войск в Чехословакию 1968 года.

Тем временем пражские власти уже начали искать площадку, на которую теперь перенесут статую маршала. Предполагается, что это будет музей или другое учреждение, которое специализируется на сохранении исторических памятников.

МИД России ранее заявлял, что возмущен циничным решением властей Праги-6. Президент Милош Земан потребовал оставить памятник в покое. Ситуацию он назвал «позором для Чехии», так как монумент, по его словам, остается символом памяти всех воинов Красной армии, погибших при освобождении Чехословакии.

Зато, как ни странно, против переноса не стала возражать дочь самого советского полководца Наталья Конева, заявившая изданию «Политика сегодня», что уважает решение чешской стороны, поскольку граждане республики имеют на него право. В то же время, для Коневой принципиально, в каком именно музее будет размещен памятник: «Если это музей Второй мировой войны – это одна история. Если музей тоталитаризма, то я категорически возражаю». Она подчеркнула, что ее отец в первую очередь проявил себя как полководец.

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