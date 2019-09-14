Взгляд
14 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 12:01  |  vz.ru
Разделы

Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Угрозы Латвии отказаться от продаж шпротов России смешныФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Латвийским производителям шпротов, оказывается, больше не нужен российский рынок сбыта, они нашли других покупателей для своих консервов. Такое заявление сделал латвийский посол в Москве. Прибалтика действительно нашла других любителей шпротов в других странах. Но у гордого оптимизма латвийского посла при этом нет никаких оснований.  Подробности...
Перейти а раздел…

Война с памятниками в Праге заставила вспомнить о «власовцах»

Памятник маршалу Коневу решено заменить на абстрактный монумент безымянным освободителямФото: Milos Ruml/CTK/Global Look Press
Пока дипломаты России и Чехии ссорятся из-за статуи маршалу Коневу, которую пражские власти решили убрать с центральной площади, среди историков возобновился давний спор о том, кто именно выбил немцев из Праги в 1945 году – Красная армия под командованием Конева или восставшие «власовцы». Чехи теперь хотят поставить абстрактный памятник освободителям, не уточняя, каким именно. Подробности...
Перейти а раздел…

Теория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга

Классическая библейская версия гласит, что Всевышний создал и землю, и людей всего за пять днейФото: Julius Schnorr
Отец Димитрий Смирнов умеет ставить блогосферу на дыбы. Очередной его выпад вновь вызвал резонанс – на этот раз о ложности теории Дарвина о происхождении человека. Многочисленные сетевые атеисты и агностики поспешили заявить о новой атаке мракобесия на современную науку. Но так ли безупречна теория Дарвина как раз с научной точки зрения? Да и вообще противоречит ли его теория Библии? Подробности...
Перейти а раздел…

На Западе задумались о возвращении Сербии Косова

Албанский ирредентизм и гордыня косовских властей стали опасной угрозой для всей ЕвропыФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Чехия может стать первой европейской страной, отозвавшей признание независимости Косова. Ранее это уже сделали более десяти государств мира − и мир не перевернулся. Что происходит? Неужели на Западе наконец-то осознали всю опасность авантюры с косовской независимостью, повнимательнее присмотревшись к квазигосударству бандитов и убийц? Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Трамп не ужился с Болтоном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Как профессионал Болтон должен был понимать, что у России и США практически нет серьезных конфликтов за пределами постсоветского пространства. Однако как идеолог американского экспансионизма он не мог пожертвовать американскими амбициями. Подробности...

Откуда берутся Гитлеры в российских школах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отпускаешь длинные волосы – плохо. Стрижешься – опять плохо. Этим советским учителям все было плохо. Но еще хуже, что они никуда не делись – система зачем-то репродуцирует завучей, для которых прическа важнее человека. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев

За нами следят и будут следить еще больше

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Новые технологии слежения, разнообразные базы данных, сливающиеся в единое целое и получающие немыслимый ранее объем информации, делают нашу жизнь комфортнее и проще, но неизбежно требуют взамен поделиться очередным кусочком приватности. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто освободил Прагу от нацистов – Власов или Конев?

    Самые ненавидимые видеоролики в интернете

    Зеленский разоружает чеченцев и нацистов

      Перейти а раздел…

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...

      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

        «WriteTight»: Подписи для уверенных в себе людей

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

          Перейти а раздел…
          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

          Как вы относитесь к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
          • Одобряю

          • Не одобряю

          • Мне безразлично

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:ДТП с автобусом произошло в Ярославской области, много жертв
              Армения не нашла вины у предполагаемого убийцы спецназовца ГРУВ Германии ограничили доступ «Газпрома» к OPALПушков ответил Кучме на слова о «сговоре» против УкраиныТеория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга
              Украина испугалась давления Германии и Франции на встрече в нормандском форматеСноуден заявил о непонимании Западом красоты РоссииНа Украине заявили о переходе населения «на дрова»Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
              Зеленский пообещал сказать Путину «много всего»Обсерватория на Гавайях подтвердила уникальное открытие российского астрономаВ МАК провели научный анализ «чуда на кукурузном поле»Блогеры обрушились на обвенчавшихся Собчак и Богомолова

              «Акт провозглашения»


              Кравчук напомнил о голосовании народа Украины за союзное государство с Россией

              «ожидал пощечину»


              Сноуден тайно женился в России

              «последняя степень»


              Разин назвал диагноз Заворотнюк

              Видео

              рынок сбыта


              Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

              тост в Ботлихе


              За что Путин выпил двадцать лет спустя

              реальный метод


              Российский сенатор предложил Украине способ получить Крым

              замена «кукурузнику»


              Малую авиацию в России воскресят советскими разработками

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Исторический выбор


              Владимир Можегов: Россия – это другая Европа

              Глупые и агрессивные


              Антон Крылов: Что не так с российским феминизмом

              Война миров


              Павел Волков: США и Китай начали битву за советские технологии на Украине

              на ваш взгляд


              Для вас венчание в церкви, это:

              Война с памятниками в Праге заставила вспомнить о «власовцах»

              Памятник маршалу Коневу решено заменить на абстрактный монумент безымянным освободителям   14 сентября 2019, 11:51
              Фото: Milos Ruml/CTK/Global Look Press
              Текст: Дарья Рыночнова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Пока дипломаты России и Чехии ссорятся из-за статуи маршалу Коневу, которую пражские власти решили убрать с центральной площади, среди историков возобновился давний спор о том, кто именно выбил немцев из Праги в 1945 году – Красная армия под командованием Конева или восставшие «власовцы». Чехи теперь хотят поставить абстрактный памятник освободителям, не уточняя, каким именно.

              Ссора правительств России и Чехии в пятницу вышла на новый виток. МИД Чехии вызвал на ковер посла Александра Змеевского, выразив ему протест против «оскорбительных высказываний» министра культуры Владимира Мединского. Замглавы МИД Алеш Хмеларж напомнил, что договор о дружбе двух стран предполагает взаимное уважение и равноправие.

              Что же касается решения совета одного из районов Праги о переносе статуи маршала Конева, то оно является внутренним делом республики, заявил Хмеларж. Он «предостерег также от злоупотребления историей для политических целей», сообщили в дипломатическом ведомстве.

              Змеевский в ответ отверг «претензии МИД Чехии», напомнив, что ранее ведомство «устранилось от урегулирования ситуации вокруг памятника Коневу».

              Напомним, Мединский, комментируя решение переместить памятник, напомнил, что 12 тыс. советских солдат погибли, освобождая Прагу, а монумент маршалу Коневу возвели благодарные горожане. Главу же 6-го района Праги Ондржея Коларжа, решившего убрать памятник, министр назвал «гауляйтером местного масштаба».

              Накануне совет района Прага-6 принял решение о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу с одной из центральных площадей на другое место. «За» голосовали 33 членов Совета, против выступил один, еще шестеро воздержались. Перед заседанием у стен административного здания прошел митинг – около 40 активистов выступили за сохранение монумента.

              На месте монумента планируется теперь установить более абстрактный монумент – памятник Освобождению Праги.

              Напомним, что в чешском массовом сознании Прагу освободили не красноармейцы, а «власовцы». Этот укоренившийся стереотип озвучивал, например, президент республики Милош Зиман. Выступая в 2015 году по «Радио Прага», президент комплиментарно отозвался о командующем Русской освободительной армией (РОА) генерале Власове.

              «Это как в человеческой жизни. Вы совершите нехорошие поступки, – которые Власов конечно сделал, – но в конце своей жизни сделаете одно хорошее дело», – сказал тогда глава Чехии.

              Надо подчеркнуть, что президент тут сильно ошибся – даже если гипотеза о ключевой роли русских коллаборационистов и верна, благодарить стоит не Власова, а его подчиненного – командира Первой дивизии Русской освободительной армии генерал-майора (советского полковника-перебежчика) Сергея Буняченко.

              Версия о том, что Прагу освободили не советские войска, а восставшая дивизия Буняченко, не раз озвучивалась западными историками и представителями антисоветской эмиграции. Ее, например, придерживался лауреат Нобелевской премии, писатель Александр Солженицын, упоминавший власовцев как «подлинных» освободителей Праги в первом томе «Архипелага ГУЛаг».

              Согласно этой версии, 5 мая 1945 года Первая дивизия по приказу Буняченко примкнула к восстанию, которое в тот день с утра вспыхнуло в Праге, поскольку Буняченко решил помочь «братьям-славянам».

              Тем самым Буняченко ослушался своего начальника, генерала Власова, который остался верен немецкому командованию. Бойцы дивизии внесли существенный вклад в освобождение города 5-6 мая. Однако из-за разногласий с чешскими коммунистами, которые также принимали участие в восстании, власовцы вынуждены были покинуть Прагу еще до прихода советских войск.

              «Главная заслуга бойцов Первой дивизии в том, что они не позволили немцам подавить восстание в самом зародыше», – сказал газете ВЗГЛЯД сторонник этой теории, военный историк, исследователь истории РОА Сергей Дробязко. – Однако из-за политических разногласий они не довели дело до конца, и окончательно освободили Прагу уже бойцы Красной армии».

              Впрочем, напоминает Дробязко, в тот момент многие немецкие части и так были деморализованы: «К тому моменту, когда советские танки вошли в город, между немцами и восставшими чехами уже была достигнута договоренность, согласно которой немецкие силы также частично покидали Прагу».

              В свою очередь, сотрудник Института военной истории Алексей Исаев считает, что тезис про коллаборационистов Сергея Буняченко носит исключительно политический характер и не выдерживает никакой критики.

              «В действительности в мае 1945-го через Прагу двигалась огромная группировка немецких войск – остатки группы армии «Центр»,

              поэтому участие коллаборационистов, достаточно трусливых, как показал опыт участия «власовцев» в различных боевых действиях, представляется невозможным. Разбить немецкую группировку в Праге смогли только боеспособные части Первого Украинского фронта под командованием маршала Конева», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

              Что касается решения муниципальных властей перенести памятник Коневу, то Исаев расценивает его как «войну с историей». Он также против идеи возвести монумент неким абстрактным освободителям Праги, который обсуждают пражские власти.

              «В случае, когда установлен памятник конкретному человеку с конкретной фамилией – маршалу Коневу, каждый может увидеть, как именно он связан с историей Праги», – заключил историк. Дробязко же уверен, что окончательное решение по этому поводу нужно предоставить самим чехам.

              Напомним, Конев был известным советским полководцем, получившим множество медалей и орденов, в том числе «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги». Однако, как напоминает «Коммерсант», в последние годы монумент неоднократно обливали краской вандалы, а в 2017 году глава района Ондржей Коларж распорядился установить рядом с монументом таблички на чешском, русском и английском языках. В них утверждается, что маршал действительно освобождал в 1945-м Прагу, однако позднее он же участвовал в подавлении венгерского восстания 1956 года, а также «руководил разведподготовкой» ввода советских войск в Чехословакию 1968 года. 

              Тем временем пражские власти уже начали искать площадку, на которую теперь перенесут статую маршала. Предполагается, что это будет музей или другое учреждение, которое специализируется на сохранении исторических памятников.

              МИД России ранее заявлял, что возмущен циничным решением властей Праги-6. Президент Милош Земан потребовал оставить памятник в покое. Ситуацию он назвал «позором для Чехии», так как монумент, по его словам, остается символом памяти всех воинов Красной армии, погибших при освобождении Чехословакии.

              Зато, как ни странно, против переноса не стала возражать дочь самого советского полководца Наталья Конева, заявившая изданию «Политика сегодня», что уважает решение чешской стороны, поскольку граждане республики имеют на него право. В то же время, для Коневой принципиально, в каком именно музее будет размещен памятник: «Если это музей Второй мировой войны – это одна история. Если музей тоталитаризма, то я категорически возражаю». Она подчеркнула, что ее отец в первую очередь проявил себя как полководец.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............