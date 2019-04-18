Запад уничтожает свою историю

Снос памятников советским вождям и воинам-освободителям на Украине для многих выглядит как свидетельство уникального одичания местного населения. Однако тут украинцы не оригинальны. Война с памятниками – тайная или открытая – это остро модный политический тренд. Он захватывает все новые страны «победившей демократии».

Америка продолжает войну со своим первооткрывателем – Христофором Колумбом. На его многочисленных памятниках по всей стране то и дело появляются оскорбительные надписи, их обливают краской, пытаются разбить кувалдой.

В ноябре прошлого года знаковое событие произошло в Лос-Анджелесе. Член городского совета Митч О'Фаррелл (несмотря на ирландскую фамилию, он утверждает, что среди его предков были американские индейцы) добился демонтажа статуи Колумба в Гранд-парке города. Снос памятника широко и благожелательно освещался в СМИ.

Единственным защитником памятника выступило итальянское комьюнити Лос-Анджелеса. Именно эмигранты из Генуи, считающие свой город родиной Колумба, 45 лет назад подарили городу его статую. Однако голоса итальянского меньшинства в расчет приняты не были. Победило меньшинство коренных народов США. Под аплодисменты собравшейся толпы бронзовую статую погрузили на грузовик и увезли.

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По всей стране леворадикальные граждане называют Колумба «оккупантом» и инкриминируют ему массовое уничтожение коренных индейцев, рабовладение, расизм, сегрегацию и все прочие «прелести» американской истории.

Конечно, никакой критики эта концепция не выдерживает. Колумб был мирным путешественником, у экипажа трех его кораблей не было ни сил, ни желания зверствовать на только что открытых территориях. Никаких планов по истреблению индейцев Колумб никогда не оглашал. По сути, местное население вообще особо не заметило его высадки в 1492 году. Оно прошло для них безо всяких последствий.

Чуть позже Америку открыли для себя Эрнан Кортес и Франсиско Писарро. Вот они-то устроили коренным народам реальный геноцид. Кортес с помощью местных племен ликвидировал империю ацтеков. Писарро, следуя той же стратегии, уничтожил государство инков. Однако Колумб к этим ребятам никакого отношения не имел.

Массовое же истребление индейцев на территории Северной Америки началось значительно позже. Осуществляли его в основном эмигранты из Англии. На территориях, подконтрольных испанской короне, жизнь шла куда более мирно. Местное население принимало христианство, сочетало его со своими религиозными практиками, успешно обретало гражданские права. Браки между местными жителями и испанскими «оккупантами» вошли в обычай. Коренное население той же Мексики не вымерло, а смешалось с европейцами. В общем,

на Колумба пытаются повесить преступления, совершенные англичанами спустя триста–четыреста лет после его смерти.

Испанские историки несколько раз напоминали об этой очевидной несправедливости американским партнерам. Однако официальный Мадрид продолжает отмалчиваться, полагая массовую кампанию против Колумба внутренним делом США.

Дополнительную странность этой кампании придает ее поразительная оторванность от реальной жизни. Такое впечатление, что у сегодняшних США нет иных проблем, кроме как копаться в мифических преступлениях Христофора Колумба.

Растущее число самоубийств, массовая опиоидная зависимость, огромная скрытая безработица, стагнирующие доходы на фоне стремительного роста цен, тотальная закредитованность населения, растущая разделенность нации – на все эти реальные проблемы левая тусовка закрывает глаза. А вместо этого навязывает обществу совершенно бессмысленную дискуссию о Колумбе.

Зигмунд Фрейд назвал бы это классической невротической реакцией вытеснения. Пациент отказывается признаться в том, что жизнь его ужасна, а вместо этого уходит в мир грез и фантазий, где находит себе вымышленных врагов и успешно с ними расправляется. Это ведь гораздо проще, чем решать свои реальные проблемы.

Интересно, что первые нападения на памятник Колумбу практически совпали с выборами 8 ноября 2016 года, когда Дональд Трамп сенсационно победил Хиллари Клинтон. Тогда толпа захватила Музей естественно-научной истории (тот самый, что так красочно изображен в комедии «Ночь в музее») и потребовала от сотрудников вообще повыбрасывать все экспонаты, потому что они неправильно изображают историю Америки.

С тех пор все атаки на Колумба неизменно сопровождаются выступлениями против Трампа. Травмированная волеизъявлением молчаливого большинства левая Америка уже третий год мстит несчастному первооткрывателю за свое поражение на выборах.

Вскоре после Колумба активисты принялись за памятники конфедератам. Статуи героев Гражданской войны массово сносились по всей стране.

Странный тренд расправы с памятниками работает во всех странах эталонной демократии.

В 2016 году в Оксфорде студенты-африканцы митинговали за право снести статую Сесиля Родса – крупнейшего спонсора университета и по совместительству колонизатора Южной Африки. В австралийском Сиднее задумались, не снести ли памятник Джеймсу Куку.

Да и чего останавливаться на достигнутом? Сегодня в Австралии на полном серьезе обсуждают, не пора ли менять названия рек, гор, городов. Ведь они прославляют британских оккупантов, которые в XVIII веке безо всяких комплексов геноцидили местное население. Есть опасения, что тогда придется переписать вообще всю карту Австралии, но разве это может остановить фрустрированных леваков?

Процесс уничтожения исторического прошлого набирает ход и в континентальной Европе. Только там все происходит гораздо тише, а страдают в основном не памятники, а церкви. По подсчетам экспертов, на которых ссылается в своей публикации Gatestone Institute, только во Франции каждый день подвергаются осквернению две–три христианских церкви. Сходным образом обстоят дела и в Германии.

Храмы поджигают, заваливают мусором, разбивают распятия, рисуют граффити на стенах, сжигают Библии, оскверняют облатки для причастия. Происходит это при полном молчании СМИ. Контролирующей их левой тусовке невыгодно оглашать эту информацию. Ведь по большей части так развлекаются мигранты из Африки и ближневосточных стран – священные коровы мультикультурной Европы.

Только в этом году неравнодушные граждане зафиксировали осквернение церкви в Ниме, собора в Лаворе, храма в Уиле. В марте неизвестные бросили коктейль Молотова в здание церкви Сен-Сюльпис в Париже. Это произошло сразу после мессы. Пожар был быстро ликвидирован.

В свете этих печальных событий катастрофический пожар Нотр-Дам-де-Пари тоже выглядит вполне «в тренде». Неважно, умышленный это был поджог или преступная халатность. Глобалистская верхушка, умело натравливая своих ручных «активистов», просто выжигает историческую память народов.