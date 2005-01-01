Памятники Кортесу и Колумбу предложили снести в Мексике

Зеленая партия Мексики выступила за снос памятников Христофору Колумбу и Эрнану Кортесу из-за их участия в испанской конкисте (покорении народов Америки) в 15-16 веках.

«Эти два персонажа представляют собой первопричину и приведение в действие конкисты, которая, как уже говорилось, была столь же выгодной для Европы, сколь бесчеловечной, разрушительной и опустошительной для индейского мира», – заявила депутат Тереса Рамос Арреола, чьи слова приводит портал Universal.

Так, по ее словам, Кортес ответственен за гибель примерно 100 тыс. жителей во время штурма столицы ацтеков Теночтитлана в 1521 году. В связи с этим депутат также предложила переименовать улицы, носящие имена Колумба и Кортеса, передает РИА «Новости».

В конце марта президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обратился к королю Испании Фелипе VI с требованием извиниться перед коренными народами Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента. В ответ власти Испании призвали не оценивать события 500-летней давности с позиций современности.

Колумб стал первооткрывателем Америки и совершил в общей сложности четыре плавания к ее берегам. Кортес известен как покоритель Мексики.