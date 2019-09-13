Посла России вызвали в МИД Чехии

Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в МИД Чехии после того, как министр культуры России Владимир Мединский высказался о старосте (главе) района Прага-6, который инициировал перенос памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

«Заместитель министра по европейским делам МИД Чехии Алеш Хмеларж пригласил посла РФ Александра Змеевского, чтобы выразить протест против неправдивых и оскорбительных высказываний члена российского правительства в адрес старосты района Прага-6», – цитирует РИА «Новости»сообщение чешского МИДа.

Замминистра Хмеларж напомнил, что Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией предполагает взаимное уважение и равноправие, и подчеркнул, что вопрос о памятнике маршалу Коневу в Праге-6 является внутренним делом Чешской республики.

«Предостерег также от злоупотребления историей для политических целей и раздувания страстей в данной области», – говорится в сообщении.

Сам Змеевский после встречи с Хмеларжем заявил, что отвергает «претензии МИД Чехии, ранее устранившегося от урегулирования ситуации вокруг памятника Коневу, что в конечном итоге привело к решению муниципалитета о переносе этого мемориального объекта».

«О серьезных последствиях такого нежелательного развития событий чешскую сторону мы неоднократно предупреждали. Что касается якобы «чрезмерной реакции» в России на безответственное поведение районных властей Праги-6, то министр культуры России Владимир Мединский в этой связи ранее уже дал исчерпывающий комментарий на предмет того, кто и перед кем должен извиняться», – отмечается в сообщении дипмиссии в Facebook.

Ранее Мединский напомнил, что Прагу освободили уже после падения Берлина, около 12 тыс. советских солдат погибли, освобождая город, и благодарные горожане возвели Коневу памятник. Мединский назвал главу района Ондржея Коларжа «гауляйтером местного масштаба» из-за его решения о переносе памятника. При этом российский министр заявил, что Россия благодарна президенту Чехии Милошу Земану, который выступил за сохранение монумента.

В четверг 12 сентября администрация района Прага-6 приняла решение о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в один из музеев. В Москве заявили, что возмущены этим «циничным решением».