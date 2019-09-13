Москва резко осудила власти Праги за решение перенести памятник маршалу Коневу

МИД возмущен циничным решением властей Праги о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, сожалеет, что Чехия допустила подобное развитие событий, заявили в министерстве.

«Возмущены циничным решением муниципальных властей района Прага-6 о переносе находящегося в этой части чешской столицы памятника маршалу Советского Союза И.С. Коневу, под командованием которого войска 1-го Украинского фронта в мае 1945 года освободили Прагу от нацистов. Глубоко сожалеем, что местные власти не вняли призывам общественности и руководства Чехии не допустить подобного развития событий. По-прежнему считаем этот шаг нарушением положений двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года», – говорится в комментарии на сайте МИД.

Там добавили, что принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях и не останется без ответа.

«Российские оценки ситуации вокруг памятника И.С. Коневу в Праге сегодня руководству МИД Чехии изложит посол Российской Федерации в Чешской Республике А.В. Змеевский», – заявили в МИД.

В конце августа вандалы уже не в первый раз осквернили памятник Коневу. Совет района Прага-6 принял решение о переносе памятника. На его месте решено установить памятник освобождения Праги. Посольство России возмутилось решением Праги.

Напомним, в четверг президент Чехии Милош Земан заявил, что ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти всех воинов Красной Армии, которые пали при освобождении Чехословакии в 1945 году.