В Праге собрались поставить памятник Власову вместо монумента в честь Конева

Староста одного из районов Праги заявил, что в Чехии задумались о появлении памятника генералу Власову, который могут установить на месте монумента в честь маршала Конева, сообщают СМИ.

Это аргументируется тем, что от фашистов Прагу якобы освободили власовцы, пишет «Звезда».

К Коневу претензии глава района Прага-6 Ондржей Коларж объяснил тем, что в 1968 году советский военачальник «лично поддержал проведение информационной разведки перед вторжением войск варшавского договора в Чехословакию». Военно-исторический институт Чехии поддержал его мнение, после чего информация об этом была выбита на мемориальном комплексе.

При этом пражский староста заявил, что город якобы смог самостоятельно избавиться от находившихся в нем фашистов «с помощью «власовцев».

Совет района Прага-6 в сентябре принял решение о переносе памятника, вместо него было решено установить памятник освобождения Праги. Посольство России возмутилось решением Праги.

Президент страны Милош Земан заявил, что решение властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу позорит Чехию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как борьба с памятником Коневу заставила вспомнить о «власовцах».