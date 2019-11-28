МИД назвал страшной инициативу установки памятника Власову в Праге

Инициатива по установке памятника бойцам Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова в Праге является «страшной». В соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге преступления Власова квалифицируются как участие в совершенных нацистами и не имеющих срока давности преступлениях, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«По-настоящему страшная новость пришла из Праги. Вот уж чего не ожидали, так этого. Еще раз подчеркну - это абсолютно страшная инициатива. Она направлена на не просто уже фальсификацию истории, а реально реинкарнацию, какое-то вытаскивание из исторической могилы неонацизма, фашизма и всего, что с этим связано», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

Она добавила, что «все это особенно дико наблюдать в канун 75-й годовщины победы над нацизмом».

«Мы бы хотели напомнить тем, кто инициировал эту страшную историю, что так называемая русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, оно было создано нацистским руководством Третьего рейха. В соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге преступление Власова и тех, кто входил в его группу, квалифицируются как участие в не имеющих срока давности совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности», – отметила Захарова.

Напомним, в воскресенье староста Прага-Ржепорые предложил установить памятник «власовцам» на месте монумента в честь маршала Конева. В посольстве России высказывали возмущение в связи с решением о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

Президент Чехии Милош Земан заявлял, что решение властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу позорит Чехию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как борьба с памятником Коневу заставила вспомнить о «власовцах».